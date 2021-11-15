Ювелірна скринька королеви: улюблені прикраси Єлизавети II

Британська королева Єлизавета II – людина певних звичок. Розглядаючи образи монархині, ви, напевно, помічали, що в її гардеробі переважають схожі фасони суконь і пальт, вона носить одні і ті самі моделі туфель і сумку від улюбленої марки Launer. А що ж в ювелірній скриньці Єлизавети, які найулюбленіші прикраси?

Перлинне намисто

Королева Єлизавета II / Associated Press

Нескладно здогадатися, що потрійне намисто з перлів – одне з улюблених у Її Величності. Авторка книжки "Королівські коштовності: особиста колекція Єлизавети II" Леслі Філд розповідає, що у Єлизавети II є три практично однакових намиста.

Перше – подарунок від діда – короля Георга V, друге було створене за замовленням Єлизавети 1952 року, після того як вона стала королевою Великої Британії. Прикраса складалася з фамільних кремових перлів із невеликою діамантовою застібкою. А третє намисто Єлизавета II отримала в подарунок від еміра Катару на честь своєї коронації 1953 року. Це намисто довше і більше двох попередніх, і одягає його монархиня тільки на вечірні прийоми або банкети.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Брошка з бірюзою і діамантами

Особлива пристрасть королеви – брошки. Їх у Її Величності величезна кількість, і на кожен вихід є якийсь особливий екземпляр. Досить часто на Єлизаветі II можна побачити брошку з бірюзою і діамантами.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Королева Єлизавета II / Getty Images

Прикраса перейшла королеві в спадок від її бабусі, королеви Марії, як і весільна тіара, яку публіка бачила на голові дружини принца Гаррі – герцогині Меган, в день їхнього весілля 19 травня 2018 року в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Весілля Гаррі і Меган / Associated Press

Тіара, зрозуміло, теж належить королеві, і герцогині Сассекській була просто позичена в ролі весільного аксесуара. Правда, Меган була не дуже задоволена і хотіла іншу тіару зі смарагдовим каменем, в якій згодом виходила заміж онучка королеви – принцеса Євгенія Йоркська – через п'ять місяців.

Принцеса Євгенія / Associated Press

Брошка "Квітковий кошик"

У ювелірній колекції Єлизавети II понад 100 прикрас-брошок. Деякі з них були подаровані їй в особливих випадках.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Наприклад, брошку під назвою "Квітковий кошик" Єлизавета II отримала в подарунок від своїх батьків 1948 року після того, як народила свого першого сина принца Чарльза. "Кошик" інкрустований діамантами, сапфірами, смарагдами та рубінами.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Сапфірова брошка

Цю прикрасу на королеві можна побачити на особливих урочистих заходах.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Брошка з величезним сапфіровим каменем в золотій оправі належала принцу Альберту і стала весільним подарунком принца його майбутній дружині, королеві Вікторії. Королеві Єлизаветі ця брошка дісталася в день її коронації.

Брошка "Зірка Жардін"

Ще одна улюблена прикраса Єлизавети II – брошка під назвою "Зірка Жардін" – діамантова брошка у вигляді восьмикутної зірки, яку монархиня подарувала одна з її придворних дам – леді Жардін 1981 року.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Брошка виготовлена із 66 діамантів різної величини з найбільшим діамантом посередині. Цю брошку в останні роки королева носить досить часто на різні заходи, а до 2000-го одягала її лічені рази.

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Діамантова брошка у вигляді банта

Брошок у вигляді бантів в королівській колекції кілька. Один з найбільших діамантових примірників носить назву "Любовний вузол".

Королева Єлизавета II / Getty Images

Його королева одягла на весілля свого старшого онука принца Вільяма і Кейт Міддлтон 29 квітня 2011 року. Від інших брошок у вигляді банта ця відрізняється тим, що її кінці не закріплені жорстко, а можуть рухатися, як у справжнього банта. Раніше ця брошка належала її бабусі – королеві Марії, у спадок Єлизавета отримала її 1953 року.

Перлинні сережки-гвіздки

Королева Єлизавета II / Getty Images

В цих сережках королеву Єлизавету II можна побачити практично на всіх денних заходах. Це сережки-гвіздки із перлинних каменів з маленькими діамантовими камінцями дісталися їй у спадок від бабусі – королеви Марії. Як бачите, багато прикрас зі скриньки бабусі полюбилися Її Величності, їх вона носить з величезним задоволенням.

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Прикраси королеви Єлизавети II (16 фото)

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