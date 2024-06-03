З рубіном і сапфіром: дві розкішні заручальні каблучки королеви Матильди

Королева Матильда працювала логопедом, перш ніж стати дружиною бельгійського спадкового принца і новою королевою-консортом. Сьогодні згадуємо, як принц Філіп, герцог Брабантський, зустрів свою майбутню дружину і розглядаємо її дві розкішні заручальні каблучки, які з'явилися у неї в різні роки.

Передісторія їхніх стосунків

Матильда народилася не в простій сім'ї і зовсім не простолюдинка. Її батько – бельгійський граф Патрік Анрі д'Удекем д'Акоз, а мати – польська графиня Ганна Марія Коморовська, яка ще у дитинстві переїхала до Бельгії. Дівчина здобула гарну освіту, ставши дипломованою логопединею і психологинею і мала власний кабінет логопедії. На момент знайомства зі спадковим бельгійським принцом Матильді було 23 роки, а Філіппу 32. Їхня зустріч відбулася під час гри в теніс 1996 року. Роман пари почався і стрімко розвивався, але три роки вони тримали все в таємниці. Коли 1999 року бельгійський королівський будинок оголосив про заручини спадкового принца, для підданих це навіть стало несподіванкою.

Матильда і принц Філіп у день оголошення про свої заручини, 1999 рік / Фото: Getty Images

Матильда була представлена ​​пресі та публіці в замку Лакен 13 вересня 1999 року. З цієї нагоди організували спеціальну пресконференцію для журналістів. Через кілька тижнів після оголошення про заручини Філіп та Матильда розпочали серію візитів до різних частин країни, дозволяючи людям зустрітися з майбутньою королевою. Кажуть, Матильда освіжила інтерес публіки в бельгійській монархії, що загалом не дивно, адже вона була молода і перетворила принца з незграбного самітника з невеликою суспільною підтримкою на прийнятного спадкоємця престолу.

Заручальна каблучка з бірманським рубіном

Каблучка королеви Матильди з бірманським рубіном / Фото: Getty Images

Принц подарував своїй нареченій заручальну каблучку з рубіном, яку замовив у бельгійській ювелірній фірмі Wolfers. Темно-червоний бірманський рубін у золотій оправі та оточений ореолом діамантів мав розкішний вигляд на пальці юної Матильди. Бічна частина каблучки доповнює ще доріжка з діамантів.

Друга заручальна каблучка

Каблучка королеви Матильди / Фото: Getty Images

Зазвичай під час класичних заручин наречена отримує лише одну каблучку з каменем, але принц Філіп вирішив зробити своїй дружині ще один подарунок і на честь десятої річниці їхнього весілля 2009 року та подарував ще одну каблучку, яку також назвав заручальною. Це була каблучка з сапфіром в оточенні діамантів. Цю прикрасу королева Матильда носить частіше, ніж свою заручальну, з'являючись у ній практично на кожному заході. Чому її називають заручальною, залишається загадкою. Можливо, через те, що королева носить її замість каблучки з рубіном.

Весілля принца та принцеси

Матильда і принц Філіп у день свого весілля, 1999 рік / Фото: Getty Images

Матильда та Філіп одружилися 4 грудня 1999 року у Брюссельській ратуші, а вінчання відбулося у соборі Святого Михайла та Святої Гудули. Майбутня королева йшла до вівтаря у сукні від бельгійського кутюр'є королеви Паоли – Едуарда Вермелена.

Шовкова сукня з фатою з тонкого мережива довжиною 4,5 метра була доповнена пальтом з крепу і старовинною алмазною тіарою з королівської скриньки.

Після весілля Матильда стала герцогинею Брабантською та принцесою Бельгії. Медовий місяць пара провела на Мальдівах та в Індії. А в цьому шлюбі у Матильди та Філіпа народилося четверо дітей. Старша дочка – принцеса Єлизавета – у майбутньому стане новою королевою Бельгії.

Принцеса Єлизавета / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали, кому з теперішніх принцес доведеться одного разу зійти на трон.

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