З круглим діамантом: чим особлива заручальна каблучка принцеси Беатріс

Принцеса Йоркська Беатріс та її чоловік Едоардо Мапеллі-Моцці щасливі у шлюбі вже чотири роки. Ми вирішили пригадати, якими були заручини пари у вересні 2019 року і яку каблучку коханий принцеси подарував їй того дня.

День заручин

Офіційно про заручини принцеси Беатріс та італійського аристократа Едоардо Мапеллі-Моцці було оголошено 26 вересня 2019 року, хоча освідчився чоловік принцесі під час їхніх літніх канікул в Італії. Закохані поділилися того дня ніжними чорно-білими знімками, які для них зробив фотограф Міссан Гарріман на території Royal Lodge у Віндзорському парку – резиденції батька Беатріс – принца Ендрю.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram Эдоардо Мапеллі-Моцці

Наречений, публікуючи фотографії у своєму Instagram тоді написав:

"Ти ніколи не будеш одна, любове моя, моє серце — твій дім. Рука до руки, сьогодні, завтра і назавжди!".

Весілля планували провести пишне 29 травня 2020 року, але у світі почалася пандемія коронавірусу і парі довелося вносити корективи у свої плани. Спершу було оголошено, що Беатріс та Едоардо одружаться 2021 року. А зрештою вони повінчалися 17 липня 2020 року у присутності найближчих родичів у каплиці Усіх Святих у Віндзорі. Серед присутніх була королева Єлизавета II і принц Філіп, для якого це стало останнє королівське весілля, яке він відвідав.

Весілля принцеси Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Instagram британської королівської сім'ї

Каблучка, яка порушила королівську традицію

Едоардо Мапеллі-Моцці кілька місяців співпрацював з британським ювеліром Шоном Ліном, щоб створити обручку, яка віддала б належне інноваційному, творчому духу Беатріс, але водночас віддала належне королівській родині.

"Він хотів об'єднати два елементи в одній прикрасі: свою любов до ардеко і любов принцеси Беатріс до вікторіанського стилю, тому це суміш обох естетик", — сказав ювелір виданню Women's Wear Daily. "У каблучки є й інші елементи, які демонструють єдність цих двох".

Каблучка має круглий центральний камінь в 2,5 карата з двома меншими круглими діамантами і конічним багетом в 0,75 карата з кожної сторони. Він встановлений в платині з діамантами паве, що тягнуться до середини смуги.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

"Ми документували процес щодня, починаючи з плавки платини, і надсилали фотографії Едо", — розповів Шон.

На початку своєї кар'єри у 90-х Шон Лін робив ефектні подіумні прикраси для Alexander McQueen, він розповів, що близько третини його бізнесу – це індивідуальне замовлення. Принцеса Уельська Кейт і герцогиня Сасекська Меган також носять прикраси від Ліна, але це не заручальні каблучки. Хоча каблучка принцеси Беатриси Йоркської порушила королівську традицію, вона також, можливо, увійшла в історію, враховуючи час її створення і те, що вона символізувала.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

Принцеса Беатріс ще більше порушила традицію своєю обручкою, яка також була розроблена ювелірним дизайнером Шоном Ліном. Вона зроблено з платини та діамантів в стилі ардеко, що ідеально доповнює її заручальну прикрасу. Нагадаємо, що традиційно королівські обручки виготовляються з валлійського золота.

Схожа на каблучку королеви Єлизавети II

Заручальна каблучка принцеси Беатріс досить сильно нагадує каблучку її бабусі, королеви Єлизавети II, в якій центральний камінь старого огранювання вставлений у платинову смугу з п'ятьма діамантами паве з обох боків. Одна невелика відмінність полягає в тому, що прикраса принцеси Беатріс має шість зубців, які утримують центральний камінь на місці, і кожен з них відшліфований до тонкого кінця.

Каблучка королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

Яка вартість каблучки

Едоардо Мапеллі-Моцці ніколи не розповідав, скільки грошей витратив на каблучку для своєї нареченої. Багато ювелірних експертів висловлювали припущення про цінність зробленоє на замовлення каблучки, припустивши, що вона коштує 80 000 доларів. Були серед експертів фахівці, які говорили, що вартість заручної прикраси Беатріс 130 тисяч доларів.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

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