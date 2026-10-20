Зірковий Gucci чубчик, який зробить ваш образ дорожчим цією осінню

Дакота Джонсон / © Associated Press

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У 2026 році б’юті-тренди отримують дедалі цікавіші назви, а зачіски — власні модні маніфести. Цієї осені у центрі уваги Gucci чубчик — м’який, трохи недбалий, який створює ефект дорогого, проте невимушеного укладання. За даними видання NewBeauty, кількість пошукових запитів на цей стиль зросла більш ніж на 500% порівняно з минулим роком.

У чому секрет Gucci чубчика

Це чубчик, який має вишуканий та дорогий вигляд, але він м’якший та природніший за класичний рівний зріз. Його головні особливості — легка текстура, пасма до рівня брів і м’який проділ. Подовжені краї плавно переходять у пасма, які обрамляють обличчя. У результаті зачіска має продуманий вигляд, але не створює враження, ніби ви провели годину перед дзеркалом.

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Серед зірок, які демонструють актуальну версію цього тренду, — Дакота Джонсон. Її фірмовий чубчик, який ледь торкається брів, став чудовим прикладом того, як невелика зміна здатна освіжити образ без радикального підстригання.

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Головний осінній тренд

Назва Gucci з’явилася не випадково. Її пов’язують із зірковим перукарем Дімітрісом Джаннетосом, який створив цю зачіску для Демі Мур у короткометражному фільмі Gucci «The Tiger» восени 2025 року. Стрічка стала частиною презентації нової ери модного дому під керівництвом креативного директора Демни.

Мур зіграла Барбару Гуччі, а довгий, текстурований чубчик із пасмами біля обличчя допоміг підкреслити характер її героїні. Ідею запропонував сам Демна, тож так і закріпилася назва Gucci чубчик.

Як отримати такий чубчик у салоні

Покажіть перукарю референс із Дакотою Джонсон і попросіть густий, але м’яко текстурований чубчик із подовженими пасмами з боків. Важливо не надто проріджувати волосся, задум полягає у тому, щоб зберегти його візуальну густоту та легкість.

Він підійде тим, хто давно мріє про чубчик, але не готовий до різких змін і легко вписується у повсякденні образи, а трохи недбале укладання лише додає йому шарму.

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