Зірки, які стали знаменитими після "Євробачення"

Щороку глядачі та критики дивуються з того, як музиканти всіх мастей борються за право брати участь у черговому "Євробаченні" не на життя, а на смерть.

Мовляв, і цей конкурс дивляться тільки домогосподарки, і беруть участь у ньому виконавці середньої руки, і жодного значення для їхньої подальшої кар'єри він не має. Такі твердження мають під собою підстави, але справедливі заради далеко не завжди – історія знає випадки, коли "Євробачення" зробило знаменитими талановитих, але – до участі в ньому – маловідомих виконавців. До того ж їм зовсім необов'язково було перемагати – це той випадок, коли цілком достатньо участі.

Рафаель. 1966-67 роки

Рафаель / Getty Images

Завдяки "Євробаченню" іспанець Рафаель не тільки став знаменитим сам, але і зробив іспанську музику популярною у всьому світі, і це незважаючи на те, що співак, який брав участь у конкурсі двічі, посів там сьоме і шосте місця. 1966 року в іспанському Бенідормі після виконання Рафаелем пісні Yo soy aguel йому стоячи аплодували не тільки глядачі, але і музиканти оркестру. Газети передбачали співакові беззастережну перемогу, але за голосуванням він набрав всього дев'ять балів, про що журналісти на наступний день написали: "Сталася страшна несправедливість!"

Також читайте Зірки, які посварилися через нісенітниці

Другу спробу підкорити "Євробачення" Рафаель зробив 1967 року у Відні. Він знову був фаворитом публіки, а його пісня Hablemos del amor стала хітом, але посів Рафаель лише шосте місце. На щастя для співака, на рівень його популярності це не вплинуло – в Європі кінця 60-х років ХХ століття Рафаель був зіркою номер один. Не став винятком і Радянський Союз, в якому його особливо любили за участь у музичному фільмі "Нехай говорять" – його обожнювали радянські бабусі, що дивилися картину по декілька разів. 1968 року Рафаелю знову запропонували взяти участь у "Євробаченні", яке мало відбутися в Лондоні, але співак відмовився, заявивши, що його манера виконання і музичні пристрасті не відповідають канонам конкурсу.

Кліфф Річард. 1968 і 1973 роки

Кліфф Річард / Getty Images

Якби Рафаель погодився взяти участь у "Євробаченні" 1968 року, він змушений був би змагатися за рівнем популярності з Кліффом Річардом, що став відомим у Сполученому Королівстві задовго до The Beatles. Генрі Вебба – а це справжнє ім'я виконавця – називають "піонером англійської рок-н-ролу", а його композицію Move it сам Джон Леннон вважав першим рок-хітом у Британії. Але всесвітню славу принесло Річарду "Євробачення", в якому він брав участь двічі – в 1968 і 1973 роках, посівши друге і третє місця відповідно. Після цього кар'єра співака пішла вгору: він багато разів очолював національні британські музичні чарти, вів телевізійні шоу, співав у мюзиклах і виступав на найкращих світових сценах в рамках міжнародних турне. Заслуги Річарда перед Сполученим Королівством були оцінені гідно: 1995 року Єлизавета II надала йому титул сера.

Також читайте Зірки, що видалили зуби мудрості заради витончених вилиць

Хуліо Іглесіас. 1970 рік

Хуліо Іглесіас брав участь у "Євробаченні" 1970 року. У конкурсі, який відбувався у Нідерландах, на сцену вийшла рекордно низька кількість виконавців – всього дванадцять осіб, багато країн оголосили йому бойкот через незгоду з чинною тоді системою голосування. Іглесіас, який виконав композицію All kinds of everything, посів четверте місце, і став відомим спочатку в Європі, а потім і у всьому світі. Щоправда, сам виконавець упевнений: для багатьох учасників конкурсу він стає тріумфом одного дня. "Особисто я не очікував, що після "Євробачення" моя мрія про сцену продовжить втілюватися в життя, – зізнається Іглесіас в інтерв'ю, – мені просто пощастило. Не так вже й часто трапляється, що в тих, хто в ньому переміг, склалася б успішна кар'єра".

Також читайте Зіркові романи, про які ми вже забули

Джанні Моранді. 1970 рік

Джанні Моранді / Getty Images

Джанні Моранді став учасником "Євробачення" того ж 1970-го року, що і Іглесіас. Той факт, що виконавець посів не найпочесніше восьме місце, його співочу кар'єру не тільки не загальмував, але і навпаки, підштовхнув: Моранді записав тридцять альбомів, брав участь у музичних конкурсах – у Сан-Ремо 1987 року він посів перше місце, знімався в кіно і на телебаченні. В історію радянського кіно він увійшов як італійський співак, на концерті якого завітали герої фільму "Найчарівніша і найпривабливіша". 2005 року Джанні Моранді став командором ордена "За заслуги перед Італійською Республікою".

АВВА. 1974 рік

ABBA / Getty Images

Перемога на "Євробаченні" 1974 року шведської групи АВВА, мабуть, одна з найбільш яскравих і показових: стильні і красиві костюми, чудові голоси, мелодійна пісня Waterloo, беззаперечні симпатії глядачів – все це зробило квартет недосяжним для конкурентів. Втім, суперників у шведів не було і згодом: АВВА – один з найуспішніших колективів за всю історію поп-музики і найуспішніший зі створених в скандинавських країнах. Записи АВВА у всьому світі були продані тиражем 350 (!) мільйонів примірників. Їхні збірки очолювали музичні чарти і світові хіт-паради середини 70-х до початку 80-х років – допоки група не розпалася. Втім, пісні квартету АВВА і в наш час входять у плейлисти радіостанцій, а їхні альбоми раніше успішно продаються.

Селін Діон. 1988 рік

Селін Діон / Getty Images

Селін Діон виграла "Євробачення" у травні 1988 року в ірландському Дубліні, канадська співачка представляла на конкурсі Швейцарію. Вона запам'яталася глядачам стильним костюмом, що складався з двобортного смокінгу з атласними лацканами і золоченими ґудзиками та білої спідниці-пачки, і піснею Ne Partez Pas Sans Moi. Перемога далася співачці нелегко, на п'яти їй наступав англієць Скотт Фіцджеральд, вона виграла з перевагою всього в один бал. Відтоді почалося сходження Діон до вершин слави, другою – після "Євробачення" – сходинкою на цих "сходах" став запис пісні до мультфільму "Красуня і чудовисько", а фінальною – саундтрек до оскароносного фільму Джеймса Кемерона "Титанік".

Тіна Кароль. 2006 рік

Тіна Кароль / Instagram Тiни Кароль

Українська співачка Тіна Кароль була відома в країнах СНД після конкурсу молодих виконавців "Нова хвиля" в Юрмалі 2005 року. Тоді через технічну накладку в юної співачки несподівано вимкнувся мікрофон, але вона не розгубилася і без музичного супроводу доспівала пісню до кінця. На мужню Тіну звернули увагу глядачі і критики, а Алла Пугачова саме її нагородила своєю іменною премією. За рік Кароль взяла участь у "Євробаченні" – вона посіла сьоме місце, виконавши пісню Show me you love. Міжнародний дебют Тіни був успішним – англомовний альбом з однойменною назвою став золотим, а наступний – "Полюс тяжіння" – платиновим. Кароль, яка зараз є тренером проекту "Голос країни" на каналі "1+1", неодноразово визнавали найуспішнішою співачкою і найкрасивішою жінкою "України".

"Євробачення" також зробила відомими Доменіко Мадуньйо, Олівію Ньютон-Джон, Аль Бано і Роміну Павер, групу Baccara, Джонні Логана, Массімо Раньєрі, Лару Фабіан, Тото Кутуньйо, Кончіту Вурст.

Читайте також: