Засмага без сонця: осінній б’юті-хитрик Сієнни Міллер

Сієнна Міллер / © Getty Images

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Коли календар уже показує осінь, зовсім не обов’язково прощатися з осяяною шкірою та літнім настроєм. 44-річна Сієнна Міллер знає, як зберегти ефект легкої засмаги за допомогою макіяжу, і для цього не потрібні ані пляж, ані солярій, про це розповіло видання People.

Її головний секрет — штучні веснянки. В Instagram акторка розповіла, що використовує коричневий олівець холодного відтінку для губ, щоб розставити невеликі цятки на переніссі. «Мої веснянки раніше були чіткими, а тепер стали розмитішими, тому я трохи хитру«, — пояснила Міллер. Після цього вона легенько поплескує по шкірі пальцем, щоб зробити малюнок максимально природним.

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За словами акторки, цей простий хитрик буквально «знімає роки» з обличчя, додає йому свіжості та грайливості.

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А ось за бронзовий ефект відповідають одразу два відтінки тонального стіка. Спочатку Міллер наносить світліший відтінок як основу, а потім додає темніший бронзовий тон туди, де обличчя природно ловить сонце: на вилиці, перенісся, скроні, лінію росту волосся та повіки. Відтінки, звісно, варто підбирати відповідно до власного тону шкіри.

Фінальний штрих — кремові рум’яна. Міллер розтушовує їх пальцями на верхній частині щік і трохи на переніссі, чим створює той самий «сонячний сплеск кольору». Формула засобу додатково працює на зволоження шкіри завдяки вітаміну Е, олії насіння редьки, рослинному колагенеру та гіалуроновій кислоті.

Формула Сієнни Міллер напрочуд проста: трохи бронзера, рум’ян й кілька фальшивих веснянок, і замість осінньої блідості отримуємо свіжий ефект «двох тижнів на сонці». І найприємніше, що не треба чекати наступної відпустки.

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