Життя та смерть Джанні Версаче

15 липня 1997 року знаменитого італійського кутюр'є, засновника Модного дому Versace, було вбито на сходах його ж будинку. Пропонуємо дізнатися кілька фактів з його життя.

Джанні Версаче з'явився на світ на півдні Італії – у невеликому містечку Реджо-ді-Калабрія біля маленького ательє Francesca Versace Elle, яке належало його матері Франческі. Вона засиділася за терміновим замовленням і, коли почалися перейми, просто не встигла доїхати до пологового будинку.

Весь вільний від уроків та домашніх завдань час майбутній кутюр'є проводив у майстерні матері. Джанні, як зачарований, спостерігав за роботою майстринь і не йшов навіть тоді, коли його виганяли: вдавав, що йде додому, а потім тихенько повертався і, сховавшись за фіранкою, стежив за тим, що відбувається у залі. Найбільше хлопчикові подобався чарівний момент, коли шматок тканини в нього на очах перетворювався на гарну сукню: мати кутала чергову клієнтку відрізком тканини, заколювала, де потрібно, шпильками, і нічим не примітна жінка ставала королевою.

Джанні Версаче / Фото: Getty Images

Спершу Джанні допомагав матері — прибирав зі столу клаптики, з яких шив чудові пальчикові ляльки, і тримав подушечку зі шпильками, коли Франческа приміряла одяг на клієнтках чи манекенах. Потім він почав сам вигадувати фасони суконь, які треба було пошити його матері — і поки його однолітки грали на вулиці, він грав у свою улюблену гру — "Придумай сукню раніше мами". У дванадцять років Джанні почав працювати в ательє у матері – купував тканини та фурнітуру, виконував дрібні кравецькі роботи.

Версаче мало не вигнали зі школи, коли вчитель живопису побачила, що на уроці він малює оголених жінок. Вибухнув неймовірний скандал, під час якого директор школи назвав Джанні "сексуальним маніяком", а насправді хлопчик робив "заготовлення" — моделей, які потім можна було б одягати.

Джанні Версаче / Фото: Getty Images

Закінчивши школу, Версаче, який мріяв шити, на превеликий жаль вирушив до Риму вчитися на архітектора — його мати вирішила, що професія кравця не підходить чоловікові. Проте Франческа дуже швидко зрозуміла, що не дає раду в ательє без його допомоги і повернула сина назад. З того часу завданням Джанні стала закупівля тканин для сімейного ательє, у пошуках яких він часто бував у столицях світової моди, де не пропускав жодного модного показу. Приїжджаючи додому, Версаче застосовував отримані знання практично, вигадуючи вбрання для місцевих модниць.

Першою моделлю Версаче стала його сестра Донателла – саме для неї він свого часу вигадав сукні з глибоким декольте та високим розрізом з боків, лакові мініспідниці та чоботи-ботфорти. Натомість він попросив про одне – на запитання, хто пошив їй таке вбрання, відповідати: знаменитий кутюр'є Версаче.

Показ першої дебютної колекції Версаче відбувся у березні 1978 року. Вона була настільки блискучою – як у переносному, так і в прямому сенсі (кількість тканин, які переливались, блискіток і стразів просто зашкалювала), що глядачам, які сиділи в першому ряду, доводилося одягати сонцезахисні окуляри.

Емблема із зображенням Медузі Горгони, яка прикрашала всі вироби Versace / Фото: Credits

Емблема із зображенням Медузі Горгони, яка прикрашала всі вироби Версаче, на думку самого дизайнера, мала магічну властивість – як один погляд цієї міфічної героїні перетворював на камінь все живе, так і перед продукцією Версаче не міг встояти жоден покупець, який встигав кинути на неї хоча б швидкоплинний погляд.

Бажаючи залучити до лав своїх шанувальників зірок першої величини, Версаче робив їм дорогі подарунки, як це було зі Сільвестром Сталлоне та Клаудією Шиффер - їм Джанні відправляв ящики, набиті текстилем та посудом власного виробництва – після цього вони без довгих умовлянь погодилися оголеними рекламувати його нову колекцію Versace Home'95.

Першим дорослим коханням Джанні став манекенник Пол Бек. Дизайнер був готовий заради молодого чоловіка на все, але за кілька років той одружився з його сестрою Донателлою. Версаче не спілкувався з нею цілий рік і помирився лише після того, як Донателла народила дочку Аллегру. Найтриваліші стосунки пов'язували Джанні зі стилістом Антоніо Д'Аміко. Вони прожили разом п'ятнадцять років, за життя Версаче зробив Антоніо керівником мережі своїх магазинів Istane і не забув його у своєму заповіті, згідно з яким із доходів Модного дому Д'Аміко до його смерті виплачуватимуть по двадцять шість тисяч доларів щомісяця.

Вілла Джанні Версаче в Маямі-Біч / Фото: Credits

Джанні Версаче загинув 15 липня 1997 року — він був застрелений коханцем Ендрю Кьюненом на сходах своєї вілли в Маямі-Біч. На похороні дизайнера були такі знаменитості, як принцеса Діана, Елтон Джон, Ніколь Кідман. Версаче похоронили у Північній Італії, на березі озера Комо, неподалік його будинку, в якому він любив відпочивати у вільний від роботи час. Досі достеменно невідомо, чому Кьюненен вбив знаменитого кутюр'є.

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