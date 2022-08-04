За що не люблять Меган: п'ять скандальних історій герцогині Сассекської

Капризи на весіллі

Герцогиня Меган і принц Гаррі / Фото: Getty Images

У тому, що у Меган Маркл, левиці за гороскопом і амбітної дами по житті, непростий характер, уже ніхто не сумнівається. Прагнення зробити все по-своєму у Меган були і до весілля з принцом Гаррі. Їхнє вінчання відбулося 19 травня 2018 року в Каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. Один із перших негласних конфліктів з королевою Єлизаветою ІІ у Меган трапився саме напередодні весілля. Про нього мало говорили, але він мав місце бути. Як відомо, Єлизавета II часто позичає королівським нареченим тіари, і Меган не стала винятком. Їй королева позичила діамантову тіару своєї бабусі королеви Марії, але Меган визнала прикрасу надто старомодною і попросила тіару з великим смарагдом посередині (її ми бачили на голові у принцеси Євгенії Йоркської в день її весілля). Чи варто говорити, що Єлизавету II така прямолінійність (якщо не назвати це нахабством) обурила? Монархиня нагадала їй, що весілля у неї не перше і потреби в тіарі з фатою зовсім немає. На цьому всі суперечки зійшли нанівець, і на церемонії публіка побачила герцогиню в діамантовій тіарі.

Ще один неприємний момент на весіллі стався під час підготовки каплиці Святого Георгія до церемонії. Меган хотіла ароматизувати повітря в каплиці спеціальними дифузорами, оскільки їй не подобався запах в старовинній каплиці. Її Величність знову не дозволила, порадивши онукові Гаррі і його майбутній дружині бути скромнішими. Пам'ятаєте, ми згадували про те, що Меган левиця за гороскопом, так от леви, мабуть, схильні затаїти образу, а потім з високою піднятою головою здійснювати вчинки, немов намагаючись довести свою перевагу над іншими людьми.

Оголошення про вагітність

Герцогиня Меган і принц Гаррі / Фото: Associated Press

Через п'ять місяців після весілля Меган і Гаррі порадували шанувальників прекрасною новиною – герцогиня Сассекська завагітніла. І не знайшли ліпшого часу для оголошення членам сім'ї, крім як зробити це на весіллі принцеси Йоркської Євгенії (тієї самої, яка йшла до вівтаря в тіарі, яку так хотіла Меган) і Джека Бруксбенка. Це було дуже негарно з їхнього боку. Спочатку двоюрідна сестра принца Гаррі – Євгенія – змушена була перенести весілля на місяць (спочатку вінчання повинно було відбутися у вересні), через те, що Меган і Гаррі якраз в цей час поїхали в тур. А потім, як ніж у спину, в день, коли вся увага прикута до щасливої нареченої, Сассекси оголошують всім про свою радісну новину – вагітність. Швидше за все, ця ідея належала Меган, і вона переконала чоловіка в тому, що немає прекраснішого моменту, ніж повідомити родині цю новину в такий чудовий день. Треба віддати належне принцесі Євгенії, яка жодного разу не прокоментувала ситуацію після весілля.

Скандальна обкладинка

Будучи вагітною, герцогиня Сассекська продовжувала працювати і відвідувати різні заходи, супроводжуючи чоловіка на них. А через місяць після народження сина їй випала нагода стати запрошеною редакторкою британського журналу Vogue. Навряд чи б Меган Маркл коли отримала таку пропозицію, якщо б не була дружиною принца Гаррі, правда? Але і тут, працюючи над номером, колишня актриса зуміла привернути до себе увагу. Коли на своїй сторінці в Instagram Сассекси представили цю обкладинку, розгорівся черговий скандал. На неї потрапили п'ятнадцять героїнь різного віку і професій. Згідно з концепцією номера, всі фотографії на обкладинці розміщені в маленьких прямокутниках, один з яких залишився порожнім і символізував кожну з жінок, яка може стати сильною і змінити все на краще у своєму житті. Тема номера звучала як "Сила змін". Саме в день її публікації в Мережі спливла інша обкладинка. А саме видання двох австралійських письменниць Саманти Брет і Стеф Адамс. 2016 року вони видали книжку "Змінюють правила гри", вона вийшла з дуже схожою обкладинкою – на ній сяяла і Меган Маркл. Видання стало бестселером і було перевидане вже з кольоровою обкладинкою 2017 року. І знову серед героїнь була герцогиня Меган. Після цього її накрив шквал критики і звинувачення в плагіаті. Але герцогиня нічого не коментувала, можливо, таку пораду їй дали численні королівські помічники. Згодом цю історію забули, але, мабуть, не всі.

Вихід із королівської сім'ї

Герцогиня Меган і принц Гаррі / Фото: Getty Images

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У січні 2020 року герцогиня Меган і принц Гаррі зробили рішучу заяву про те, що хочуть незалежності і прагнуть скласти з себе всі королівські повноваження. Несподівану заяву для палацу і королеви Єлизавети II вони випустили наступного дня після дня народження герцогині Кембриджської – 9 січня. А сама королева дізналася про заяву всього за десять хвилин до того, як вона була оголошена публічно. Чи випадково обрали саме цей день? Не думаємо. До того моменту стосунки між колись дуже дружними братами – Вільямом і Гаррі, стали натягнутими. Гаррі сам заявив журналістам, що між ними виникла прірва. Не товаришували і їхні дружини. Швидше, навпаки, на публіці вдавали, що між ними добрі стосунки, але насправді дружби там жодної і не було. Вони навіть не приятелювали. У королівських кулуарах ходило багато чуток про їхню ворожнечу. Через два місяці після цього королева Єлизавета II відпустила Сассексів у вільне плавання, позбавивши їх титулів і фінансування, а також деяких патронажей.

Анонс книжки

Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

Герцогиня Меган і принц Гаррі вирішили йти до кінця і розповісти правду про своє життя в королівській родині. Книжка була написана Омідом Скобі і Керолайн Дюранд та у продаж надійшла 11 серпня 2020 року. В ній розповідається про невідомі раніше подробиці особистого життя герцогині Меган і принца Гаррі. В описі сказано, що у створенні книжки брали участь близькі друзі пари, але їхні імена, звісно, тримаються у таємниці. Обкладинка цього видання з'явилася в Мережі в день народження принцеси Шарлотти – дочки герцога і герцогині Кембриджських. Що спричинило хвилю чергових звинувачень на адресу пари про те, що вони спеціально роблять якісь важливі для себе речі в знакові дати для членів королівської сім'ї. Але до звинувачень їм не звикати, та і про їхні справжні наміри ми навряд чи колись дізнаємося.

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