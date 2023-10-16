"Запасна" принцеса: що відомо про молодшу дочку королеви Летиції та короля Філіпа VI

Інфанта Софія народилася лише на два роки пізніше за свою старшу сестру і посідає друге місце в черзі на іспанський престол. На трон Софія може зійти тільки в тому разі, якщо її старша сестра зречеться корони або ж не народить спадкоємців.

Хто така принцеса Софія

Молодша дочка королеви Іспанії Летиції та короля Філіпа VI носить титул інфанти (це той самий титул принців або принцес королівських будинків Іспанії), але означає, що носій титулу не є першим претендентом на трон. А ось претендентка, у даному випадку принцеса Леонор (сестра Софії) носить титул Астурійської принцеси.

Принцеси Леонор та Софія / Фото: Getty Images

Софія народилася 29 квітня 2007 року у Міжнародній лікарні Ruber у Мадриді так само, як і її сестра шляхом кесаревого розтину. Про її народження королівська сім'я теж оголосила за допомогою смс-розсилки, так би мовити за старою доброю традицією. Через сім днів Летиція, її чоловік тоді ще спадковий принц Феліпе та їхня старша дочка принцеса Леонор, а також новонароджена принцеса Софія були зазнімковані біля клініки Ruber у день виписки. З їхніх облич не сходила усмішка.

Принцеса Софія на руках у мами Летиції, поруч її батько принц Феліпе, а в нього на руках дочка принцеса Леонор / Фото: Getty Images

Тепер у Феліпе було аж дві спадкоємиці, але королівські шанувальники продовжували ворожити, а чи не з'явиться третій – син, який потіснить обох дочок у черзі на престол. В Іспанії діє право когнатичної примогенітури – жінка отримує корону лише у разі відсутності у неї брата. Але цьому не судилося статися.

Принцеса Софія з мамою Летиції / Фото: Getty Images

Назвали Софію на честь її бабусі королеви Іспанії Софії, матері її батька. Хрестили дівчинку у липні 2007 року. Її хрещеними є Палома Рокасолано (її бабуся за материнською лінією) та болгарський принц Костянтин Асен, князь Відінський.

Мама Летиції Палома Рокасолано, король Хуан Карлос I, Летиція з дочкою Софією, принц Феліпе та королева Софія з онукою Леонор / Фото: Getty Images

Навчання та світське життя

2010 року Софія вступила на навчання до школи Санта-Марія дес Росалес, де вже навчалася її сестра Леонор, а також яку закінчував батько дівчаток – король Філіп VI.

Король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія та королева Летиція на випускному принцеси Леонор / Фото: Getty Images

Також Софія пішла стопами старшої сестри і в серпні 2023 року розпочала навчання за 2-річною програмою Міжнародного бакалаврату в Атлантичному коледжі UWC у валлійському графстві Вейл-оф-Гламорган.

Інфанта Софія поїхала до коледжу до Уельсу, серпень 2023 / Фото: Getty Images

Софія, як і Леонор, обов'язково бере участь у різноманітних офіційних заходах іспанської королівської родини. А від літа 2022 року сестри почали представляти корону і без батьків. Наприклад, дівчата були помічені під час відвідування музею Далі, а також відвідували сольний матч групи B жіночої Євро-Англії 2022 між Данією та Іспанією на стадіоні Brentford Community Stadium у Брентфорді.

Принцеси Софія та Леонор / Фото: Getty Images

Принцеси Софія та Леонор / Фото: Getty Images

Варто також сказати, що сестри дуже близькі та дружні. На відміну від британського принца Гаррі, який назвав себе "запасним" у власних мемуарах, у яких пролив світло на всі свої проблеми, пов'язані з дитинством у королівській родині, у іспанських принцес все інакше. Вони виховувалися в однакових умовах, жили в одній кімнаті, їх ростила та сама британська няня і вони отримували однакову увагу від своїх батьків. І, найімовірніше, сестри будуть йти по життю рука до руки, навіть після того, як кожна з них зустріне своє кохання. Тож "запасною" Софія точно не почувається, у цьому немає жодних сумнівів.

Яке майбутнє чекає на Софію

Король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія та королева Летиція / Фото: Getty Images

Найімовірніше, принцеса Софія здобув гарну вищу освіту і виконуватиме королівські обов'язки, як це робить, наприклад, принцеса Анна – сестра британського короля Чарльза III. Поки що невідомо, чи зможе Софія вибрати інший шлях, наприклад відмовитися від королівської ролі на користь більш вільного життя не під прицілом камер. Можливо, їй дозволять це робити неодразу, все-таки вона є другою в лінії наслідування трона. Але коли у її старшої сестри Леонор з'являться діти, тобто спадкоємці трону, Софія цілком зможе відійти від королівських обов'язків. Якщо, звісно, захоче.

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