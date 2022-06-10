Зірка Голлівуду з непростою долею: згадуємо, якою була акторка Джуді Гарленд

10 червня день народження зірки Голлівуду Джуді Гарленд (уродженої Френсіс Етель Гамм), яку і в США, і в Європі люблять та пам'ятають насамперед завдяки її дитячій ролі у фільмі 1939 року "Чарівник країни Оз", де вона зіграла Дороті Гейл.

Однак кар'єра Джуді почалася ще у дворічному віці і за багато років на знімальному майданчику та сцені вона встигла стати суперзіркою свого часу, була номінована на безліч премій та включена Американським інститутом кіномистецтва до списку найвидатніших американських кінозірок.

Джуді Гарленд / Фото: Associated Press

Проте життя поза сценою не було таким райдужним і в житті успішної акторки було горе, наркотики та алкоголізм, невпевненість у собі та розлад харчової поведінки, які згодом позбавили її життя.

Джуді Гарланд у супроводі свого менеджера та продюсера Сіда Люфта / Фото: Associated Press

Батьки Гарленд мали шлюб з розрахунку — вони були акторами і щоб зміцнити свій творчий дует вирішили одружитися. Тому про кохання в цих стосунках не було й мови, навіть, попри те, що в них народилося троє дітей. Також ходили чутки, що батько дівчини був нетрадиційної орієнтацією та домагався хлопчиків, тому родина змушена була переїхати до Каліфорнії. Там у 13-річному віці акторка підписала свій перший контракт із Metro-Goldwyn-Mayer. Миловидна зовнішність сприяла отриманню нових ролей, які приносили гроші, але студії потрібна була саме дівчинка з милим личком, тому вони вимагали, щоб Джуді якомога довше зберігала свою дитячу зовнішність. Тому її посадили на дієту, груди, що ростуть, всіляко приховували. Мати юної акторки цьому не перешкоджала.

Джуді Гарленд Лайза / Фото: Getty Images

Коли акторка почала зніматися у "Чарівнику країни Оз" їй було 17 років, але вбрання і підбирали так, щоб вона мала вигляд не на свій вік. У цей період через стрес вона почала багато курити, пити каву, на студії їй прописували вживати амфетаміни, щоб зняти напругу та довше працювати. Все це згодом призвело до залежності, змінило її зовнішність та вплинуло на психічне здоров'я.

Джуді Гарленд і Лайза / Фото: Associated Press

Також не склалося і з першим шлюбом знаменитості. 1941 року, у віці 19 років, вона на вимогу студії вийшла заміж за Девіда Роуза і дуже швидко завагітніла, але новий чоловік та інші близькі переконали її зробити аборт. Ймовірно, вона це пережила дуже трагічно, оскільки розійшлася з чоловіком через вісім місяців.

Джуді Гарланд у супроводі свого менеджера та продюсера Сіда Люфта / Фото: Associated Press

Надалі в особистому житті Джуді не щастило через її нестійкий характер, зловживання алкоголем та забороненими речовинами, також причиною часто ставали гроші, якими її чоловіки радо користувалися. Доглядати недолугу матір і молодшу сестру змушена була Лайза Мінеллі — старша дочка Джуді. Після такого життя Джуді померла через два тижні після її 47-річчя.

Джуді Гарленд і Лайза / Фото: Associated Press

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