З діамантами і рубінами: дві розкішні заручальні каблучки Грейс Келлі

Князь Реньє III та Грейс Келлі / © Associated Press

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Випадкове знайомство та заручини

У квітні 1955 року голлівудська актриса Грейс Келлі була на Каннському кінофестивалі, щоб представити фільм «Сільська дівчина», за який вона нещодавно отримала «Оскар» у номінації «Найкраща жіноча роль». Після фестивалю Грейс запросили до палацу Монако на фотосесію, і саме там вона зустріла свого майбутнього чоловіка — князя Реньє III.

Князь Реньє III та Грейс Келлі / © Associated Press

Кілька місяців вони переписувалися, але стосунки розвивалися дуже стрімко, і вже на Різдво князь вирушив знайомитися з батьками Грейс, а під час зустрічі були зроблені ці історичні фотографії з оголошення про заручини.

Перстень з діамантами і рубінами

Князь Монако підніс своїй коханій дві каблучки в різний період.

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Перша заручальна каблучка Грейс Келлі / © Associated Press

Одна була з дрібними діамантами та рубінами, наче відсилання до квітів прапора Монако. Саме її можна побачити на фотографії, де Грейс та Реньє зображені з батьками нареченої.

Грейс Келлі та князь Реньє III на зустрічі з батьками актриси / © Associated Press

Друга каблучка з діамантом

Друга було дуже красивою, з великим діамантом, оправленим у платину і обрамленим двома багетними каменями в центрі смарагдового огранювання вагою 10,48 карата від ювелірного Будинку Cartier.

Друга заручальна каблучка Грейс Келлі / © Getty Images

Одразу після заручин, як пише brides.com, Грейс Келлі почала зніматися у «Вищому товаристві» (своєму останньому фільмі, перед весіллям з принцом), і в кадрі вона вперше з'явилася з цією каблукою на пальці. Є легенда, що Реньє III дізнався, що героїня Келлі носитиме підроблену діамантову каблучку і запропонував купити їй справжню, щоб використовувати її у фільмі і носити як другий перстень.

Князь Реньє III та Грейс Келлі / © Associated Press

Одразу після закінчення знімань у «Вищому товаристві» Грейс Келлі прилетіла з Лос-Анджелеса в Монако, де 18 квітня 1956 вийшла заміж за князя Реньє III. Раніше ми розповідали, яким розкішним було їхнє весілля.

Грейс Келлі / © Getty Images

У шлюбі пара прожила 26 років, а 1982 року життя Грейс Келлі трагічно обірвалося в автокатастрофі. У них народилося троє дітей: дві дочки — принцеси Стефанія та Кароліна — та син Альбер ІІ — нині керівний князь Монако.

Грейс Келлі / © Associated Press Грейс Келлі / © Associated Press Грейс Келлі з князем Реньє III і дітьми / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі / © Associated Press Грейс Келлі / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі, її батьки і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі отримала кільце на заручини / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press Грейс Келлі і князь Реньє III / © Associated Press