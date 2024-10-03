Зі смарагдом у 20 каратів: який вигляд мала заручальна каблучка Волліс Сімпсон

Американська акторка, яка була двічі розлучена до зустрічі з королем Англії Едуардом VIII, підкорила його серце і зруйнувала стосунки спадкового принца з королівською родиною. Це відбувалося у 30-х роках минулого століття. Сьогодні ми згадуємо заручини Вілліс та Едуарда і розкішну каблучку зі смарагдом, яку він подарував їй цього дня.

Спочатку було зречення

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Getty Images

Волліс була тією жінкою, яка назавжди змінила королівську історію. Її роман з королем Едуардом VIII поставив його перед складним вибором між боргом і коханням, а зробивши його 1936 року і зрікшись британського престолу, Едуард назавжди зіпсував стосунки зі своїми королівськими родичами, проте знайшов щастя з коханою жінкою. Через багато років королівські експерти почали говорити, що місіс Сімпсон насправді не кохала свого чоловіка. Розповідав про це і Алан Фішер, дворецький короля, який зрікся трону, опублікувавши це у своїх мемуарах. Він називав Волліс "королевою-диктаторкою", яка ніколи не кохала короля. Вона продовжувала влаштовувати звані вечері навіть тоді, коли її чоловік помирав.

Вигнання та заручини

Волліс Сімпсон / Фото: Getty Images

Коли Едуард VIII зрікся престолу, оскільки не міг одружитися з розлученою американкою в Церкві Англії в той час, трон перейшов до його брата Альберта, який став королем Георгом VI, а Едуард вирушив у вигнання, де через кілька місяців одружився з Волліс Сімпсон. Він скріпив їхні заручини однією з найнезвичайніших каблучок, подарувавши її коханій жінці.

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Getty Images

27 жовтня 1936 року, всього за кілька місяців до свого зречення, Едуард освідчився Волліс, подарувавши їй обручку зі смарагдом. За даними royalcentral.co.uk, дорогоцінний камінь мав розмір половини пташиного яйця і був розрізаний на дві частини та проданий кожна окремо. Едуард обрав половину, яка оцінюється в 19,77 карата, як центральний елемент для каблучки своєї нареченої Волліс. Інша половина дісталася американському мільйонеру.

Каблучка Волліс Сімпсон / Фото: Getty Images

Смарагд був оточений діамантовими багетами, а на каблучці була вигравірувана дата їхніх заручин – "27 х 36" – та ініціали пари "WE". Заручини відбулися саме в той час, коли розпочався шлюборозлучний процес Волліс з її попереднім чоловіком Ернестом Сімпсоном, який був завершений 3 травня 1937 року.

Весілля

Герцог Віндзорський Едуард та Волліс Сімпсон у день весілля / Фото: Associated Press

Вона вийшла заміж за Едуарда рівно через місяць, 3 червня 1937 року, в замку Шато-де-Канде у Франції. На Волліс була сукня від Mainbocher, яка ідеально підкреслювала її тонку талію. Детальніше про її весільне вбрання ми розповідали раніше. Сукня була не білою, а ніжно-блакитного кольору, і бренд назвав його на честь герцогині "Волліс". Весільні туфлі теж пошили спеціально на замовлення нареченої в Парижі.

Доля обручки Волліс

Волліс Сімпсон та король Едуард VIII / Фото: Getty Images

1958 року герцогиня Віндзорська (ці титули брат Едуарда, король Георг VI, подарував їм з Волліс після вигнання) повернула свою каблучку Cartier, щоб переробити її в більш сучасний стиль, що складався з жовтого золота та кількох нових діамантів. Після її смерті 1986 року каблучка була продана в тій самій золотій і діамантовій оправі 1950-х років за 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (майже два мільйони доларів) на аукціоні Sotheby's.

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