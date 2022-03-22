180 років від дня народження Лисенка: факти з життя видатного українського композитора

180 років від дня народження Лисенка: факти з життя видатного українського композитора

Сьогодні виповнюється 180 років від дня народження видатного українського композитора.

Ми звикли вважати Миколу Лисенка, якого справедливо називають "гетьманом" та засновником української національної музики, пам'ятником, але на той час він був живою людиною з дивовижною долею, яка жила бурхливими пристрастями.

Ось кілька фактів із життя великого композитора, диригента, піаніста, педагога та збирача українського фольклору.

Микола Віталійович Лисенко походив зі старовинного козачого старшинного роду Лисенка – його батько був полковником Орденського Кирасирського полку.

Лисенко здобув чудову домашню освіту, якою займалися його мати та знаменитий поет Афанасій Фет. Закінчив Другу харківську гімназію зі срібною медаллю та київський Імператорський університет Святого Володимира з розряду природничих наук. Написав дисертацію на тему "Про статеве розмноження ниткових водоростей", за що здобув науковий ступінь кандидата природничих наук. Також закінчив Лейпцизьку консерваторію.

Перший музичний твір – польку – написав у віці дев'яти років.

Микола Лисенко / Getty Images

З дитинства дружив із Михайлом Старицьким. Будучи гімназистами, вони закохалися в одну дівчину, але не стали через неї конфліктувати, а освідчилися їй у коханні, написавши спільний твір: Лисенко написав музику, а Старицький – вірші.

Головну роль у житті Миколи Віталійовича зіграли дві жінки – дві Ольги. Одна – муза, співачка, виконавиця його творів, друга – мати дітей. Перша Ольга О'Коннор була офіційною дружиною композитора, через спадкове захворювання вона виявилася безплідною, тому всі нащадки композитора народжені іншою Ольгою, для якої він нічого не написав і якій нічого не присвятив — вона в його долі виконала тільки дітонароджувальну функцію. Співчуваючи цій Ользі, Леся Українка присвятила їй свій вірш "Забута тінь". Але треба віддати належне й офіційній дружині Миколи Віталійовича: коли її тезко, змучена дітонародженням та доглядом за дітьми, під час чергових пологів померла, вона виховала їх як своїх.

Микола Віталійович вів активне особисте та творче життя. Він встигав усе: годувати двох дружин та дітей, відкривати музичні вітальні, викладати у Київському інституті шляхетних дівчат, давати приватні уроки та водночас писати музику. Він збирав народні українські мелодії, обробляв та оркестрував їх разом зі своїми власними творами.

Неймовірно, але факт: за життя Лисенко майже не почув своїх творів, поставлених та виконаних на театральних сценах. Коли 1854 року дозволили поставити " Ніч перед Різдвом ", щастю композитора був межі – у його спогадах можна прочитати, що у той час він днював і ночував у театрі. Після прем'єри у Київській опері "Ніч перед Різдвом" ставили й інші трупи, зокрема знаменитий Театр корифеїв.

Останнім коханням Миколи Лисенка стала Інна Андріанопольська, яка була молодша за нього на 44 (!) роки. Вона навчалася в Інституті шляхетних дівчат, у якому він викладав.

Микола Лисенко помер раптово – від серцевого нападу у віці сімдесяти років. Відспівували композитора у Володимирському соборі. Попереду жалобної процесії йшов хор із тисячі двохсот людей, труна композитора за старовинним козачим звичаєм була накрита китайкою – сукном червоного кольору.

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