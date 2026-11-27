Глое Кардашян / © Associated Press

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Особисте життя Глое Кардашян знову стало темою обговорення. У новому епізоді реаліті-шоу «Що там в Кардашянів?» («The Kardashians»), який вийшов 26 листопада, зірка здивувала глядачів несподіваною відповіддю на запитання про побачення та перспективу нових стосунків, про це розповіло видання People.

Під час вечірки з нагоди запуску свого аромату «XO Blue» пожартували, що Глое потрібен чоловік, адже її сестри мають партнерів. Також їй запропонували альтернативу — так званий «лавандовий шлюб«. Кардашян відповіла, що цілком готова розглянути такий варіант.

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Що таке «лавандовий шлюб»

Глое Кардашян / © Associated Press

«Лавандовим шлюбом» називають союз чоловіка та жінки, який укладають із практичних або соціальних міркувань, коли один або обоє партнерів є квір-людьми. Такий шлюб може бути домовленістю про взаємну підтримку, комфорт і спільне життя без традиційних романтичних очікувань.

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У розмові Глое з гумором пояснила свою позицію. За її словами, усе залежить від того, що потенційний чоловік зможе їй запропонувати, наприклад, якщо він щодня допомагатиме їй мати бездоганний вигляд, це вже вагомий аргумент на його користь.

Водночас зірка зізналася, що перспектива піклуватися ще про одну людину не завжди здається їй привабливою. Зараз вона цілком задоволена власним ритмом життя.

Чому зірка обирає самотність

Глое Кардашян / © Associated Press

Після розставання з баскетболістом Трістаном Томпсоном у 2022 році Глое не починала нових романтичних стосунків. Колишня пара виховує двох дітей — доньку Тру та сина Тейтума.

Їхні стосунки пережили чимало складних моментів, зокрема зради Томпсона та скандал із батьківством іншої дитини. Після цього Кардашян вирішила зосередитися на собі та материнстві.

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В одному з нещодавніх випусків власного подкасту «Khloé in Wonder Land» вона розповіла, що свідомо залишається самотньою від народження сина. За словами Глое, їй подобається, що зараз вона може повністю бути присутньою у житті дітей.

Ще раніше зірка називала відмову від побачень одним із найрозумніших рішень, поки діти маленькі. Вона не виключає, що згодом її погляди зміняться, проте наразі романтичні пошуки не входять до її пріоритетів.

Глое Кардашян / © Associated Press

Тож, Глое Кардаш’ян більше не прагне відповідати чужим уявленням про щасливе особисте життя. Для неї зараз на першому місці діти, власний комфорт і можливість самостійно визначати, якими будуть її стосунки з іншими людьми. А ідея «лавандового шлюбу» поки залишається радше кумедною гіпотезою, ніж конкретним планом. Та головне розуміти, що не кожна жінка мріє терміново знайти партнера, іноді найкращий вибір полягає у тому, щоб насолоджуватися життям на власних умовах.

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