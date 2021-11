Зимовий хіт всіх часів: про що насправді пісня Let It Snow!

Це знаменита композиція, яку ми неодноразово чули у фільмах і на радіо під час зимових свят. Але мало хто знає, що співається у ній зовсім не про них.

Нарешті випав гарний білий сніг, а це означає, що почалася справжня зима, і саме час дізнатися історію однієї з найвідоміших різдвяних пісень, яку ми неодноразово чули в добрих романтичних фільмах. Чому романтичних, запитаєте ви. А тому, що Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! зовсім не про Різдво, і не зовсім про сніг.

Історія цієї легендарної композиції почалася 1945 року, і написана вона була зовсім не в холодний зимовий день, як, напевно, багато хто собі уявляє, коли її чують. Придумана Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! була американським поетом Семмі Каном і ще не відомим на той момент бродвейським композитором Жюлем Стайном в липневий день у Каліфорнії. Ці двоє щосили намагалися пережити один з найспекотніших днів у історії Америки та замість того, щоб вирушити на пляж, вони вирішили залишитися вдома і написати пісню, яка перенесе їх у сніжну зиму.

"Let It Snow" була написана на Hollywood and Vine [перетин Голлівудського бульвару і Вайн-стріт в Голлівуді, районі Лос-Анджелеса] в найспекотніший день року. Я сказав Жюлю Стайну: "Чому б нам не піти на пляж і не освіжитися?" А він відповів: "Чому б нам не залишитися тут і не написати зимову пісню". Я сів за друкарську машинку: "O, на вулиці так огидно, але вогонь в каміні настільки чудовий, і оскільки нам нікуди йти, нехай сніжить, хай сніжить, хай сніжить", - розповідає Кан в книжці Пола Золло Songwriters on Songwriting.

Правильно назва пісні звучить, як Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! Сьогодні повторення зазвичай скорочується до простішого - Let It Snow! Проте, багатьох цікавить запитання, навіщо аж тричі повторювати цю фразу. Відповідь на нього теж дав Кан зазначивши, що три повторення - це лірика.

За роки свого існування композиція була виконана величезною кількістю музикантів. Відомо не менше двадцяти її переспівувань. Однак першим в 1945-му її виконав дуже популярний у 40-50-х роках співак Вон Монро. Його версія стала хітом, піднявшись на перше місце в чартах Billboard до кінця січня 1946 року.

Але ще більшу популярність Let It Snow! 1950-го принесло її виконання суперзіркою свого часу Френком Сінатрою, який записав її за участю The Swanson Quartet. Дуже часто саме його голос ми чуємо в фільмах, де грає ця композиція.

Також 1966 року свою версію записав Дін Мартін, і хоча вона була випущена понад 20 років після оригіналу, багато хто вважає її класичною і культовою, як і варіант Сінатри. 2018 року ця версія потрапиладо топ-100 Billboard, ставши першим за 49 років треком Діна Мартіна в цьому списку. А в листопаді 2019-го, через 24 роки після смерті музиканта, на YouTube було завантажено офіційне музичне відео на цю пісню у виконанні Мартіна, створене Universal Music Enterprises.

Але про що ж ця пісня, якщо не про Різдво і сніг? Насправді в ній співається про закохану пару, а зокрема про хлопця, який після побачення з дівчиною не хоче йти додому, а хоче залишитися з нею, сидіти біля каміна і їсти попкорн. Тому він говорить фразу: Let It Snow! ("Нехай сніжить"), щоб у нього був привід залишитися якомога довше. І про Різдво в ній теж жодного слова не говориться.

Цей зимовий романс однозначно є однією з найзнаменитіших різдвяних пісень усіх часів і його протягом дуже багатьох років співали десятки відомих виконавців, включно з Еллою Фітцджеральд, Кліффом Річардом, Родом Стюартом, Енді Вільямсом, Джесікою Сімпсон, Карлі Саймон, Ліндсі Стірлінг і навіть Кайлі Міноуг.

Попри те, що у віршах пісні не згадується будь-яке свято, вона стала головною зимовою піснею, яка звучить на радіостанціях під час зимових свят, тому вмикайте будь-яку вподобану вам версію і насолоджуйтеся сніжним днем із горнятком гарячого напою.

