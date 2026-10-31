Зірка "Матриці" Керрі-Енн Мосс про природне старіння та нову спокусливу роль

Керрі-Енн Мосс / © Associated Press

Реклама

Колись вона була тією самою Трініті — загадковою, безстрашною та неймовірно харизматичною героїнею «Матриці», яка у шкіряному костюмі змінювала правила гри не лише у віртуальному світі, а й у кінематографі. Сьогодні Керрі-Енн Мосс наближається до свого 60-річчя, проте саме тепер переживає один із найкомфортніших періодів життя.

В інтерв’ю виданню HELLO! акторка розповіла про природне старіння, свободу від нав’язаних стандартів зовнішності та нову роль у містичному трилері. І якщо раніше її героїні боролися із системою, то сьогодні сама Мосс демонструє, як звільнитися від іншої системи очікувань щодо жіночої краси та віку.

Реклама

Про природне старіння

Керрі-Енн Мосс / © Associated Press

Наступного серпня акторці виповниться 60 років і вона не приховує, що ця дата зовсім не викликає у неї бажання терміново щось змінювати у своїй зовнішності. Навпаки, з віком Мосс відчула те, чого їй, можливо, бракувало раніше, — внутрішню свободу та комфорт у власному тілі.

Реклама

«З віком я почуваюся набагато впевненіше у собі» — зізналася акторка. Її слова особливо цікаві з огляду на професійний шлях. До акторської кар’єри Керрі-Енн працювала моделлю, а отже, добре знає, наскільки жорсткими можуть бути вимоги індустрії до жіночої зовнішності. Постійна увага до фігури, обличчя та кожної деталі образу роками супроводжувала її роботу.

Тепер усе інакше. Мосс зізнається, що відчуває справжнє полегшення від думки, що більше не мусить бути ідеальною. «Я не намагаюся мати вигляд на 30 років» — наголошує вона.

Акторка із задоволенням спостерігає за жінками, які дозволяють собі природно старіти. Вона не засуджує тих, хто обирає косметичні процедури чи пластичні операції, проте особисто їй ближча інша естетика.

«Я люблю справжні обличчя, які рухаються» — говорить Мосс. На її думку, у світі фільтрів, штучного інтелекту та цифрової ретуші суспільство поступово почне ще більше цінувати справжність. І, можливо, саме природні обличчя з їхніми емоціями, мімікою та віковими змінами знову стануть новим стандартом краси.

Реклама

Нова роль

Керрі-Енн Мосс / © Associated Press

Поки Керрі-Енн розмірковує про прийняття віку, її нова робота доводить, що у 59 можна бути не лише елегантною, а й надзвичайно провокаційною. Акторка зіграла одну з головних ролей у восьмисерійному містичному трилері «Яга», сюжет якого натхненний слов’янською легендою про Бабу-ягу — загадкову відьму, яка мешкає серед лісів. Мосс грає університетську професорку Кетрін.

Це не зовсім та героїня, яку глядачі звикли бачити в акторському портфоліо Керрі-Енн. Кетрін — спокуслива, впевнена у собі жінка, яка віддає перевагу молодшим чоловікам. Водночас за її привабливістю ховаються маніпулятивність і небезпечний характер.

«Вона дуже впевнена у собі, проте водночас досить небезпечна. Грати таку героїню було справжнім задоволенням» — розповіла акторка. Мосс зізналася також, що сценарій дозволяв їй вийти за межі звичних образів і спробувати щось нове. Щоправда, деякі моменти виявилися психологічно непростими, зокрема, інтимні сцени, до яких вона ставиться без особливого ентузіазму, хоча й розуміє, що це частина її професії.

Особливо цікавою є тема жіночого бажання у зрілому віці. Втім, сама акторка не прагне робити зі своєї сексуальності головну частину публічного образу. Для неї набагато важливіше просто залишатися собою та отримувати задоволення від акторської роботи.

Реклама

Тиша замість Голлівуду

Керрі-Енн Мосс / © Associated Press

Коли Керрі-Енн Мосс не працює над новими проєктами, вона повертається до зовсім іншого ритму життя. Разом із чоловіком, актором Стівеном Роєм, та трьома дітьми вона мешкає у сільській місцевості, серед лісів і природи. Їхній будинок розташований далеко від звичного голлівудського ритму, а навколишній краєвид із густими деревами та сезонними барвами став для акторки справжнім місцем сили.

Мосс зізнається, що прогулянки лісом відновлюють її. Особливо вона любить осінь, коли листя змінює колір, а природа навколо набуває насичених відтінків.

Щоправда, сільська ідилія має й свої побутові нюанси. Поблизу немає сервісів доставки, громадського транспорту чи великого вибору ресторанів. Навіть за кавою пішки не вийдеш — доводиться сідати за кермо. Раз на тиждень акторка долає приблизно годину дороги, щоб забрати свіже молоко у знайомого фермера. І, як зізнається Мосс, після справжніх домашніх вершків повертатися до звичайних магазинних уже не так просто.

Проте саме такий спосіб життя їй до душі. Акторка любить контраст між галасливим знімальним майданчиком, де навколо багато людей та енергії, та спокійним поверненням додому.

Для неї це ідеальний баланс, можливість реалізовуватися професійно, а потім знову занурюватися у тишу природи.

Керрі-Енн Мосс / © Associated Press

Керрі-Енн Мосс наближається до 60-річчя без бажання повертати час назад. Вона не намагається відповідати чужим очікуванням, не приховує свого віку та з цікавістю відкриває для себе нові акторські можливості.

Новини партнерів

Новини партнерів