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Зірки, які більше не приховують проблемну шкіру: хто зізнався в акне, псоріазі та вітиліго
Акне, псоріаз, екзема, розацеа чи вітіліго не зникають від того, що людина стає знаменитою, навпаки, коли твоє обличчя постійно перед камерою, недосконалості можуть відчуватися особливо помітними.
У світі фільтрів, фотошопу та бездоганних б’юті-кампаній знаменитості поступово обирають іншу стратегію — говорити чесно. Видання NewBeauty розповіло про історії відомих людей, які публічно розповідали про свої шкірні захворювання. Для когось це багаторічна боротьба з акне, для когось — хронічний псоріаз або екзема, а хтось роками намагався зрозуміти, чому шкіра постійно реагує на звичні засоби. Проте їхні історії об’єднує одна думка, що проблемна шкіра — не привід ховатися.
Алікс Ерл — акне
Інфлюенсерка неодноразово показувала свою боротьбу з акне у соцмережах. За її словами, протягом років вона тестувала безліч засобів, які або не працювали, або виявлялися надто агресивними для шкіри. Саме цей досвід надихнув її створити власний бренд догляду Reale Actives — такий, яким вона сама хотіла б користуватися раніше.
Стейсі Лондон — псоріаз
Телеведуча живе з бляшковим псоріазом більшу частину життя. Вона дуже наголошує на проблемі, оскільки прояви захворювання видно на шкірі, люди іноді помилково думають, що воно заразне. Проте псоріаз — хронічне системне запальне захворювання, а не просто косметична проблема.
Кім Кардашян — псоріаз
Кім вперше зіткнулася із симптомами псоріазу приблизно у 30 років. Спочатку вона подумала, що висип спричинив одяг, але згодом отримала діагноз. Зірка відверто розповідала і про загострення, зокрема про ситуацію напередодні Met Gala, коли прояви псоріазу стали для неї особливо стресовими. Її історія добре показує, навіть мільйони доларів, команда косметологів і постійний доступ до найкращих процедур не роблять людину невразливою перед хронічними захворюваннями шкіри.
Тіа Мaурі — екзема
Акторка роками жила з екземою, але правильний діагноз отримала лише у дорослому віці, приблизно у 26–27 років. Вона називає момент встановлення діагнозу полегшенням, адже нарешті з’явилося пояснення тому, що відбувається зі шкірою, та можливість отримати відповідну допомогу.
Марта Стюарт — вітиліго
У 2025 році Марта уперше публічно розповіла про діагноз вітиліго — аутоімунне захворювання, за якого окремі ділянки шкіри втрачають пігмент. Перші зміни вона помітила ще приблизно під час розлучення у 1990 році. Стюарт також згадувала, що подібні прояви були у її родича. Втім, зірка не дозволила діагнозу визначати її ставлення до себе. Вона продовжує приділяти увагу догляду за шкірою та, як завжди, залишається активною.
Вероніка Вебб — мелазма
Супермодель живе з мелазмою ще з дитинства. Спочатку пігментація з’являлася сезонно, але згодом вагітність і менопауза спричинили стійкіші зміни. У 2020 році Вероніка опублікувала серію фотографій без макіяжу та показала пігментні плями на носі й щоках, які зазвичай приховувала косметикою. Для неї це стало способом нагадати іншим жінкам, що не обов’язково маскувати все, що не відповідає уявному ідеалу.
Леслі Бібб — кістозне акне
Акторка зіткнулася з кістозним акне вже у 30 років, хоча до цього майже не мала проблем зі шкірою. Раптова поява висипань стала для неї психологічно складною, бо здавалося, ніби шкіра несподівано «повстала» проти неї. Її історія особливо знайома тим, хто вважав, що після підліткового віку акне має залишитися у минулому.
Кеке Палмер — акне
Кеке розповідає, що бореться з акне ще з 12 років. Навіть коли активні висипання зникали, залишалася інша проблема — пігментація та темні плями після них. Саме тому для неї догляд — не лише боротьба з новими висипаннями, а й робота з наслідками акне.
Синтія Ніксон — розацеа
Синтія спочатку приймала прояви розацеа за доросле акне. Через неправильне розуміння проблеми вона роками використовувала невідповідний догляд. Після консультації з лікарем і правильного лікування ситуація змінилася. Ця історія — хороший приклад того, чому постійні висипання, почервоніння чи подразнення краще не лікувати навмання.
Вікі Лоуренс — хронічна кропив’янка
Акторка живе з хронічною спонтанною кропив’янкою. Коли симптоми почалися, вона намагалася знайти причину сама у новій косметиці, шампуні, пральному засобі та продуктах. Однак зрештою звернулася до лікаря. І це, мабуть, одна з найважливіших деталей усіх цих історій, бо іноді проблема не у тому, що ви «неправильно доглядаєте» за собою.
Знаменитості теж прокидаються з висипаннями, помічають нові плями, ховають почервоніння під макіяжем і хвилюються перед важливою появою на публіці. Проте їхня відвертість поступово змінює саму б’юті-культуру. Шкіра не зобов’язана бути ідеальною, щоб мати красивий вигляд, а хронічний стан — не характеристика особистості та точно не привід соромитися себе.