Зірка серіалу "Венздей" Джой Сандей розповіла про свій бʼюті-догляд після роботи

Джой Сандей / © Associated Press

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Голлівудській акторці Джой Сандей знайомі перевтілення, довгі знімальні дні та життя перед камерами. Вона знімалася у «Венздей» та інших проєктах, але після роботи найбільше цінує момент, коли може нарешті побути собою. В інтерв’ю виданню People акторка розповіла, що її улюблена частина дня починається вдома, коли можна змити все з обличчя та залишити позаду образ, який вона створювала для роботи.

Джой Сандей / © Associated Press

«Я просто люблю цю рутину» — поділилася Сандей. Для неї це не лише про очищення шкіри чи зняття косметики. Акторська професія передбачає постійне перевтілення, тож «повернення до власного обличчя» стає символічним завершенням робочого дня. Можливістю відкласти роль, перестати відповідати чужим очікуванням і знову почути себе.

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Від кількох штрихів підводкою до великої б’юті-гри

Джой Сандей / © Associated Press

На початку акторської кар’єри Сандей майже не користувалася макіяжем. Косметика поступово стала частиною її професійного досвіду, спершу як спосіб підкреслити зовнішність на прослуховуваннях, а згодом як інструмент для експериментів з образом.

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Одним із перших відкриттів стала підводка для очей, бо за допомогою кількох простих штрихів акторка навчилася виразніше підкреслювати риси обличчя та створювати потрібне враження. Проте навіть із гламуром у її б’юті-житті залишилося місце природній простоті.

Особливий фаворит — губи, акторка жартує, що вони займають чи не половину її обличчя, тому зволоження та блиск для губ — майже обов’язкові елементи її образу. Навіть коли на решті обличчя немає косметики, блиск допомагає їй почуватися зібраною та впевненою.

Повернення до себе важливіше за ідеальний макіяж

Джой Сандей / © Associated Press

Іноді найкраще, що можна зробити для себе після насиченого дня, це перестати щось із себе створювати. Ми звикли говорити про догляд як про набір засобів, етапів і процедур. Однак він може бути й особистим способом провести межу між роботою та відпочинком. Для когось це вечірній душ, для когось — зручний одяг, тиша, музика чи кілька хвилин без телефона, а для Сандей — можливість змити макіяж і повернутися до власного відображення без ролі, яку потрібно грати.

Такий ритуал не мусить бути складним або дорогим. Його цінність у відчутті, що день завершено, тож тепер можна присвятити час собі. Не для того, щоб стати кращою версією себе до ранку, а щоб просто відпочити від необхідності постійно бути кимось.

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Дорослішати — означає ставати сміливішою

Джой Сандей / © Associated Press

Сандей відверто говорить і про інший бік життя в індустрії розваг — увагу до зовнішності та неминучі вікові зміни. За її словами, вона намагається приймати кожен рік життя та не сприймати дорослішання як привід для суму.

Сандей також зізнається, що через роботу в індустрії розваг часом надто гостро реагує на те, як її сприймають інші. Проте водночас вона вважає прекрасною саму можливість змінюватися, бачити, як із роками змінюються обличчя та тіло, а разом із ними зростає і внутрішня впевненість.

Акторка називає привілеєм можливість жити й бачити, як прожиті роки відображаються у зовнішності. Адже наше обличчя — своєрідна капсула спогадів, досвіду та всього, що ми пережили.

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