Зарі Тіндалл 45: десять цікавих фактів про найстильнішу племінницю короля Чарльза III

1.Зара народилася 15 травня 1981 року у лікарні Святої Марії у Паддінгтоні, що у Західному Лондоні. Вона стала другою дитиною принцеси Анни (на той момент у неї вже був син Пітер) та її першого чоловіка Марка Філліпса.

2. Її назвали Зара Анна Елізабет Філліпс — не складно здогадатися, що імена дали на честь матері (принцеси Анни) та бабусі (королеви Єлизавети II). До речі, багатьом дітям у королівській родині дають другі чи треті імена на честь монарха. Наприклад, другу дочку Зари звуть Лена Елізабет Тіндалл (теж на честь покійної Єлизавети II).

3. У Зари немає королівського титулу Її Високість і титулу принцеси. Принцеса Анна відмовилася від королівських титулів для своїх дітей, Пітера та Зари, щоб забезпечити їм більш нормальне життя без тягаря королівських обов’язків. Це рішення було ухвалено спільно з їхнім батьком, Марком Філліпсом, оскільки титули мають і негативні сторони. Зара з цієї причини не захотіла давати титули своїм трьом дітям.

4. Зара навчалася в Ексетерському університеті, де отримала кваліфікацію фізіотерапевтки, що спеціалізується на фізіотерапії коней. А також вона стала наїзницею. Вона здобула олімпійську медаль, яку їй вручила мати, принцеса Анна за друге місце в Олімпійських іграх 2012 року, що проходили у Лондоні.

5. У грудні 2010 року, лише через місяць після оголошення про заручини її кузена принца Вільяма та Кейт Міддлтон, Букінгемський палац підтвердив, що Зара прийняла пропозицію регбіста Майка Тіндолла. Їхнє весілля відбулося 30 липня 2011 року в церкві Кенонгейт, в Единбурзі, в Шотландії.

6. Весільну сукню Зари розробив Стюарт Парвін, один із улюблених кутюр’є її бабусі — королеви Єлизавети II. А на голові того дня наречена носила діамантову тіару-бандо, яка раніше належала Алісі Баттенберг — її прапрабабусі та матері принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II.

7. У Зари та Майка народилося троє дітей — дві доньки Міа (12 років), Лена (8 років) та син Лукас (5 років).

8. Маєток Гаткомб-Парк був весільним подарунком королеви Єлизавети II принцесі Анні та Марку Філіпсу, коли вони одружилися в листопаді 1973 року. Дочка Анни — Зара та її сім’я живуть у будинку на території цього маєтку. Тут же мешкає і принцеса Анна зі своїм нинішнім чоловіком сером Тімом Лоуренсом.

9. Зара Тіндалл є хрещеною матір’ю первістка принца Вільяма та Кейт Міддлтон — принца Джорджа Уельського — майбутнього короля Великої Британії.

10. Зара та її чоловік Майк Тіндалли не одержують фінансування від платників податків, оскільки не є членами королівської родини, що працюють на корону та заробляють гроші на життя самостійно.

