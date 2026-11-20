Гантер Шафер / © Associated Press

Реклама

У стосунках немає універсальних правил, а те, що колись здавалося ідеальним, із часом може втратити свою привабливість. Гантер Шафер добре знає це на власному досвіді. В інтерв’ю для рубрики Blind Date видання Cosmopolitan акторка поділилася своїми думками про поліаморію, моногамію та те, чому сьогодні обирає простіший формат романтичних взаємин.

«Це мило та не так складно»

Гантер Шафер / © Getty Images

Під час розмови ведуча Вілла Беннетт запитала Гантер, яке її ставлення до моногамних стосунків сьогодні. Акторка не стала приховувати, що її погляди суттєво змінилися. За її словами, вона вже мала досвід різних форматів стосунків у квір-спільноті, зокрема відкритих і поліаморних, але тепер більше схиляється до моногамії.

Реклама

«Я думаю, це мило, приємно та набагато простіше» — пояснила Шафер.

Реклама

Вона також зауважила, що немоногамні стосунки часто потребують значно більше зусиль. І мова тут не лише про емоційну частину, а й про цілком побутові речі. Коли співрозмовниця згадала про складність узгодження графіків, Гантер одразу підхопила тему та зізналася, що ненавидить планування.

За словами акторки, сама ідея поліаморії здається їй цікавою та сміливою, однак реалізувати її на практиці набагато складніше. До того ж, як жартома зауважила зірка, у неї просто немає на це часу.

Від поліаморії до моногамії

Гантер Шафер / © Associated Press

Цікаво, що раніше Шафер зовсім інакше сприймала моногамні стосунки. У 2024 році вона розповідала, що саме поліаморія стала для неї першим досвідом романтичних взаємин.

«Саме з цього я починала. Так я навчилася будувати стосунки» — пригадувала акторка.

Реклама

До роману з актором Домініком Файком її уявлення про кохання формувалося переважно у середовищі відкритих стосунків. Тоді моногамія здавалася навіть певним обмеженням, адже вона вважала, що люди, які обирають лише одного партнера, ніби позбавляють себе інших можливостей.

Однак особистий досвід змінив її переконання. Перебування у моногамних стосунках відкрило для Гантер інший бік близькості, який їй сподобався. Тож тепер акторка визнає, що моногамія теж може бути цікавою, особливо якщо не сприймати її як обмеження.

Можна експериментувати, відкривати для себе різні формати стосунків, змінювати думку та зрештою обирати те, що приносить найбільше комфорту. Адже головне не відповідати чиїмось очікуванням, а знайти власний спосіб бути щасливими.

Новини партнерів

Новини партнерів