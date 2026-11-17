Зендея / © Associated Press

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Грудень традиційно асоціюється з червоною помадою, блискітками та ефектними стрілками. Проте цього разу Зендея вирішила піти іншим шляхом. На церемонії Governors Awards вона з’явилася з виразним димчастим макіяжем очей, який гармонійно поєднувався з теплими відтінками на губах і щоках. Жодного надмірного блиску чи кричущих кольорів, лише стримана чуттєвість і голлівудський шик у дусі супермоделей 1990-х. Про це розповіло видання Hello!.

Тиха розкіш замість святкового максималізму

Зендея / © Associated Press

Візажист Денні Мортон назвав образ Зендеї чудовим прикладом збалансованого макіяжу. Головний акцент тут на очах: глибокі димчасті відтінки поєднуються з теплими бронзовими тонами, а сяйлива шкіра та зволожені губи роблять образ легким і невимушеним.

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Секрет полягає у гармонії: виразний макіяж очей не перевантажує обличчя, а м’які коричневі відтінки на повіках перегукуються з рум’янцем і природним кольором губ.

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Також варто звернути увагу на практичність такого рішення. Акцент на очах і нейтральні губи — не лише стильний, а й зручний варіант для вечірок, адже не доведеться постійно перевіряти помаду після кожного напою чи частування.

Макіяж, який пасує будь-якому віку

Тесса Томпсон / © Associated Press

Ще один доказ універсальності цього тренду — образ акторки Тесси Томпсон . Вона обрала глибші ягідні відтінки на очах і повторила їх у рум’янах, що створило цілісний та елегантний макіяж. Її приклад показує, що така естетика чудово працює не лише на молодих зірках.

Секрет — у м’якому розтушовуванні та відсутності різких ліній. Димчасті тіні можна адаптувати до будь-якого кольору очей, а плавні переходи відтінків роблять макіяж делікатним і природним. Легкий рум’янець додає обличчю свіжості, а сатиновий фініш пасує різним типам шкіри.

Зендея / © Associated Press

Отже, здається, цього святкового сезону правила макіяжу змінюються, і замість обов’язкової червоної помади треба обирати м’який колір губ, замість блискіток на всьому обличчі — виразний погляд. Зендея нагадала, що справжній вечірній гламур зовсім не обов’язково має бути гучним. Іноді достатньо гарного димчастого макіяжу, теплого відтінку рум’ян та впевненості в собі.

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