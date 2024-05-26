Ювелірна скринька Меган: особливі прикраси в житті герцогині Сассекської

Дружина принца Гаррі – герцогиня Сассекська Меган, любить ювелірні прикраси. Ще до весілля королівська сім'я подарувала їй деякі особливо пам'ятні речі, а вже після весілля Меган отримала в подарунок від чоловіка і прикраси з ювелірної скриньки його матері – принцеси Діани. Розглянемо детальніше, які прикраси так полюбила герцогиня, і куди вона їх одягала.

Браслет з діамантовим хрестиком

Герцогиня Сассекська / Фото: Getty Images

Тонкий золотий браслет з білого золота було подаровано Меган після того, як вона прийняла обряд хрещення в англіканській церкві (вона виросла в протестантській родині і ходила до католицької школи в США), а за кілька місяців до весілля з принцом Гаррі прийняла англіканство. Згідно із законом, наречена принца не зобов'язана змінювати віросповідання, але Меган зробила це, щоб бути однієї віри з майбутнім чоловіком.

Каблучка з діамантами принцеси Діани

Герцогиня Сассекська / Фото: Getty Images

Коли принц Гаррі вирішив освідчитися своїй майбутній дружині, він подарував їй каблучку з фамільним діамантом з особистої колекції його матері. Золота каблучка була з жовтого валлійського золота, яку виготовила компанія Cleave and Company, а дизайн прикраси вигадав сам принц Гаррі. Один діамант був із Ботсвани (особливого місця для Гаррі і Меган: там вони вперше побачили одне одного), а два каменя з боків були взяті з колекції принцеси Діани. Вартість каблучки офіційно не розголошується, але, за неофіційними джерелами, це близько 160 тисяч євро. За рік після весілля Меган видозмінила дизайн прикраси. Золотий обідок був замінений на більш тонкий і інкрустований діамантами.

Каблучка з аквамарином

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Вперше з цією прикрасою герцогиня Меган з'явилася на весільному банкеті у Фрогмор-хаус в день їхнього з Гаррі весілля. Каблучка з аквамарином смарагдового ограновування, оточена діамантами в 24-кратному жовтому золоті, була створена британською ювелірною компанією Asprey 1997 року. У комплекті з нею йшов і браслет. Це був один з улюблених комплектів принцеси Вельської.

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Діана надягала його багато разів окремо, а повний комплект продемонструвала на одному з урочистих прийомів в Сіднеї 1996 року. На Меган прикрасу бачили лише один раз – у день її весілля.

Сережки у вигляді метеликів

Принцеса Діана / Фото: Getty Images

Золоті сережки у вигляді метеликів, які Меган також дісталися від Діани, герцогиня одягала на свій перший світський вихід після завершення декретної відпустки. Меган відвідала презентацію капсульної колекції для Smart Works, над якою працювала спільно з дизайнеркою і своєю близькою подругою Мішею Нону. Свій класичний аутфіт герцогиня продумала до дрібниць і доповнила сережками у вигляді метеликів та браслетом, які раніше належали матері її чоловіка.

Герцогиня Сассекська / Фото: Getty Images

В гарнітурі принцеси Діани було ще і кольє, і, швидше за все, воно також тепер перебуває в скриньці Меган, але в цьому образі воно було б недоречним. Також цей браслет і сережки герцогиня часто одягала під час туру Австралією, Новою Зеландією, Фіджі і Тонге.

Каблучка з розсипом діамантів

Герцогиня Сассекська / Фото: Getty Images

В одному з перших виходів герцогині Меган після народження сина Арчі і завершення декретної відпустки (яка тривала лише чотири місяці) на її пальці була помічена ще одна каблучка – тонка з білого золота з розсипом діамантів. Цю прикрасу Меган подарував чоловік Гаррі на честь першої річниці від дня їхнього весілля, а також на честь народження їхнього сина. Цікавий момент: принц Вільям дарував своїй дружині Кетрін схожу каблучку після народження їхнього первістка – принца Джорджа.

Підвіска з літерою "А"

Ще одна особлива прикраса з'явилася у герцогині теж після народження сина – це тонка золота підвіска з літерою "А". Вперше на публіці з цією прикрасою Меган з'явилася на Вімблдонському турнірі. Не складно здогадатися, що літера "А" – перша літера імені їхнього з Гаррі сина Арчі. Принцеса Кейт, до речі, теж має подібну прикрасу - це золотий медальйон, на якому викарбувані імена її трьох дітей – принців Джорджа і Луї і принцеси Шарлотти.

Герцогиня Сассекська / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно писалими , що обручка Меган стала однією з найпопулярніших у світі.

Читайте також: