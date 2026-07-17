Зендея відмовилася від туші для вій / © Associated Press

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Під час світового престуру фільму «Одіссея» Зендея неодноразово демонструвала, що справді незабутній макіяж — це зовсім не велика кількість косметики. За всіма її образами стоїть незмінний візажист Ернесто Касільяс, який роками дотримується власної філософії краси: багатовимірна, доглянута шкіра, легкий акцент кольору та природне сяйво. Про це розповіло видання New Beauty.

Саме цей підхід супроводжував акторку протягом усього туру — від макіяжу з волошково-блакитним акцентом на прем’єрі у Парижі до образу в античному грецькому стилі у Лондоні.

Шкіра

Зендея / © Associated Press

Для прем’єри у Нью-Йорку, де акторці довелося позувати фотографам у спекотну та дуже вологу погоду, Касільяс зробив ставку на абсолютний мінімалізм. Жодної туші для вій, жодних тіней для повік, лише свіжа, доглянута шкіра, яка буквально випромінювала світло.

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Такий підхід виявився не лише стильним, а й практичним. Мінімалістичний макіяж зі ставкою на шкіру сьогодні стає одним із найактуальніших б’ютітрендів. Відмова від туші означає жодних темних слідів під очима навіть після кількох годин на спеці, а легке покриття набагато краще зберігає свіжий вигляд до кінця дня.

Секрет природного сяйва

Зендея / © Associated Press

Для прем’єри візажист хотів, щоб шкіра Зендеї мала красивий, осяяний вигляд, ніби поцілований сонцем. За його словами, весь макіяж навмисно залишили максимально легким, зробили головний акцент саме на здоровому сяйві шкіри. Для створення ефекту природної засмаги він нашаровував кремово-пудрові рум’яна у відтінках «Caffee» («Кава») та «Cherry» («Вишня») на щоки, перенісся, скроні, лоб і підборіддя — саме на ті ділянки, яких першими торкається сонце.

Завершальним штрихом став бальзам для губ, який додав губам легкого рожевого відтінку та завершив невимушений образ.

Новий вихід Зендеї ще раз підтверджує, що сьогодні справжня розкіш у макіяжі — це не багатошаровість, а красива, доглянута шкіра. Без туші, складних технік і перевантаження косметикою — лише природне сяйво, яке працює краще за будь-який драматичний образ. І здається, саме такий «макіяж без макіяжу» стане головною б’ютіформулою цього літа.

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