З ким не буває: голлівудські зірки, які прийшли на "Оскар" під мухою

Нещодавно у Лос-Анджелесі відгриміла 95-та церемонія вручення премій "Оскар". Подія грандіозна і дуже масштабна, то ж зірки хвилюються. На цій церемонії всі обговорювали Ніколь Кідман, яка вийшла на доріжку трохи напідпитку.

Ніколь позувала перед фотографами в компанії чоловіка Кіта Урбана і він, схоже, намагався вдавати, що його дружина зовсім не п'яна. Кідман у цей час не могли вивести з доріжки, вона все крутилася і крутилася перед камерами, навіть розмовляла про щось із фотографами.

Ми вирішили зібрати добірку фотографій зірок, які також були помічені під мухою на церемонії "Оскар" у різні роки.

Кіт Урбан та Ніколь Кідман / Фото: Getty Images

Том Генкс тримає в руках свій "Оскар", випиваючи щось із келиха під час відвідин губернаторського балу після 67-ї щорічної церемонії вручення премії "Оскар" у Лос-Анджелесі, 27 березня 1995 року. Торік Генкс став найкращим актором за роль у фільмі "Форрест Гамп", який також отримав п'ять інших нагород, зокрема за найкращий фільм та найкращу режисуру.

Том Генкс / Фото: Getty Images

Дженніфер Лоуренс була заскочена з келихом шампанського на ювілейній 90-й церемонії вручення премії "Оскар" у театрі Долбі. 27-річна акторка була весела: танцювала на доріжці на високих підборах, а потім у залі для глядачів перелазила через стільці в пошуках свого місця. Скільки келихів шампанського випила Лоуренс, невідомо, і чи це було тільки шампанське, але настрій у зірки явно був того вечора прекрасний.

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Дженніфер Лоуренс / Фото: Getty Images

Продюсер Клінт Іствуд з нагородами за найкращий фільм та найкращий режисер фільму "Малишка на мільйон" та його дружина Діна Руїс Іствуд пили вино за лаштунками 77-ї щорічної премії "Оскар" 27 лютого 2005 року в Kodak Театр у Голлівуді.

Клінт Іствуд / Фото: Getty Images

Енн Гетевей за лаштунками після її перемоги у номінації "Найкраща жіноча роль другого плану" під час 85-ї церемонії вручення премії "Оскар", 24 лютого 2013 року. Енн святкує свою перемогу келихом шампанського.

Енн Гетевей / Фото: Getty Images

Ведучі Роуз Бірн та Мелісса Маккарті виступають на сцені під час 84-ї щорічної церемонії вручення премії "Оскар", що відбулася у Центрі Голлівуду та Гайленду 26 лютого 2012 року. Виступають та випивають щось алкогольне з маленьких пляшок.

Роуз Бірн та Мелісса Маккарті / Фото: Getty Images

Рене Зеллвегер на 92-й церемонії "Оскар" 2020 року отримала золоту статуетку за роль у фільмі "Джуді". Перемогу зірка вирішила відсвяткувати келихом ігристого.

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

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