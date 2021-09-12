Зірки, які стали жертвами сексуального насильства

На жаль, жінки набагато частіше зазнають насильства, ніж наважуються розповісти про це — не у всіх вистачає мужності на такий вчинок. До зірок, які вирішили оприлюднити страшні сторінки свого життя, можна — і треба! — ставитися з захопленням і повагою.

Рита Гейворт

Рита Гейворт / Getty Images

Зірку Голлівуду 40-х років ХХ століття Риту Гейворт в дитинстві ґвалтував її власний батько — професійний танцюрист Едуардо Канзіно. Вперше це сталося, коли дівчинці виповнилося десять років, і відтоді дочка стала його постійною коханкою. Через два роки Канзіно привів доньку до нічного клубу, в якому працював і, видавши за дружину, зробив її своєю партнеркою з танців. Так тривало п'ять років, а коли Риті виповнилося сімнадцять, батько вирішив зробити з неї кінозірку і почав показувати її продюсерам.

На дівчину звернув увагу торговець Едді Джадсон, який пообіцяв влаштувати її на одну з голлівудських кіностудій — так Рита позбулася домагань батька, але перейшла в сексуальне рабство до Джадсона, який змушував її спати з людьми, від яких залежало, отримає вона роль в кіно чи ні. Ставши зіркою, Рита Гейворт п'ять разів виходила заміж, зокрема і за Джадсона, але надламана в дитинстві і юності психіка так і не дала їй стати щасливою.

Мадонна

Мадонна / Associated Press

Мадонну зґвалтували в дев'ятнадцять років, незабаром після її приїзду до Нью-Йорка, де вона збиралася робити музичну кар'єру. Правда, детально про цю історію попкоролева розповіла через тридцять сім років, але це можна зрозуміти — про такі речі жінки згадують неохоче. За словами Мадонни, все сталося, коли вона прийшла до студії, в якій займалася танцями. Двері чомусь виявилася закритими, дівчині треба було подзвонити по телефону-автомату, але у неї не було монетки, і тоді чоловік який стояв поряд, запропонував їй скористатися його домашнім телефоном — він запевнив, що живе в сусідньому будинку.

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"Але коли ми увійшли в під'їзд, — згадує Мадонна, — він приставив мені ніж до горла і зґвалтував. Перелякана, принижена і зовсім знищена, я не пручалася, але мені було дуже боляче і прикро". Подавати заяву до поліції майбутня зірка не стала. "Мені сказали, — говорить вона сьогодні, — що для цього потрібно буде пройти медичний огляд, а за ним буде судове засідання, на якому мені будуть ставити дуже інтимні запитання. Мені було соромно, і я вирішила скоріше забути про все".

Опра Вінфрі

Опра Вінфрі / Associated Press

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Коли знаменита телеведуча Опри Вінфрі виповнилося дев'ять років, її зґвалтував двоюрідний брат. Щоб йому не перепало, він купив дівчинці морозиво — така плата здавалася йому цілком достатньою за злочин, який він скоїв. Згодом Опру гвалтували і інші родичі і навіть близькі друзі сім'ї, внаслідок чого в чотирнадцять років вона народила дитину — хлопчика, який не прожив і тижня. Після цього дівчинка втекла з дому, завдяки чому, можливо, і вибилася в люди, зробивши блискучу кар'єру. В інтерв'ю Опра часто говорить: страшні хвилини, які їй довелося пережити, стали причиною того, що у неї немає дітей. "Моє минуле могло б поранити їх, — вважає вона, — і вони зненавиділи б мене. Щоб цього не сталося, я вирішила більше не народжувати".

Ешлі Джадд

Ешлі Джадд / Getty Images

Американська акторка, зірка фільмів "Норма Джин і Мерилін" і "Дивергент" виросла в неблагонадійній сім'ї, де, за її власними словами, всі дорослі курили марихуану, на дівчинку ж ніхто не звертав уваги — її могли на кілька днів залишити вдома саму або відправити до родичів, а потім забути забрати. Ну, а щоб Ешлі не нарікала, її привчили ніколи — що б не трапилося — не скаржитися, переживаючи всі проблеми самостійно. Не дивно, що дівчинка нікому не розповіла про зґвалтування, тим паче, що одним із ґвалтівників, а всього Джадд гвалтували три рази, був її родич.

"Я стала жертвою інцесту, — напише згодом акторка в книжці спогадів, яку назве "Все гірке і солодке ", — але тоді я цього не розуміла". Згодом усвідомлення того, що сталося прийшло — мабуть, саме ця обставина стала причиною суспільної і політичної діяльності Джадд, яка є організаторкою кількох благодійних фондів, які допомагають людям з різними проблемами.

Тері Гетчер

Тері Гетчер / Getty Images

Американська акторка і письменниця, зірка серіалу "Відчайдушні домогосподарки", Тері Гетчер, мабуть, єдина, кому вдалося домогтися засудження насильника. Батьки майбутньої зірки — батько, фізик-ядерник, і мати, аналітик-програміст — цілими днями пропадали на роботі, тому більшу частину часу вона проводила у своєї тітки, чим і скористався її чоловік, якого маленька Тері називала дядьком Річардом — в родині його вважали "моторошно милим". Вперше він зґвалтував Тері, коли тій ледь виповнилося п'ять років, пригрозивши при цьому: "Якщо розкажеш кому-небудь про наш" маленький секрет ", вб'ю".

Знущання над дитиною тривали чотири роки, поки тітка Тері не розлучилася зі своїм чоловіком і суд не заборонив йому наближатися до будинку, в якому вона жила і в якому так часто гостювала її племінниця. Важко навіть уявити собі, як маленька дівчинка змогла самостійно впоратися зі страхом і приниженням, які їй довелося пережити, але їй це вдалося. Коли, через багато років, на "дядька Річарда" завели кримінальну справу — він довів до самогубства дівчинку, яку регулярно ґвалтував — Гетчер виступила свідком на процесі. Не можна сказати, що, приймаючи таке рішення, вона не вагалася — Тері з жахом думала про те, що про її ганьбу дізнаються всі, зокрема батьки, чоловік і донька. Проте акторка дала відверті свідчення на педофіла, і багато в чому саме вони допомогли засудити його на чотирнадцять років.

Памела Андерсон

Памела Андерсон / Getty Images

Зірку "Рятувальників Малібу" постійно ґвалтував кілька разів друг її брата, про що і розповіла багато років потому — на пресконференції, присвяченій відкриттю її благодійного фонду із захисту тварин The Pamela Anderson Foundation, яка пішла під час Каннського кінофестивалю. Взявши мікрофон, Памела почала згадувати, що в шість років її домагалася її власна няня, а в дванадцять — зґвалтував друг її брата. "Він запросив мене до себе додому, щоб навчити грати в нарди, — сказала Андерсон, — а потім запропонував зробити масаж, який переріс у зґвалтування".

У п'ятнадцять років майбутня акторка зустріла і, як їй тоді здавалося, покохала парубка, але стосунки з ним закінчилися після групового зґвалтування — його організував хлопець Памели, який залучив до цього ще п'ятьох своїх друзів. "Досі не розумію, як мені вдалося пережити це пекло, — згадує Андерсон, — мене врятувала любов до тварин, тому я і заприсяглася захищати їх щосили".

Енн Геч

Енн Геч / Getty Images

Американська акторка, режисерка і сценарист Енн Геч виросла в сім'ї баптистського священика Дональда Геча, який неодноразово ґвалтував свою дочку — причому робити це він почав задовго до того, як дівчинці виповнилося дванадцять років. Енн досить довго мовчала про страшну сторінку своєї біографії, поки її не розговорив знаменитий телеведучий, майстер інтерв'ю Ларрі Кінг — саме на його шоу Геч розповіла про стосунки з батьком. Дональд Геч помер від СНІДу, а перед смертю покаявся у всіх своїх гріхах — крім інцесту він розповів ще й про свій гомосексуалізм.

Роуз МакГовен

Роуз МакГовен / Getty Images

Батьки американської акторки, режисерки і співачки Роуз МакГоуен стали послідовниками релігійної секти "Діти Бога", в яку втягнули і своїх дітей — сина і дочку. Хлопчик в той час був ще дуже маленьким, тому на ньому перебування там майже не позначилося, зате сама Роуз добре пам'ятає ті часи. Всі жінки громади ставали об'єктами сексуального насильства з боку чоловіків, які жили поруч: спочатку жертвою стала мати Роуз, а потім і вона сама. Після цієї події батьки майбутньої зірки бігли з секти, але те, що трапилося не минуло для психіки дівчини марно — вона довго намагалася "залікувати" свої душевні рани алкоголем і наркотиками.

Міла Королева

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