Зірка серіалу "Секс і місто" Крістін Девіс розповіла, як діагноз "оперізувальний лишай" змінив її ставлення до здоров’я

Крістін Девіс / © Associated Press

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Крістін Девіс, яку мільйони глядачів знають як Шарлотту Йорк із серіалу «Секс і місто», має важливе послання для жінок старше 50 років. Акторка переконана, що піклуватися про здоров’я потрібно не тоді, коли організм починає подавати тривожні сигнали, а значно раніше.

В інтерв’ю для видання NewBeauty Девіс розповіла про власний досвід боротьби з оперізувальним лишаєм — захворюванням, яке стало для неї несподіваним випробуванням. Саме ця історія спонукала її уважніше ставитися до свого організму, профілактичних обстежень і вікових ризиків.

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«Я навіть не думала, що перебуваю в групі ризику»

Крістін Девіс / © Associated Press

Усе почалося під час фільмування фінального сезону «Сексу і міста». Після поїздки до Лос-Анджелеса Крістін відчула сильний біль у ділянці чола. Шкіра була настільки чутливою, що акторці було важко навіть торкатися її. Спочатку жодних видимих ознак не було, але згодом з’явилися рожеві плями та різкий біль, який поширювався від маківки вниз.

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Коли висип став помітним, лікар підтвердив діагноз — оперізувальний лишай. Захворювання спричиняє вірус вітряної віспи, який може залишатися в організмі у неактивному стані протягом багатьох років, а згодом знову активуватися.

У випадку Девіс ситуація була особливо серйозною, бо уражений нерв прямував до ока. Акторці призначили противірусне лікування та направили до офтальмолога. Той наполіг, що їй необхідно припинити роботу та відпочивати, адже існував ризик втратити зір.

«Я сказала, що мушу бути на зніманнях, а лікар відповів, що я не розумію серйозності ситуації» — згадує Крістін. Зрештою вона повідомила знімальну команду, що не зможе працювати. На щастя, колеги поставилися до цього з розумінням і змінили графік.

Чому після 50 років важливо бути уважнішою до себе

Крістін Девіс / © Associated Press

За словами акторки, її історія показала, наскільки важливо відкрито говорити про захворювання. Після першої розповіді про свій досвід вона отримала чимало відгуків, знайомі та випадкові співрозмовники зізнавалися, що після почутого вирішили поговорити зі своїми лікарями.

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Це стало для Девіс додатковою мотивацією продовжувати просвітницьку роботу. 7 жовтня у Нью-Йорку вона долучилася до кампанії GSK «Shingles, actually», присвяченої підвищенню обізнаності про оперізувальний лишай. До неї також приєдналися Віола Девіс та інші публічні особистості.

«Я завжди думала, що здорова та зі мною все гаразд, навіщо мені зайвий раз іти до лікаря? Проте з віком з’являються ризики, про які варто знати. Ми можемо багато чого зробити, щоб заздалегідь подбати про себе» — пояснює вона.

Тепер Крістін уважніше ставиться до профілактичних обстежень, цікавиться генетичною схильністю до певних захворювань і не соромиться обговорювати з фахівцями потенційні ризики. Вона радить жінкам розпитувати лікарів і фармацевтів про доступні способи профілактики, зокрема оперізувального лишаю.

Краса дорослішання — у прийнятті себе

Крістін Девіс / © Associated Press

Зміни торкнулися не лише ставлення Девіс до здоров’я, а й сприйняття віку та власної зовнішності. За останнє десятиліття акторка навчилася більше приймати себе та перестала порівнювати теперішню версію себе з тією, яка була у 30 років.

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На її думку, такі порівняння не приносять користі, натомість позбавляють радості від життя тут і зараз. Сьогодні Крістін відчуває більше спокою, цінує можливість бути поруч із дітьми та друзями й прагне зосереджуватися на тому, що справді має значення.

«Я щаслива, що жива, що здорова та можу бути поруч із людьми, яких люблю. У житті стільки радості, варто зосередитися на ній, продовжувати вчитися та відпускати те, що більше не потрібно» — говорить акторка.

Крістін Девіс / © Associated Press

Історія Крістін Девіс — не лише про хворобу, яка змусила її зупинитися посеред напруженого знімання, це нагадування про те, що дорослішання не обов’язково означає втрату свободи, краси чи радості. Навпаки, з віком можна краще розуміти себе, уважніше ставитися до власних потреб і сміливіше говорити про те, що раніше здавалося незручним.

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