Зірки, які зіграли весілля 14 лютого

Весілля – одна з найбільш значущих подій у житті кожної людини, тому потенційні наречені ретельно і вдумливо вибирають його дату. Але що може бути романтичнішим, ніж зіграти весілля в День покровителя всіх закоханих святого Валентина – 14 лютого! На жаль, це не завжди гарантує довге і щасливе життя, проте забезпечить приємні спогади.

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно. 2009 рік

Сальма Гайєк і Франсуа-Анрі Піно / Getty Images

Сальма Гаєк і Франсуа-Анрі Піно познайомилися в 2006 році, причому заради красуні-актриси один з найбагатших людей планети залишив іншу зірку – супермодель Лінду Євангелісту. До часу зустрічі обидва розчарувалися в особистому житті і сприйняли початок роману як можливість приємно провести час, проте несподівано захопилися. Ну а вердикт лікарів про те, що Гаєк вагітна, і зовсім підніс закоханих на сьоме небо від щастя. Ложку дьогтю в бочку меду вніс судовий позов Євангелісти, яка вимагала, щоб Піно визнав її сина Августина Джеймса своїм. Супермоделі вдалося домогтися свого – вона відсудила у власника модної імперії величезні аліменти, а Піно і Гаєк, між якими з цієї причини пробігла чорна кішка, після появи на світ їхньої доньки Валентини Паломи розлучилися.

Але, мабуть, від долі не втечеш – не минуло й року, як Гаєк і Піно знову зійшлися, і до того ж вирішили оформити свої стосунки офіційно, зігравши одразу два весілля. Перша церемонія, на якій були присутні тільки найближчі парі люди, відбулася 14 лютого 2009 року в Парижі. За два з половиною місяці, 25 квітня, на розкішному весіллі в Венеції гуляв весь голлівудський бомонд.

Адріана Ліма і Марко Ярич. 2009 рік

Адріана Ліма і Марко Ярич / Associated Press

Ангел Victoria's Secret Адріана Ліма і сербський баскетболіст Марко Ярич познайомилися 2007 року, за рік, в липні 2008-го оголосили про заручини, і 14 лютого 2009-го офіційно одружилися. Оскільки Ліма неодноразово повторювала, що дотримується принципу "жодного сексу до шлюбу", перша дитина пари – дочка Валентина – з'явилася на світ рівно за дев'ять місяців, а дівчинка отримала ім'я на честь святого, у день якого її батьки стали чоловіком і дружиною. На жаль, ані весілля на День всіх закоханих, ані той факт, що Адріана народила Марку двох чарівних доньок (крім Валентина у них є ще Сієна), стосунки моделі і спортсмена не врятували – після п'яти років шлюбу вони розлучилися.

Шерон Стоун і Філ Бронштейн. 1998 рік

Шерон Стоун і Філ Бронштейн / Associated Press

Після драматичного розлучення із продюсером і сценаристом Майклом Гринбургом Шерон Стоун, здавалося, більше не зв'яже себе узами шлюбу – ніколи і ні з ким. Ні, актриса неодноразово закохувалася і навіть двічі була заручена, але до весілля справа не доходила. Проте зустріч з власником і редактором газети San Francisco Chronicle Філом Бронштейном, що сталася на фільмуваннях "Сфери", все змінила – 14 лютого 1998 року Шерон і Філ одружилися. Пишне голлівудське весілля зіграли в Беверлі-Гіллз, серед гостей можна було помітити колег нареченої – Арнольда Шварценеггера, Мелані Гріффіт і Джеймса Вудса.

Оскільки всі вагітності Шерон закінчувалися викиднями, в 2000 році Стоун і Бронштейн усиновили хлопчика на ім'я Роен, а в 2004-му розлучилися. Ініціатором розриву став Філ, причиною розлучення він назвав горезвісні "нерозв'язні суперечності", хоча, за словами близьких до сім'ї людей, Бронштейн просто не хотів жити з жінкою, здоров'я якої залишало бажати кращого – в 2001 році Шерон перенесла інсульт. Колишнє подружжя домовилося про спільну опіку над Роэном.

Прінс і Майте Гарсіа. 1996 рік

Прінс і Майте Гарсіа / Getty Images

Епатажного співака Прінса обожнювали не тільки глядачі, але і жінки – в його донжуанському списку значиться безліч красунь, серед яких були Мадонна, Кім Бейсінгер, Кармен Електра. А ось офіційно Прінс одружився всього два рази, його першою дружиною стала 23-річна бек-вокалістка і танцівниця пуерториканського походження Майте Гарсіа, від якої 37-річний співак буквально втратив розум. Романтичне весілля зіграли 14 лютого 1996 року: після офіційної церемонії новоспечені чоловік і дружина випустили в небо пару білих голубів, а медовий місяць провели на Гаваях.

Коли з'ясувалося, що Майте вагітна, Прінс був на сьомому небі від щастя, але хлопчик, Бій Грегорі Нельсон, народився з вродженим синдромом Пфайпффера (зі зрослими кістками черепа) і прожив усього тиждень. З цього часу шлюб Прінса і Майте пішрв на спад – у червні 2000 року подружжя розлучилося. 21 квітня 2016 року Прінса не стало – він помер від передозування потужного болезаспокійливого препарату.

Мег Раян і Денніс Квейд. 1991 рік

Мег Раян і Денніс Квейд / Associated Press

Актори Мег Раян і Денніс Квейд, що зіграли разом у трьох картинах, почали зустрічатися під час фільмувань "Мертвий після прибуття". Коли Квейд зробив освідчився Мег, вона погодилася, але з однією умовою: її майбутній чоловік має позбутися наркотичної залежності. На виконання цієї обіцянки у Денніса пішло більше двох років, але він це зробив. Весілля відбулася 14 лютого 1991 року. Шлюб, в якому Раян народила Квейду сина Джека, тривав майже десять років. Причиною розлучення став роман Мег з Расселом Кроу.

Міла Корольова