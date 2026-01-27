Жасмін Грімальді: десять цікавих фактів про позашлюбну дочку князя Монако

Жасмін Грімальді / © Getty Images

Реклама

1.Жасмін народилася 4 березня 1992 року, її матір’ю є Тамара Ротоло, яка на момент знайомства з Альбером II була звичайною офіціанткою.

Жасмін з матір’ю Тамарою Ротоло / © instagram.com/jazmingrimaldi

2.Князь Альбер II не визнавав батьківства дівчинки від її народження, пояснивши це тим, що хотів зберегти її особистість у таємниці до повноліття. Публічно він підтвердив, що є біологічним батьком Жасмін 1 червня 2006 року.

3. Жасмін Гримальді є старшою зведеною сестрою для дітей князя — принца Жака (спадкоємця престолу) і принцеса Габріелли, а також старшою зведеною сестрою для Александра Грімальді-Косте — ще однієї позашлюбної дитини князя Альбера II від французької стюардеси Ніколь Косте.

Реклама

Жасмін зі зведеним братом Александром Косте

4. Жасмін не є спадкоємицею, оскільки народилася не в законному шлюбі, її батьки ніколи не були одружені.

4. Дівчинка познайомилася зі своїм батьком лише під час візиту до Монако у віці 11 років 2003 року.

Князь Альбер II і його дочка Жасмін / © Getty Images

5. Коли Жасмін була маленькою, її мати часто показувала їй фотографії її бабусі, Грейс Келлі. Вони також разом любили дивитися фільми за її участю.

6. У юні роки Жасмін Грімальді грала у баскетбол і співала у церковних хорах, а також брала участь у шкільних спектаклях. А освіту вона здобула в єпископальній школі Святої Маргарити, яку закінчила 2006 року, а потім навчалася у католицькій середній школі JSerra High School, яку закінчила у червні 2010 року.

Реклама

Жасмін Грімальді / © Getty Images

7. Закінчивши школу дівчина вступила до Університету Фордгема, де вивчала театральне мистецтво та міжнародний бізнес з упором на гуманітарні питання.

8. У листопаді 2006 року Грімальді відвідала вісім островів Фіджі з гуманітарною місією, щоб допомогти місцевим дітям отримати допомогу в освіті, медицині та розвитку громад. Вона започаткувала організацію під назвою «Фонд Жасмін» для допомоги дітям у віддалених селах Фіджі.

9. Грімальді виступає за розширення прав та можливостей жінок і бере участь у кампанії американської модельєрки Торі Берч «Embrace Ambition», мета якої — надання коштів, освіти та ресурсів жінкам-підприємцям.

Жасмін Грімальді / © Getty Images

10. Як дочка князя Монако Жасмін успадкує частину статків свого батька Альбера II після його смерті, про що він повідомив 2006 року американському телеведучому Ларрі Кінгу. Про які суми йдеться, щоправда не повідомляється.