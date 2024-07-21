"Запасна" принцеса: що ми знаємо про Шарлотту Уельську – єдину дочку Кейт та Вільяма

Народження та дитинство

Принцеса Шарлотта на руках у своєї мами Кейт на другий день після народження, поруч її батько принц Вільям / Фото: Associated Press

Принцеса Шарлотта з'явилася на світ 2 травня 2015 року у госпіталі Святої Марії у Лондоні. Через два дні було оголошено, що новонароджена дівчинка отримала ім'я Шарлотта Елізабет Діана ( на честь її дідуся Чарльза, прабабусі королеви Єлизавети II та бабусі принцеси Діани Уельської). На момент свого народження вона була четвертою у черзі на британський престол, але після смерті королеви Єлизавети II 8 вересня 2022 року принцеса Шарлотта посідає третє місце в лінії наслідування престолу.

2018 року її мати Кетрін народила ще одного сина, принца Луї, але Шарлотта завдяки прийнятому 2013 року принципу абсолютного первородства стала першою принцесою в історії британської монархії, яка не опустилася в лінії престолонаслідування нижче за молодшого брата. Дівчинка одразу отримала право носити титул Її Королівська Високість принцеса Шарлотта Кембриджська (а нині Уельська).

Принцеса Шарлотта та її старший брат принц Джордж / Фото: Associated Press

Шарлотту було охрещено 5 липня 2015 року в церкві Святої Марії Магдалини в маєтку Сандрінгем у графстві Норфолк. Обряд хрещення провів архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі, який вінчав її батьків Кейт та Вільяма у квітні 2011 року.

Перші роки життя

У перші роки життя юної принцеси її сім'я жила у своєму заміському будинку Анмер-Гол, що у Норфолку. Коли принцесі було два роки, вони переїхали до Кенсінгтонського палацу 2017-го. Там юна принцеса Шарлотта почала відвідувати дитячий садок Willcocks, а пізніше, коли їй виповнилося 4 роки, вступила до школи Thomas's Battersea. 2022 року незадовго до смерті королеви Єлизавети II, Кейт, Вільям і троє їхніх дітей переїхали жити до Віндзора, де принцеса разом зі своїми старшими та молодшими братами вступила до школи Lambrook, де навчається досі. Сім'я продовжує жити у Віндзорі, у котеджі Аделаїда.

Принцеса Шарлотта зі своїми братами — принцами Джорджем та Луї / Фото: Associated Press

Юна модниця, стилем якої захоплюються

Від самого першого дня своєї появи на публіці (Кейт та Вільям показали дочку наступного дня після її народження), увага британської громадськості до її персони була величезною. І хоча її батьки намагаються оберігати дітей від преси та папараці, даючи можливості дозовано їх фотографувати, у пресі публікації про спадкоємців з'являються регулярно.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Також кожен вихід у світ 9-річної Шарлотти викликає ажіотаж, а у брендів, у чиїх вбраннях виходить у світ принцеса, моментально злітають продажі. Якось ми збирали для вас схожі виходи принцеси Шарлотти та її матері Кейт. За даними опитувань серед батьків, саме принцеса Шарлотта є головною іконою стилю для дітей.

"Запасна" принцеса

Шарлотта, як і її дядько принц Гаррі, герцог Сассекський, є "запасною" у буквальному значенні цього слова принцесою та претенденткою на трон. Вона навряд чи колись стане королевою Англії, як її прабабуся королева Єлизавета II, але гіпотетично може зійти на трон у разі, якщо її брат принц Джордж зречеться (а в британській історії бували й такі випадки, згадуємо короля Едуарда VIII ), або у нього не буде дітей, чи з ним щось станеться.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Крім того, у публіки давно склалася думка, що серед трьох дітей Уельських саме Шарлотта є так званим "командиром". На публічних заходах дівчинка часто підказує чи наставляє своїх братів, а королівські експерти бачать у ній непохитну підтримку майбутньому для короля Георга (її старшого брата принца Джорджа).

Шарлотта – майбутня королева

Але навіть якщо Шарлотта ніколи не стане королевою, швидше за все, вона відіграватиме важливу роль у королівській родині. Один із престижних титулів, який вона може успадкувати, — це титул королівської принцеси, який уже багато років (від 1987 року) має донька Єлизавети II – принцеса Анна. Цей титул зазвичай надається старшій дочці монарха і аналогічний титулу принца Уельського для старших чоловіків королівської сім'ї. Цей титул не передається автоматично, а дарується монархом, що править. Оскільки король Чарльз III не має доньок, титул, швидше за все, буде припинений після смерті принцеси Анни.

Принцеса Шарлотта / Фото: Getty Images

Однак очікується, що принцеса Шарлотта отримає цей титул після того, як її батько, принц Вільям, піде на престол і стане новим королем після смерті свого батька Чарльза. Це вшанує становище принцеси Шарлотти як старшої дочки монарха і визнає її значну роль у королівській родині.

Нині принцеса Шарлотта вже зайняла міцну позицію по відношенню до британської корони, але цілком імовірно, що її місце одного разу опуститься нижче з появою нащадків її старшого брата принца Джорджа. З кожною наступною дитиною її місце в лінії успадкування трону опускатиметься на одну позицію. Однак до цього сценарію ще багато років, і можуть статися дивовижні повороти долі, які можуть дозволити принцесі Шарлотті посісти місце британської королеви і, швидше за все, стати королевою Шарлоттою II.

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