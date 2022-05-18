Зірки, які не побоялися розповісти про свої викидні

Втрата дитини, нехай навіть і тієї, яка ще не з'явився на світ – серйозне випробування для жінки. Багато хто в таких випадках замикається в собі, приховуючи те, що трапилося від оточення. Але є й ті, хто, подібно до цих зірок, знаходять у собі мужність розповісти про особисту трагедію, щоб жінки, які пережили подібне, знали: вони не самотні.
Брітні Спірс
Після звільнення від багаторічної опіки сім'ї Брітні та її коханий Сем Асгарі наважилися спробувати завести власну дитину. Мрія співачки здійснилася і буквально місяць тому вона повідомила, що вагітна, проте сталася трагедія - на ранньому терміні Брітні втратила дитину. Сумною новиною вона та Сем поділилися в соцмережах: "З глибоким сумом ми повинні оголосити, що втратили нашу прекрасну дитину на ранньому терміні вагітності. Це руйнівний час для будь-яких батьків. Можливо, нам слід було почекати з оголошенням, поки ми не просунемося далі, проте ми були дуже раді поділитися хорошими новинами. Наше кохання одне до одного – наша сила. Ми і надалі намагатимемося розширювати нашу прекрасну сім'ю", – написала співачка
Ніколь Кідман
У шлюбі з Томом Крузом Ніколь Кідман відчайдушно хотіла дітей, але їй ніяк не вдавалося народити: дві вагітності актриси закінчилися викиднями. "Щойно ми з Томом одружилися, – розповідала Кідман в інтерв'ю журналу Vanity Fair, – то одразу ж вирішили, що сім'я без дітей – не сім'я, але втратили одного за одним двох ненароджених малюків, і це була серйозна травма". Після другого викидня Ніколь впала в такий відчай, що Круз, аби її заспокоїти, запропонував всиновити дитину. Так, у 1993 році, в родині Тома і Ніколь з'явилася прийомна донька Ізабелла, а ще через два роки – син Коннор.
Наявність дітей не врятувала пару від розставання, і в 2001 році Круз і Кідман розлучилися, але мрія про рідну дитину не залишала актрису. "Я думала, – зізнається вона, – що буде дуже погано, якщо мені не вдасться її здійснити". У 2005 році актриса вийшла заміж за австралійського співака Кіта Урбана, який спочатку був проти появи в сім'ї дітей – він хотів, щоб вони з Ніколь, як то кажуть, пожили для себе. Менше з тим через три роки у пари народилася донька Сандей Роуз, а ще через два на світ з'явилася Фейт Маргарет, виношена сурогатною матір'ю.
Бейонсе
Про свою вагітність Бейонсе оголосила в серпні 2011 року, коли до пологів залишалося чотири місяці і цікавий стан вже не можна було приховати, до цього часу вона ретельно приховувала вагітність від журналістів і публіки. На те у співачки була поважна причина: її перша вагітність закінчилася трагедією. Бейонсе дуже хотіла дитину, але кілька років минуло в марних сподіваннях – болючі медичні процедури, через які довелося пройти співачці, результату не давали. Дізнавшись, що вагітна, співачка була на сьомому небі від щастя: вона слухала, як б'ється серце її майбутньої дитини, думала, на кого вона буде схожа, на неї або на її чоловіка, репера Джей-Зі, і вигадувала їй імена.
На жаль, щастя тривало недовго – на одному з планових оглядів виявилося, що вагітність Бейонсе завмерла. "Ще тиждень тому я відчувала її рух, – згодом розповідала співачка у програмі Опри Вінфрі, – і ось лікар каже мені, що моєї дитини більше немає. Я вийшла з лікарні та одразу ж поїхала до студії, і за один вечір написала пісню "Серцебиття", яка стала початком нового альбому. Вона стала найсумнішою композицією з усіх, які я виконувала". На щастя, сьогодні у Бейонсе і Джей-Зі троє дітей – донька Блю Айві і близнюки Сер і Румі.
Селін Діон
Рідко хто так бореться за можливість народити дитину, як це робила Селін Діон. Народженню їхнього першого з Рене Анжелілом сина передувало кілька викиднів, але Селін вирішила, що одної дитини їм з Рене замало, і знову намагалася завагітніти, роблячи спробу за спробою. Співачка пережила шість процедур ЕКО, і зрештою на світ з'явилися близнюки – Едді і Нельсон. Тільки після цього Діон розповіла Опрі Вінфрі про свій перший викидень. "Все сталося так швидко, – зазначила вона. – Я щойно дізналася про те, що вагітна, а через тиждень моєї дитини не стало... Це було так боляче! Думаю, після всього пережитого я заслужила на право бути щасливою матір'ю трьох дітей".
Лілі Аллен
Британська співачка Лілі Аллен і досі з жахом згадує про те, що їй довелося пережити під час перших двох вагітностей. В кінці 2007 року 22-річна Лілі і її бойфренд, 37-річний музикант Ед Саймонс, дізнавшись про вагітність, вирушили на Мальдіви, щоб майбутня мама відпочила і набралася сил перед майбутніми пологами. На островах у Лілі стався викидень, від якого вона не могла оговтатися довгий час. З Саймонсом вона розлучилася – їх пов'язували не найкращі спогади про спільне життя.
Вдруге Аллен завагітніла через три роки – від свого нового бойфренда, власника будівельної компанії Сема Купера. Коли Лілі перебувала на шостому місяці вагітності, у неї почалися передчасні пологи. Співачку терміново доправили до клініки, але під час пологів її дитина – це був хлопчик – померла. "Такого жаху я не побажаю й ворогу, – написала Лілі на своїй сторінці в соціальній мережі, – це було дуже страшно". Співачка також поскаржилася на біполярний розлад і депресію, в яку впала після смерті дитини, але хейтери не схильні були її жаліти – вони порадили Аллен відмовитися від наркотиків, тоді, мовляв, і здоров'я поліпшиться. У відповідь Лілі опублікувала подробиці викидня, від яких кров холоне в жилах: за її словами, вона десять (!) годин лежала з задушеною пуповиною і застряглою між ніг померлою дитиною.
У шлюбі з Купером Аллен народила двох доньок – Етель і Марні Роуз, але думки про втраченого малюка не залишають її ні на хвилину. "В саду біля нашого будинку лежить камінь з його іменем, – каже Лілі, – і я день і ніч думаю про нього. Якщо така подія відбувається в житті жінки, вона назавжди залишається з нею".
Кортні Кокс
За словами зірки серіалу "Друзі", актриси Кортні Кокс, їй легко вдається завагітніти, а от з тим, щоб виносити дитину, у неї часто виникають проблеми. До й після народження доньки Коко Райлі Аркетт Кортні пережила вісім (!) викиднів, про що відверто розповіла в інтерв'ю NBC. Найстрашнішим для актриси став не фізичний і моральний біль, хоча й перенести їх було досить складно, а необхідність виходити на знімальний майданчик і грати так, ніби нічого не сталося. "Я – комедійна актриса, – зізнавалася Кокс в інтерв'ю, – а як можна веселити публіку, коли ти щойно втратила дитину? Пам'ятаю, за кілька днів до зйомок сцени пологів героїні Рейчел у мене трапився черговий викидень – мені хотілося померти, а треба було сміятися".
Народити Кокс вдалося тільки у сорок років за допомогою процедури ЕКО, після цього всі її спроби подарувати чоловікові, акторові Девіду Аркетту, ще одну дитину, успіхом не завершилися. Після розлучення з Аркеттом Кортні почала зустрічатися з клавішником групи Snow Patrol Джонні Макдейдом. У 2014 році пара оголосила про заручини, і тепер Кортні, незважаючи на те що в червні 2019 року їй виповниться п'ятдесят п'ять років, мріє народити Макдейду дитину – швидше за все, вона збирається звернутися до послуг сурогатної матері.
Гвінет Пелтроу
Гвінет Пелтроу, яка нечасто відверта з журналістами, на одному з ток-шоу не втрималася і розповіла про те, що її третя вагітність мало не закінчилася трагедією. Через ускладнення, що пішли за викиднем, актриса перебувала на межі життя і смерті. Тому тепер, коли її діти, донька Еппл і син Мозес, просять народити їм ще одного братика або сестричку, Пелтроу не поспішає відповідати їм згодою. "З одного боку, мені не вистачає третьої дитини, і я весь час думаю про неї, – зізнається актриса, – з іншого, боюся, що жах, який я пережила, може повторитися. Але, якщо мені таки вдасться завагітніти, аборт робити не буду – можливо, мені пощастить, і я зможу народити". Якщо врахувати, що у вересні 2018 року Пелтроу знову – після розлучення з Крісом Мартіном – вийшла заміж за продюсера Бреда Фелчака, ймовірність того, що вона знову стане матір'ю, досить велика.
Шерон Стоун
Зірка "Основного інстинкту", Шерон Стоун, завжди мріяла про дитину, але всі три її вагітності закінчилися викиднями. Після другої актриса вирішила всиновити дитину і підписала відповідні документи, ще перебуваючи в клініці. Тоді в житті актриси з'явилася перша прийомна дитина – син Ронан, за словами Стоун, він допоміг їй пережити смерть рідної дитини. Після розлучення з другим чоловіком Філом Бронштейном, вона всиновила ще двох хлопчиків – Лерда Вонна і Куїнна Келлі.
Незважаючи на щиру любов і прихильність до них, актриса переживає через те, що їй так і не вдалося народити самій. Вийшовши з коми, в яку вона впала після перенесеного нею інсульту, актриса всерйоз задумалася про життя і смерть. "Я лежала нерухомо, а в голові у мене думки металися, – розповідала згодом актриса в інтерв'ю, – я раптом зрозуміла, що в старості можу стати нікому не потрібною, адже у мене немає рідних дітей".
Викидні також пережили такі зірки, як Пінк, Памела Андерсон, Прісцилла Чан, Шерон Стоун, Мерайя Кері, Ліндсей Лохан, Лайза Мінеллі, Марія Максакова, Роза Сябітова і Анна Ардова та інші.
Міла Корольова
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