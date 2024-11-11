Жасмін Грімальді: що відомо про позашлюбну дочку князя Монако Альбера II

Вона відома широкому загалу, передусім, як позашлюбна дочка князя Монако Альбера II. Довгий час князь не визнавав, що у нього є дитина від позашлюбного зв'язку, але через роки зробив це і зараз навіть періодично з'являється з дорослою дочкою на світських заходах.

Хто така Жасмін Грейс Грімальді

Жасмін Грейс Грімальді / Фото: Getty Images

Вона народилася 4 березня 1992 року в Каліфорнійському місті Палм-Спрінгс. Холостяцьке життя Альбера до одруження з південно-африканською плавчинею Шарлін Віттсток було бурхливим.

Альбер крутив роман із офіціанткою Тамарою Ротоло на початку 90-х. Це був курортний роман, який зав'язався між Альбером і Тамарою на Лазуровому березі. На той час Тамара перебувала на відпочинку, поки тривав її шлюборозлучний процес із чоловіком. Під час цього короткого курортного роману дівчина завагітніла від Альбера, а в березні 1992 року народила дочку, яку назвала Жасмін Грейс Грімальді (друге ім'я було дано на честь матері Альбера – княгині Грейс Келлі).

Перша зустріч із батьком

Тамара Ротоло / Фото: Getty Images

Альбер не поспішав визнавати дочку, але 1992 року її мати подала судовий позов про встановлення батьківства. Почалися тривалі судові розгляди, справу затягували, а Каліфорнійський суд говорив, що вона зовсім не в його юрисдикції. Минуло багато років, перш ніж Альбер визнав, що за результатами аналізу ДНК Жасмін є його дочкою. Усі ці роки мати виховувала доньку самостійно і жила у США. І лише у 14 років дівчинка зустрілася зі своїм батьком, який більше не міг заперечувати їхні родинні зв'язки.

Жасмін не є претенденткою на трон

Конституція Монако не дозволяє незаконнонародженим дітям претендувати на престол, таким чином Жасмін Грімальді не є спадкоємицею і ніколи не стане княгинею Монако. Але це зовсім не означає, що батько не допомагає дочці фінансово. До речі, Альбер має ще й позашлюбного сина Олександра, народженого від стюардеси Ніколь Косте, і він теж не є претендентом на престол. Лише двоє законнонароджених дітей Альбера, які народилися у шлюбі з княгинею Шарлін, – йдеться про принца Жака та принцесу Габріеллу – є спадкоємцями першої лінії. Точніше спадкоємцем є Жак, адже престол у Монако передається за чоловічією лінією.

Принц Жак та принцеса Габріелла / Фото: Getty Images

Де живе і чим займається Жасмін

Дівчина закінчила Університет Фордгем у Нью-Йорку, де вивчала театральне мистецтво і пішла стопами своєї бабусі Грейс Келлі, ставши акторкою. Також вона вивчала міжнародний бізнес та два роки працювала консультанткою у Всесвітній продовольчій програмі ООН.

Крім того, Жасмін є організаторкою фонду The Jazmin Fund, метою якого є допомога дітям та жінкам у віддалених селах Фіджі.

Публічні виходи з батьком

Сьогодні князь Монако дедалі частіше виходить на публічні заходи зі своєю старшою дочкою. Восени 2024 року вони разом відвідали церемонію вручення премії принцеси Грейс у готелі Pierre у Нью-Йорку. І це не перший випадок, коли батько та дочка разом виходили у світ.

Князь Альбер II та його дочка Жасмін Грімальді / Фото: Getty Images

А ще Жасмін дуже близька зі своїм братом Олександром Гримальді-Косте (це також позашлюбна дитина Альбера II) та з дітьми батька від його офіційного шлюбу з княгинею Шарлін – принцом Жаком та принцесою Габріеллою. Жасмін часто приїжджає до княжого палацу і проводить із молодшими братом і сестрою час, а фотографії іноді публікує у своєму Instagram.

Жасмин Грімальді та князь Альбер II / Фото: Getty Images

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