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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Зірки
Кількість переглядів
78
Час на прочитання
2 хв

Жіноча дружба: про що говорить мова тіл Ніколь Кідман і Сандри Буллок

Майже три десятиліття дружби та жодної незручності перед камерами. Ніколь Кідман і Сандра Буллок знову разом на промотурі «Практичної магії 2», а їхні жести красномовно демонструють, що між акторками досі панує справжня близькість.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Жіноча дружба: про що говорить мова тіла Ніколь Кідман і Сандри Буллок

Жіноча дружба: про що говорить мова тіла Ніколь Кідман і Сандри Буллок / © Associated Press

Кажуть, тіло не вміє брехати і це стосується не лише романтичних стосунків, а й дружби. Особливо коли мова йде про двох голлівудських зірок, які роками перебувають під пильним поглядом камер, про це розповіло видання PureWow.

Ніколь Кідман і Сандра Буллок знайомі майже 30 років. Тож не дивно, що під час спільного промотуру нового фільму їхня поведінка привертає не менше уваги, ніж самі образи акторок і головний сигнал тут очевидний — вони справді досить близькі.

Не просто позування

На спільних фото Кідман і Буллок мають вигляд зовсім не як колеги, які формально виконують вимоги червоної доріжки. Навпаки, вони постійно повертаються одна до одної, усміхаються і легко вступають у фізичний контакт.

На одному зі знімків акторки навіть не дивляться у камеру, вони повернуті одна до одної, сміються та активно взаємодіють. Їхні тіла розташовані дуже близько, руки природно торкаються талії та плечей, а жодна з них не намагається збільшити дистанцію.

Усе має настільки невимушений вигляд, що це більше нагадує зустріч давніх подруг, ніж чергове формальне позування перед камерами.

Ще промовистіша деталь — їхні руки. Кідман і Буллок не просто тримаються за руки, а роблять це абсолютно природно. Жест не має постановчого вигляду, руки опущені, рухи розслаблені, а акторки йдуть поруч в одному темпі. У такій дрібниці читається відчуття узгодженості та комфорту, ніби їм справді зручно бути поруч.

І це особливо цікаво саме для голлівудської пари друзів, адже перед камерами навіть близькі люди іноді демонструють дещо штучну дистанцію.

Обійми

Дружня хімія не закінчується на червоній доріжці. У залаштунковому відео зі знімального майданчика акторки обіймаються. І це не швидкі формальні обійми, які часто можна побачити на публічних заходах. Кідман і Буллок повністю огортають одна одну руками, близько тримаються, а їхні голови майже торкаються.

Момент має дуже особистий та теплий вигляд, ніби перед нами не дві кінозірки, а давні подруги, які щиро щасливі зустрічі.

Мова тіла, звісно, не може розповісти всю історію дружби, проте у випадку Ніколь Кідман і Сандри Буллок картинка складається доволі переконлива: багато дотиків, усмішок, поглядів, обіймів і жодної помітної напруженості. Після майже трьох десятиліть знайомства вони не просто партнерки по фільму, а люди, яким справді подобається проводити час разом.

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