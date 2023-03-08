Зірки-феміністки: хто зі знаменитих жінок у Голлівуді виступає за рівні права

В наші дні фемінізм, який в останні пару десятиліть здав свої позиції, знову почав входити в моду – за права жінок сьогодні борються навіть голлівудські знаменитості.

Меріл Стріп

Меріл Стріп / Фото: Getty Images

Триразова володарка "Оскара" Меріл Стріп є справжнім борцем за права жінок: у кожному публічному виступі вона виступає за рівні права, і підкріплює свої висловлювання, коли створює на екрані образи жінок, які можуть за себе постояти. Імена героїнь Стріп промовляють самі за себе: за останні кілька років вона зіграла "залізну леді" Маргарет Тетчер, лідерку Британського руху суфражисток Еммелін Панкхерст і видавчиню Washington Post, лауреатку Пулітцерівської премії Кетрін Грем. Втім, сама акторка особливою войовничістю не відрізняється – вона часто каже, що не вважає себе феміністкою і виступає лише за "легкий баланс між статями".

Мадонна

Мадонна / Фото: Getty Images

Висловлювання Мадонни, яка виступає за рівні права чоловіків і жінок, настільки яскраві, що їх розтягують на цитати. "Якщо ви народилися дівчиною, – каже попкоролева в інтерв'ю, – вам доведеться все життя грати в одну і ту саму гру. Згідно з правилами, ви можете бути милою і сексуальною, але демонструвати розум або мати власну думку – боже збав! Ви також можете подобатися чоловікам і одягатися, як жінка легкої поведінки, але грати головну роль в сексуальних стосунках і ділитися з партнером своїми фантазіями – про це не варто й думати".

Будь-яке висловлювання Мадонни приголомшує, але одне з них гідне того, щоб стати гаслом сучасного фемінізму, недаремно його часто згадують і цитують. "Ти не маєш дотримуватися жодних правил, якщо ти хлопчик, – вважає попкоролева, – і маєш дотримуватися ста правил, якщо ти дівчинка".

Емма Вотсон

Емма Вотсон / Фото: Getty Images

Емма Вотсон поступово і непомітно для своїх шанувальників перетворилася з юної чарівниці Герміони на борчиню за права жінок. Про гендерну нерівність акторка говорить не лише в кожному своєму інтерв'ю, але і з трибуни Генасамблеї ООН – Вотсон є пані-послом доброї волі цієї організації. Виступаючи перед таким поважним зібранням, акторка трималася впевнено і дала старт соціальної кампанії HeForShe, мета якої – боротьба за права прекрасної статі. За словами Емми, навіть голлівудські зірки – не кажучи вже про представниць інших, скромніших професій – жінки свідомо заробляють менше за чоловіків, а також, на відміну від них, не можуть вільно розпоряджатися своїм тілом, що, на її погляд, абсолютно неприпустимо.

Бейонсе

Бейонсе / Фото: Getty Images

Бейонсе, як і Меріл Стріп, не поспішає зараховувати себе до феміністок. "Я завжди побоювалася негативного забарвлення цього слова, – каже співачка в інтерв'ю, – хоча вкладаю в нього найпростіший і зрозумілий зміст. Фемініст – це той, хто хоче, аби чоловіки і жінки були рівні і не воювали, а ладнали одне з одним". Щоправда, це не завадило Бейонсе на церемонії нагородження MTV Video Music Awards 2014 року виконати одну зі своїх пісень, використавши відповідний відеоряд: на "заднику" на темному тлі великими літерами було написано слово feminist.

Патрісія Аркетт

Патрісія Аркетт / Фото: Associated Press

Власниця "Оскара" за роль другого плану у фільмі "Юність" і зірка серіалу "Закон і порядок" Патрісія Аркетт про свої феміністські переконання сказала не де-небудь, а на церемонії нагородження премії Американської кіноакадемії. У промові акторка не стала за багаторічною традицією згадувати добрим словом батьків, режисерів і партнерів, з якими працювала, а заявила, що вимагає рівних прав для чоловіків і жінок. Її слова особливо сподобалися іншим присутнім у залі зіркам-феміністкам – Меріл Стріп і Бейонсе.

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