Меланія та Дональда Трампа / © Associated Press

Реклама

Білий дім — це не просто резиденція президента США, а справжній комплекс із десятками кімнат, коридорами, приватними апартаментами та окремими зонами для роботи й відпочинку. У будівлі площею близько 5 100 кв. метрів є 132 кімнати та 35 ванних кімнат, тож простору для особистого життя тут більш ніж достатньо, про це йдеться у матеріалі видання Hello!

Дональд і Меланія Трамп користуються цією можливістю сповна, адже замість однієї спальні подружжя нібито обрало окремі покої. Такий формат життя привертає увагу не лише через статус президентської пари, а й тому, що суперечить звичному уявленню про сімейний побут перших осіб держави.

Реклама

Меланія не поспішала переїжджати до Білого дому

Білий дім / © Associated Press

Коли Дональд Трамп уперше став президентом США у 2017 році, Меланія не одразу переїхала до Вашингтона. Вона залишалася у Нью-Йорку разом із сином Берроном, який завершував навчальний рік у школі на Мангеттені. До Білого дому перша леді перебралася приблизно через пів року.

Реклама

Саме тоді, за версією, викладеною в книжці Майкла Вулффа «Вогонь і лють: всередині Білого дому Трампа» («Fire and Fury: Inside the Trump White House»), стало відомо про окремі спальні подружжя. Автор стверджував, що Дональд Трамп почувався в Білому домі не надто комфортно, а сама резиденція здавалася йому дещомоторошною. За словами Вулффа, президент усамітнився у власній спальні і це стало незвичним відступом від традиції спільних президентських покоїв.

Водночас Трамп заперечував інформацію, яку викладено у книжці Вулффа, та називав її неправдивою. Тож ці подробиці про життя подружжя варто сприймати як версію автора, а не підтверджені факти.

Складні взаємини

Меланія та Дональда Трампа / © Associated Press

Про особливості шлюбу Трампів писала й журналістка Мері Джордан, авторка біографії Меланії. Під час роботи над книжкою вона спілкувалася з людьми, які особисто знали подружжя, працювали у Білому домі чи бачили їх разом поза офіційними заходами.

Джордан описувала їхні стосунки складними та часом мінливими. За її словами, між Дональдом і Меланією є зв’язок, однак вони проводять багато часу нарізно. Водночас, як зазначала авторка, після промов і передвиборчих мітингів Трамп нерідко телефонує саме дружині.

Реклама

Ця деталь привертає увагу на тлі повідомлень про їхню відокремленість одне від одного, бо фізична дистанція не обов’язково означає відсутність близькості, так само як спільний дім — не гарантія того, що партнери проводитимуть увесь вільний час разом.

Джордан також писала, що Меланія цінує усамітнення, має власні інтереси та не надто захоплюється заняттями, які любить її чоловік, зокрема гольфом. За її спостереженнями, обоє можуть комфортно почуватися окремо.

Де сплять Дональд і Меланія

Меланія та Дональда Трампа / © Associated Press

Деталі їхнього розміщення у резиденції наводила також журналістка Кейт Беннетт. За її інформацією, Дональд Трамп користувався головними президентськими апартаментами, тоді як Меланія мала власні двокімнатні покої на третьому поверсі Білого дому.

Цікаво, що у цих апартаментах раніше проживала Маріан Робінсон — мати Мішель Обами. Така організація простору давала Меланії змогу мати окрему приватну зону у межах тієї самої резиденції.

Реклама

Втім, підтвердження всіх подробиць їхнього нинішнього побуту немає. Тому коректно говорити про інформацію, яка з’являлася у книжках і медіа, не можна.

Новини партнерів