Том Гіддлстон / © Associated Press

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Для актора Тома Гіддлстона є роль, важливіша за будь-якого супергероя чи кінематографічного лиходія. 45-річний актор, відомий за роллю Локі у всесвіті Marvel, розповів, що батьківство стало головним джерелом сенсу та щастя в його житті. Разом із нареченою, акторкою Заві Ештон, він виховує двох дітей та відкриває для себе зовсім новий вимір любові.

В інтервʼю виданню Esquire UK актор розповів, що стати батьком — означає повністю змінити своє життя. Його зміст перемістився в інший центр, це найважливіше, що він коли-небудь робив, найважливіша роль, яку він коли-небудь грав.

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Більші та яскравіші почуття

Том Гіддлстон / © Associated Press

Актор зізнається, що не міг навіть уявити, наскільки сильними будуть емоції після появи дітей. Батьківство, за його словами, ніби розширює серце, почуття стають глибшими, а любов — такою, якої раніше не знав.

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На запитання, чи завжди ця емоційна інтенсивність є чимось хорошим, Том відповів без вагань: «Так, тому що ви відчуваєте себе живими, як ніколи раніше».

Водночас батьківство для нього — не лише великі почуття, а й щоденна присутність у житті дітей. Актор пригадав, як після знімання у горах повернувся додому ранковим рейсом і, коли приземлився о шостій ранку, одразу вирушив із дітьми на дитячий майданчик. Навіть насичений робочий графік не змінює його бажання знаходити час для родини.

Робота теж стає нагодою відкривати дітям світ. Завдяки своїм проєктам Гіддлстон знайомить їх із новими темами, зокрема, історією Помпеїв і досягненнями альпініста Едмунда Гілларі, якого він зіграв у фільмі «Тенцинг».

Чи дозволить він дітям піти його шляхом

Том Гіддлстон і Заві Ештон / © Associated Press

Якщо діти колись захочуть стати акторами, Том готовий підтримати їхній вибір. Проте його головне бажання значно простіше та важливіше за будь-які професійні амбіції, він хоче, щоб вони були щасливими.

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Гіддлстон і 42-річна Заві Ештон познайомилися у 2019 році під час роботи над театральною постановкою «Зрада», де грали подружжя. Екранна та сценічна хімія переросла у справжні стосунки, тож у 2021 році пара вперше разом з’явилася на червоній доріжці церемонії Tony Awards, а в березні 2022-го оголосила про заручини.

Того ж року у пари народилася перша дитина. Про появу другої Гіддлстон розповів у грудні 2025 року в інтерв’ю GQ. Тоді він назвав досвід народження дитини надзвичайно прекрасною та глибокою подією, яка до невпізнавоності змінює життя.

Том Гіддлстон / © Associated Press

Попри світову славу, гучні прем’єри та культові ролі, Том Гіддлстон дедалі голосніще говорить про те, що справді має для нього значення. І це не черговий успіх у Голлівуді, а можливість бути поруч із дітьми, спостерігати, як вони ростуть, і підтримувати їх у власних рішеннях.

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