Емілія Фокс / © Associated Press

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Після 50 років життя необов’язково стає тихішим і спокійнішим. Іноді воно, навпаки, відкриває зовсім нову свободу. Британська акторка Емілія Фокс, відома за серіалом «Мовчазний свідок» і драмою «Синьора Вольпе», зараз саме в такому періоді. Про це йдеться у матеріалі видання Hello!. Вона самотня, виховує 15-річну доньку Роуз і не намагається терміново заповнити порожнечу новими стосунками.

Фокс зізналася, що свого часу користувалася застосунками для знайомств, хоча останні кілька років була зосереджена на інших сферах життя. І, за її словами, це зовсім не означає, що їй чогось бракує.

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Щастя — необовʼязково стосунки

Емілія Фокс / © Associated Press

Акторка розповідає, що після завершення важливих для неї стосунків свідомо дала собі час на переосмислення всього. Вона не стала одразу шукати нового партнера, а дозволила собі прожити цей період. Тепер вона відчуває, що зробила все правильно та готова дивитися вперед.

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Її ставлення до самотності напрочуд легке. Акторка не прагне знайти когось лише заради того, щоб не бути самій. «Я насолоджуюся тим, що маю у своєму житті зараз, і не хочу того, чого у мене немає», — зізнається вона.

Водночас Фокс не закривається від нових знайомств. Вона вважає, що в невідомості є своя привабливість, а застосунки для знайомств можуть стати способом зустріти когось нового. Проте для неї важливо спочатку дізнатися людину в реальному житті, а вже потім вирішувати, чи варто перетворювати знайомство на стосунки.

Новий початок

Емілія Фокс / © Associated Press

Після розставання акторка не залишилася наодинці зі своїми переживаннями. Їй допомогли друзі, родина, терапія, а також прості речі на кшталт тривалих прогулянок з близькими та час біля моря.

Раніше Фокс говорила, що завершення стосунків майже завжди приносить сум, навіть якщо з часом приходить розуміння, що зміни сталися невипадково. Через рік після розставання вона вже позитивно дивиться на майбутнє та з вдячністю згадує щасливі моменти минулого.

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Її сьогоднішній настрій можна описати одним словом — зацікавленість. Не поспіх, не пошук «правильної» людини за будь-яку ціну, а саме готовність подивитися, що буде далі.

Емілія Фокс / © Associated Press

Історія Емілії Фокс — про сучасне ставлення до самотності багатьох жінок. Вона не сприймає її як паузу між двома стосунками, бо це повноцінний етап життя, у якому є місце для сім’ї, друзів, роботи, терапії, нових знайомств і, можливо, кохання.

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