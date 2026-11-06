Зірка серіалу "Анатомії Грей" Сара Дрю розповіла про ставлення до краси, віку та догляду за шкірою

Сара Дрю / © Associated Press

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Для багатьох глядачів Сара Дрю назавжди залишиться лікаркою Ейпріл Кепнер із культового серіалу «Анатомія Грей». Протягом багатьох років акторка була частиною цієї історії, однак сьогодні її кар’єра виходить далеко за межі знайомого телевізійного образу, про це йдеться у матеріалі видання NewBeauty.

Та попри професійні трансформації, глядачів цікавить не лише те, що відбувається з акторкою на знімальному майданчику. Її природний вигляд, доглянута шкіра та невимушений стиль — ще одна тема, про яку Сара охоче говорить.

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Капелюхи, червона помада та голлівудський шик 1940-х

Сара Дрю / © Associated Press

Перевтілення у Гедду Гоппер у фільмі «Джиммі» стало для Сари справжньою естетичною пригодою. Її героїня була відома не лише гострим язиком і любов’ю до сенсацій, а й розкішними капелюхами, які стали невіддільною частиною її впізнаваного образу.

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За словами акторки, кожен головний убір для фільму створювали індивідуально. Капелюхи виготовлялися з нуля, на основі історичних фотографії Гоппер, так само як і костюми та образи, у яких та з’являлася на публіці.

Сара зізнається, що щодня з нетерпінням чекала на момент, коли їй покажуть черговий капелюх. Саме костюми та аксесуари допомагали відчути атмосферу персонажки, але остаточно перевтілитися в Гедду їй допоміг голос.

А ось одна б’юті-звичка тієї епохи й досі залишається актуальною для акторки — червона помада. «Я обожнюю червоні губи та наношу помаду щоразу, коли вона пасує до мого образу» — розповіла Дрю.

Втім, повністю переймати б’юті-ритуали 1940-х вона не стала. Причина цілком зрозуміла, бо сучасний ритм життя не залишає багато часу на складні процедури. Та й можливість просто сісти у крісло та довіритися професійній команді, яка створює образ, акторка вважає справжнім задоволенням.

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Секрет сяйливої шкіри

Сара Дрю / © Associated Press

Якщо і є один засіб, від якого акторка зараз справді в захваті, то це колагенові маски. Сара розповіла, що під час знімального періоду використовує маски щовечора, навіть залишає їх на обличчі під час сну. За її словами, регулярне застосування помітно змінило стан шкіри, вранці вона має зволоженіший вигляд, красиве природне сяйво та той самий ефект гладенької, свіжої, ніби підсвіченої зсередини шкіри.

Особливо важливо це під час тривалих знімань, коли обличчя постійно піддається впливу макіяжу, освітлення та перепадів температур. До того ж святкові фільми часто знімають у доволі непростих умовах, іноді літню спеку доводиться маскувати штучним снігом, а іноді актори працюють на холоді під гарячими софітами. У таких обставинах додаткове зволоження стає справжнім порятунком.

Головний б’юті-урок акторки

Сара Дрю / © Associated Press

Попри те, що сьогодні Сара Дрю приділяє своїй шкірі значно більше уваги, вона зізнається, якби могла повернутися у підлітковий вік, то змінила б одну важливу звичку і йдеться про сонцезахисний крем. Акторка шкодує, що не була достатньо дисциплінованою у використанні SPF і не почала щодня захищати обличчя від ультрафіолету ще з юності.

Вона зазначає, що не має великої кількості видимих сонячних пошкоджень, але переконана, що регулярний захист шкіри у молодшому віці міг би позитивно вплинути на її стан сьогодні.

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Ще одне зізнання стосується базового догляду. До середини чи другої половини своїх тридцяти років Сара практично не мала повноцінної б’юті-рутини. Вона просто вмивала обличчя милом для тіла та вважала, що цього достатньо. Без зволожувального крему, без особливих засобів і без додаткової турботи про шкіру.

Тепер усе інакше, акторка значно уважніше ставиться до свого обличчя, зволоження та профілактики вікових змін. Її історія нагадує важливу річ, що не потрібно чекати перших зморшок, пігментації чи втрати пружності, щоб почати доглядати за собою. Сонцезахист, м’яке очищення та зволоження — не складні антивікові ритуали, а базова турбота, важлива у будь-якому віці.

Сон, щоденник і гаряча йога

Сара Дрю / © Associated Press

Коли одночасно потрібно працювати над повнометражним фільмом, продюсувати телевізійний серіал, давати інтерв’ю та подорожувати, знайти час на себе стає справжнім викликом.

Сара не приховує, що нинішній промоперіод виявився досить інтенсивним. Численні публічні появи, перельоти та щільний графік вимагають багато енергії. Тому пріоритетом для неї став сон.

Акторка намагається лягати спати раніше та давати собі можливість повноцінно відпочити. Вона помітила, що саме нестача сну першою порушує її звичний баланс, тому в особливо напружені періоди ставиться до відпочинку максимально серйозно.

Ще один ранковий ритуал, без якого Сара не уявляє свого дня, — кава та щоденник. Вона починає ранок із чашки кави та записує все, що її турбує. Проте на цьому практика не закінчується, після того, як акторка виписує свої страхи та переживання, вона приділяє час вдячності. Такий простий ритуал допомагає їй перемикнутися з тривоги на радість, внутрішній спокій та відчуття опори.

Сара Дрю / © Associated Press

А коли Сара не подорожує, обов’язковою частиною її життя стає гаряча йога. Акторка називає заняття у своїй студії способом повернутися до себе та відновити внутрішню рівновагу. Для неї це не просто фізична активність, а можливість зупинитися, відчути власне тіло та трохи віддалитися від нескінченного потоку робочих завдань.

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