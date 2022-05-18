Зірки, які не побоялися розповісти про свої викидні

Втрата дитини, нехай навіть і тієї, яка ще не з'явився на світ – серйозне випробування для жінки. Багато хто в таких випадках замикається в собі, приховуючи те, що трапилося від оточення. Але є й ті, хто, подібно до цих зірок, знаходять у собі мужність розповісти про особисту трагедію, щоб жінки, які пережили подібне, знали: вони не самотні.

Брітні Спірс

Бритни Спирс / Фото: Associated Press

Після звільнення від багаторічної опіки сім'ї Брітні та її коханий Сем Асгарі наважилися спробувати завести власну дитину. Мрія співачки здійснилася і буквально місяць тому вона повідомила, що вагітна, проте сталася трагедія - на ранньому терміні Брітні втратила дитину. Сумною новиною вона та Сем поділилися в соцмережах: "З глибоким сумом ми повинні оголосити, що втратили нашу прекрасну дитину на ранньому терміні вагітності. Це руйнівний час для будь-яких батьків. Можливо, нам слід було почекати з оголошенням, поки ми не просунемося далі, проте ми були дуже раді поділитися хорошими новинами. Наше кохання одне до одного – наша сила. Ми і надалі намагатимемося розширювати нашу прекрасну сім'ю", – написала співачка

Ніколь Кідман

Ніколь Кідман / Фото: Associated Press

У шлюбі з Томом Крузом Ніколь Кідман відчайдушно хотіла дітей, але їй ніяк не вдавалося народити: дві вагітності актриси закінчилися викиднями. "Щойно ми з Томом одружилися, – розповідала Кідман в інтерв'ю журналу Vanity Fair, – то одразу ж вирішили, що сім'я без дітей – не сім'я, але втратили одного за одним двох ненароджених малюків, і це була серйозна травма". Після другого викидня Ніколь впала в такий відчай, що Круз, аби її заспокоїти, запропонував всиновити дитину. Так, у 1993 році, в родині Тома і Ніколь з'явилася прийомна донька Ізабелла, а ще через два роки – син Коннор.

Наявність дітей не врятувала пару від розставання, і в 2001 році Круз і Кідман розлучилися, але мрія про рідну дитину не залишала актрису. "Я думала, – зізнається вона, – що буде дуже погано, якщо мені не вдасться її здійснити". У 2005 році актриса вийшла заміж за австралійського співака Кіта Урбана, який спочатку був проти появи в сім'ї дітей – він хотів, щоб вони з Ніколь, як то кажуть, пожили для себе. Менше з тим через три роки у пари народилася донька Сандей Роуз, а ще через два на світ з'явилася Фейт Маргарет, виношена сурогатною матір'ю.

Бейонсе

Бейонсе / Фото: Getty Images

Про свою вагітність Бейонсе оголосила в серпні 2011 року, коли до пологів залишалося чотири місяці і цікавий стан вже не можна було приховати, до цього часу вона ретельно приховувала вагітність від журналістів і публіки. На те у співачки була поважна причина: її перша вагітність закінчилася трагедією. Бейонсе дуже хотіла дитину, але кілька років минуло в марних сподіваннях – болючі медичні процедури, через які довелося пройти співачці, результату не давали. Дізнавшись, що вагітна, співачка була на сьомому небі від щастя: вона слухала, як б'ється серце її майбутньої дитини, думала, на кого вона буде схожа, на неї або на її чоловіка, репера Джей-Зі, і вигадувала їй імена.

На жаль, щастя тривало недовго – на одному з планових оглядів виявилося, що вагітність Бейонсе завмерла. "Ще тиждень тому я відчувала її рух, – згодом розповідала співачка у програмі Опри Вінфрі, – і ось лікар каже мені, що моєї дитини більше немає. Я вийшла з лікарні та одразу ж поїхала до студії, і за один вечір написала пісню "Серцебиття", яка стала початком нового альбому. Вона стала найсумнішою композицією з усіх, які я виконувала". На щастя, сьогодні у Бейонсе і Джей-Зі троє дітей – донька Блю Айві і близнюки Сер і Румі.

Селін Діон

Селін Діон / Фото: Getty Images

Рідко хто так бореться за можливість народити дитину, як це робила Селін Діон. Народженню їхнього першого з Рене Анжелілом сина передувало кілька викиднів, але Селін вирішила, що одної дитини їм з Рене замало, і знову намагалася завагітніти, роблячи спробу за спробою. Співачка пережила шість процедур ЕКО, і зрештою на світ з'явилися близнюки – Едді і Нельсон. Тільки після цього Діон розповіла Опрі Вінфрі про свій перший викидень. "Все сталося так швидко, – зазначила вона. – Я щойно дізналася про те, що вагітна, а через тиждень моєї дитини не стало... Це було так боляче! Думаю, після всього пережитого я заслужила на право бути щасливою матір'ю трьох дітей".

Лілі Аллен

Лілі Аллен / Фото: Associated Press

Британська співачка Лілі Аллен і досі з жахом згадує про те, що їй довелося пережити під час перших двох вагітностей. В кінці 2007 року 22-річна Лілі і її бойфренд, 37-річний музикант Ед Саймонс, дізнавшись про вагітність, вирушили на Мальдіви, щоб майбутня мама відпочила і набралася сил перед майбутніми пологами. На островах у Лілі стався викидень, від якого вона не могла оговтатися довгий час. З Саймонсом вона розлучилася – їх пов'язували не найкращі спогади про спільне життя.

Вдруге Аллен завагітніла через три роки – від свого нового бойфренда, власника будівельної компанії Сема Купера. Коли Лілі перебувала на шостому місяці вагітності, у неї почалися передчасні пологи. Співачку терміново доправили до клініки, але під час пологів її дитина – це був хлопчик – померла. "Такого жаху я не побажаю й ворогу, – написала Лілі на своїй сторінці в соціальній мережі, – це було дуже страшно". Співачка також поскаржилася на біполярний розлад і депресію, в яку впала після смерті дитини, але хейтери не схильні були її жаліти – вони порадили Аллен відмовитися від наркотиків, тоді, мовляв, і здоров'я поліпшиться. У відповідь Лілі опублікувала подробиці викидня, від яких кров холоне в жилах: за її словами, вона десять (!) годин лежала з задушеною пуповиною і застряглою між ніг померлою дитиною.

У шлюбі з Купером Аллен народила двох доньок – Етель і Марні Роуз, але думки про втраченого малюка не залишають її ні на хвилину. "В саду біля нашого будинку лежить камінь з його іменем, – каже Лілі, – і я день і ніч думаю про нього. Якщо така подія відбувається в житті жінки, вона назавжди залишається з нею".

Кортні Кокс

Кортні Кокс / Фото: Getty Images

За словами зірки серіалу "Друзі", актриси Кортні Кокс, їй легко вдається завагітніти, а от з тим, щоб виносити дитину, у неї часто виникають проблеми. До й після народження доньки Коко Райлі Аркетт Кортні пережила вісім (!) викиднів, про що відверто розповіла в інтерв'ю NBC. Найстрашнішим для актриси став не фізичний і моральний біль, хоча й перенести їх було досить складно, а необхідність виходити на знімальний майданчик і грати так, ніби нічого не сталося. "Я – комедійна актриса, – зізнавалася Кокс в інтерв'ю, – а як можна веселити публіку, коли ти щойно втратила дитину? Пам'ятаю, за кілька днів до зйомок сцени пологів героїні Рейчел у мене трапився черговий викидень – мені хотілося померти, а треба було сміятися".

Народити Кокс вдалося тільки у сорок років за допомогою процедури ЕКО, після цього всі її спроби подарувати чоловікові, акторові Девіду Аркетту, ще одну дитину, успіхом не завершилися. Після розлучення з Аркеттом Кортні почала зустрічатися з клавішником групи Snow Patrol Джонні Макдейдом. У 2014 році пара оголосила про заручини, і тепер Кортні, незважаючи на те що в червні 2019 року їй виповниться п'ятдесят п'ять років, мріє народити Макдейду дитину – швидше за все, вона збирається звернутися до послуг сурогатної матері.

Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу / Фото: Associated Press

Гвінет Пелтроу, яка нечасто відверта з журналістами, на одному з ток-шоу не втрималася і розповіла про те, що її третя вагітність мало не закінчилася трагедією. Через ускладнення, що пішли за викиднем, актриса перебувала на межі життя і смерті. Тому тепер, коли її діти, донька Еппл і син Мозес, просять народити їм ще одного братика або сестричку, Пелтроу не поспішає відповідати їм згодою. "З одного боку, мені не вистачає третьої дитини, і я весь час думаю про неї, – зізнається актриса, – з іншого, боюся, що жах, який я пережила, може повторитися. Але, якщо мені таки вдасться завагітніти, аборт робити не буду – можливо, мені пощастить, і я зможу народити". Якщо врахувати, що у вересні 2018 року Пелтроу знову – після розлучення з Крісом Мартіном – вийшла заміж за продюсера Бреда Фелчака, ймовірність того, що вона знову стане матір'ю, досить велика.

Шерон Стоун

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

Зірка "Основного інстинкту", Шерон Стоун, завжди мріяла про дитину, але всі три її вагітності закінчилися викиднями. Після другої актриса вирішила всиновити дитину і підписала відповідні документи, ще перебуваючи в клініці. Тоді в житті актриси з'явилася перша прийомна дитина – син Ронан, за словами Стоун, він допоміг їй пережити смерть рідної дитини. Після розлучення з другим чоловіком Філом Бронштейном, вона всиновила ще двох хлопчиків – Лерда Вонна і Куїнна Келлі.

Незважаючи на щиру любов і прихильність до них, актриса переживає через те, що їй так і не вдалося народити самій. Вийшовши з коми, в яку вона впала після перенесеного нею інсульту, актриса всерйоз задумалася про життя і смерть. "Я лежала нерухомо, а в голові у мене думки металися, – розповідала згодом актриса в інтерв'ю, – я раптом зрозуміла, що в старості можу стати нікому не потрібною, адже у мене немає рідних дітей".

Викидні також пережили такі зірки, як Пінк, Памела Андерсон, Прісцилла Чан, Шерон Стоун, Мерайя Кері, Ліндсей Лохан, Лайза Мінеллі, Марія Максакова, Роза Сябітова і Анна Ардова та інші.

Міла Корольова

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