Загадкове зникнення принцеси Марокко: що сталося з дружиною короля Лаллою Сальмою

Принцеса Лалла Сальма / © Associated Press

Реклама

Сальма Беннані — дівчина з Марокко — вперше зустрілася з королем Мухаммедом VI під час приватної вечірки 1999 року, коли була студенткою. Вони заручилися 12 жовтня 2001 року, а їхня перша весільна церемонія відбулася 21 березня 2002 року, потім влітку того самого року Сальма і король відсвяткували своє заміжжя в головному королівському палаці в Рабаті.

Принцеса Лалла Сальма та члени інших монарших родин / © Associated Press

Вони з чоловіком зруйнували кордони щодо уявлення ролі дружини короля у суспільстві і створили нові прецеденти своїм шлюбом. Сальма перейшла на набагато сучасніший підхід до королівського життя — вона стала помітною представницею свого королівства у світі та брала активну участь у громадській роботі й благодійності.

Принцеса Лалла Сальма і Бріжит Макрон / © Associated Press

Сальма народила двох дітей — сина і доньку, а також у межах своєї роботи часто зустрічалася з представниками інших монарших родин і першими леді.

Реклама

Вона відвідувала такі заходи, як весілля принца Вільяма і принцеси Кейт 2011 року, і часто з’являлася на фотографіях як з чоловіком, так і зі своїми дітьми. Також вона була першою дружиною марокканського правителя, яка отримала офіційний титул «Її Королівська Високість Принцеса», адже до неї дружини марокканських королів були відомі просто як «матері принців» і ховалися від публіки.

Принцеса Лалла Сальма / © Associated Press

Але 2017 року принцеса Лалла Сальма таємниче зникла. Вона не з’являлася ні на сімейних фотографіях, ні на публічних заходах. Коли діти підросли, король почав брати їх на деякі заходи, але не дружину. Це було дивно, оскільки Лалла Сальма була помітною постаттю у світі та її любили в її країні, тож почали з’являтися теорії змови, а дружину короля стали називати «зниклою принцесою» або «примарною принцесою».

Принцеса Лалла Сальма і королева Летиція / © Associated Press

Ані король, ані уряд, не коментували те, що відбувається, і куди зникла Лалла Сальма. Однак більшість схиляється до версії, що причиною її зникнення стало розлучення з чоловіком. Також існують різні версії щодо її перебування: одна з найпоширеніших теорій полягала в тому, що принцесу Лаллу Сальму вигнали, але також є теорія, що вона втекла з якоїсь причини з Марокко.

Принцеса Лалла Сальма та Мішель Обама / © Associated Press

Палац не опублікував жодних офіційних подробиць про місцеперебування принцеси, але у ЗМІ з’явилася інформація, що вона залишила палац і перебралася в інший будинок у Рабаті, а ¡Hola!, посилаючись на анонімні джерела, повідомило, що розлучення таки відбулося і опікунство над двома дітьми залишилося в короля. Іспанські та італійські ЗМІ пізніше повідомили, що саме Лалла Сальма захотіла розлучення.

Реклама

Принцеса Лалла Сальма і королева Летиція / © Associated Press

Але попри таємне розлучення, Сальма підтримує тісні стосунки з дітьми, заради яких залишилася в Марокко, хоча неодноразово і з’являлися чутки, що вона мешкає в іншій країні. Колишню принцесу неодноразово фотографували папараці з сином і донькою.

Марокканські ЗМІ вважають за краще ігнорувати зникнення принцеси з суспільного життя. Королівський двір Марокко ніколи не підтверджував і не спростовував інформацію про те, що пара розійшлася.