Ювелірна скринька королеви: улюблені прикраси Єлизавети II

Британська королева Єлизавета II – людина певних звичок. Розглядаючи образи монархині, ви, напевно, помічали, що в її гардеробі переважають схожі фасони суконь і пальт, вона носить одні і ті самі моделі туфель і сумку від улюбленої марки Launer. А що ж в ювелірній скриньці Єлизавети, які найулюбленіші прикраси?
Перлинне намисто
Нескладно здогадатися, що потрійне намисто з перлів – одне з улюблених у Її Величності. Авторка книжки "Королівські коштовності: особиста колекція Єлизавети II" Леслі Філд розповідає, що у Єлизавети II є три практично однакових намиста.
Перше – подарунок від діда – короля Георга V, друге було створене за замовленням Єлизавети 1952 року, після того як вона стала королевою Великої Британії. Прикраса складалася з фамільних кремових перлів із невеликою діамантовою застібкою. А третє намисто Єлизавета II отримала в подарунок від еміра Катару на честь своєї коронації 1953 року. Це намисто довше і більше двох попередніх, і одягає його монархиня тільки на вечірні прийоми або банкети.
Брошка з бірюзою і діамантами
Особлива пристрасть королеви – брошки. Їх у Її Величності величезна кількість, і на кожен вихід є якийсь особливий екземпляр. Досить часто на Єлизаветі II можна побачити брошку з бірюзою і діамантами.
Прикраса перейшла королеві в спадок від її бабусі, королеви Марії, як і весільна тіара, яку публіка бачила на голові дружини принца Гаррі – герцогині Меган, в день їхнього весілля 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.
Тіара, зрозуміло, теж належить королеві, і герцогині Сассекській була просто позичена в ролі весільного аксесуара. Правда, Меган була не дуже задоволена і хотіла іншу тіару зі смарагдовим каменем, в якій згодом виходила заміж онучка королеви – принцеса Євгенія Йоркська – через п'ять місяців.
Брошка "Квітковий кошик"
У ювелірній колекції Єлизавети II понад 100 прикрас-брошок. Деякі з них були подаровані їй в особливих випадках.
Наприклад, брошку під назвою "Квітковий кошик" Єлизавета II отримала в подарунок від своїх батьків 1948 року після того, як народила свого першого сина принца Чарльза. "Кошик" інкрустований діамантами, сапфірами, смарагдами та рубінами.
Сапфірова брошка
Цю прикрасу на королеві можна побачити на особливих урочистих заходах.
Брошка з величезним сапфіровим каменем в золотій оправі належала принцу Альберту і стала весільним подарунком принца його майбутній дружині, королеві Вікторії. Королеві Єлизаветі ця брошка дісталася в день її коронації.
Брошка "Зірка Жардін"
Ще одна улюблена прикраса Єлизавети II – брошка під назвою "Зірка Жардін" – діамантова брошка у вигляді восьмикутної зірки, яку монархиня подарувала одна з її придворних дам – леді Жардін 1981 року.
Брошка виготовлена із 66 діамантів різної величини з найбільшим діамантом посередині. Цю брошку в останні роки королева носить досить часто на різні заходи, а до 2000-го одягала її лічені рази.
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Діамантова брошка у вигляді банта
Брошок у вигляді бантів в королівській колекції кілька. Один з найбільших діамантових примірників носить назву "Любовний вузол".
Його королева одягла на весілля свого старшого онука принца Вільяма і Кейт Міддлтон 29 квітня 2011 року. Від інших брошок у вигляді банта ця відрізняється тим, що її кінці не закріплені жорстко, а можуть рухатися, як у справжнього банта. Раніше ця брошка належала її бабусі – королеві Марії, у спадок Єлизавета отримала її 1953 року.
Перлинні сережки-гвіздки
В цих сережках королеву Єлизавету II можна побачити практично на всіх денних заходах. Це сережки-гвіздки із перлинних каменів з маленькими діамантовими камінцями дісталися їй у спадок від бабусі – королеви Марії. Як бачите, багато прикрас зі скриньки бабусі полюбилися Її Величності, їх вона носить з величезним задоволенням.
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