Зірка "Сутінок" і "Декстера" Джулія Джонс розповіла про свої б’юті-звички

Джулія Джонс / © Associated Press

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Джулія Джонс добре знається на ролях сильних і безстрашних героїнь. Нещодавно акторка зіграла головну жіночу роль у фільмі «Вантаж», де її партнером став Ітан Гоук. Після прем’єри на Джонс влаштувала справжній б’юті-бліц виданню NewBeauty та розповіла про все: від улюбленої косметики та процедур до маленьких радощів і речей, які досі не виходять.

Краса

Джулія Джонс / © Associated Press

Для Джулії краса не обмежується косметикою чи доглядом. «Вона всюди. Головне — не забувати її помічати» — говорить акторка. А найбільшим плюсом дорослішання вважає перспективу, яку приносить досвід.

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Найкрасивішою вона почувається поруч із людьми, яких любить. А її головна б’юті-ікона — бабуся. Саме вона залишається для Джулії найбільшим джерелом натхнення.

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Б’юті-рутина

Джулія Джонс / © Associated Press

Є процедура, без якої Джонс уже складно уявити свій догляд — лімфодренаж. А ще на знімальному майданчику акторка навчилася простого лайфгаку, який можна повторити вдома, — масажу обличчя.

Нещодавно вона вперше спробувала терапію червоним світлом, а найбільшим особистим досягненням у турботі про себе називає сон, адже нарешті почала ставити повноцінний відпочинок у пріоритет.

Водночас є б’юті-процедура, яку вона із задоволенням залишає професіоналам, і це підстригання, бо самостійно користуватися плойкою акторка так і не навчилася.

Кіно, книги та окуляри

Джулія Джонс / © Associated Press

Є в Джулії й досить несподіваний шопінг-фаворит — бутіки Ray-Ban в аеропортах. Саме там вона найчастіше купує щось для себе.

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А найкраща особиста розкіш для акторки — подивитися два фільми за один день. Відпочивати вона також любить із книжкою, бажано десь на пляжі.

Її найперший спогад про красу теж пов’язаний із мистецтвом, адже у дитинстві Джулія спостерігала, як професійні балерини готуються за лаштунками перед виступом.

Б’юті-філософія акторки виявилася напрочуд простою: помічати красу навколо, добре спати, знаходити час для близьких і не боятися маленьких задоволень. А ще, знати, коли можна впоратися самостійно, а коли краще довіритися професіоналам.

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