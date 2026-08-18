Зірки, які померли до 40 років і яких ми пам’ятаємо ще маленькими

Гейден Панеттьєрі / © Associated Press

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Початок 2000-х подарував світові ціле покоління юних зірок. Вони росли на очах мільйонів глядачів, ставали героями улюблених фільмів, серіалів і музичних хітів. Для багатьох із них дитяча популярність стала стартом великої кар’єри, проте деякі не встигли побачити, якою вона могла бути, про це розповіло видання People.

Гайден Панеттьєрі

Гейден Панеттьєрі / © Associated Press

Гайден Панеттьєрі почала зніматися ще у 4 роки — у серіалі «Дороговказне світло». Згодом вона зіграла у «Згадуючи Титанів», «Принцеса Льоду», а справжню популярність їй принесли серіали «Герої» і «Нешвілл».

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У 2022 році акторка відверто розповіла про залежність від алкоголю та опіоїдів, а також післяпологову депресію. Вона зізнавалася, що її шлях до відновлення був непростим, але не шкодувала навіть про найважчі періоди життя. 16 серпня 2026 року представник родини підтвердив смерть Панеттьєрі.

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Їй було лише 36 років.

Мішель Трахтенберг

Мішель Трахтенберг / © Associated Press

Зірка «Шпигунка Гаррієт», «Баффі — винищувачка вампірів» та «Пліткарка» почала кар’єру у 8 років. Для покоління 2000-х вона назавжди залишилася Джорджиною Спаркс, а також запам’яталася роллю в I «Принцеса Льоду» разом із Панеттьєрі.

26 лютого 2025 року Трахтенберг була знайдена непритомною у її квартирі у Нью-Йорку. Згодом медичний експерт підтвердив, що причиною смерті стали ускладнення цукрового діабету. Смерть визнали природною.

Мішель було 39 років.

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Лі Томпсон Янг

Лі Томпсон Янг / © Getty Images

Лі Томпсон Янг став відомим ще підлітком завдяки головній ролі у серіалі Disney «Відомий Джет Джексон». Пізніше він з’являвся у «Нічні вогні п’ятниці» та «Різзолі та Айлз».

19 серпня 2013 року актора знайшли мертвим у його квартирі у Лос-Анджелесі. За результатами розслідування, він помер від вогнепального поранення, завданого собі. Відомо, що Янг приймав медикаменти від депресії.

Йому було лише 29 років.

Аарон Картер

Аарон Картер / © Associated Press

Молодший брат Ніка Картера з Backstreet Boys, Аарон сам став попзіркою ще до підліткового віку. Пісні «I Want Candy» та «Aaron’s Party» зробили його одним із найвідоміших юних артистів свого часу.

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У дорослому житті Картер відкрито говорив про залежності, проблеми з психічним здоров’ям і спроби подолати їх. У 2018 році він розповідав, що прагне бути здоровішим і відповідальнішим за власне життя.

5 листопада 2022 року Картера знайшли мертвим у його будинку у Каліфорнії. Офіційною причиною смерті стало утоплення у ванні після втрати свідомості під впливом речовин.

Йому було 34 роки.

Кемерон Бойс

Кемерон Бойс / © Associated Press

Кемерон підкорив глядачів ще дитиною, спочатку ролями у «Дзеркалах» та «Однокласниках», а згодом образом Карлоса у франшизі «Спадкоємці».

7 липня 2019 року родина повідомила про його смерть уві сні. Причиною став напад, пов’язаний з епілепсією — захворюванням, яке актор лікував. «Світ втратив одну зі своїх найяскравіших зірок», заявила тоді родина.

Бойсу було лише 20 років.

Дейві Чейз

Дейві Чейз / © Associated Press

Дейві Чейз подарувала голос Ліло в «Ліло та Стіч» а також зіграла моторошну Самару у «Дзвінок». Її кар’єра почалася ще у дитинстві, а самі ролі стали частиною попкультурної пам’яті 2000-х.

16 червня 2026 року стало відомо про її смерть. Спочатку повідомлялося про менінгіт та серйозні інфекції, які призвели до сепсису. Пізніше судово-медичний висновок назвав причиною смерті СНІД, а серед інших значущих факторів зазначив хронічне вживання кількох психоактивних речовин.

Їй було всього 35 років.

Сойєр Світен

Сойєр Світен (зліва) / © Associated Press

Сойєр разом зі своїм братом-близнюком Салліваном зіграв синів Рея Барона у популярному ситкомі «Усі люблять Реймонда». Після завершення серіалу у 2005 році брати відійшли від акторської кар’єри.

23 квітня 2015 року Сойєр помер. Його смерть була самогубством. Після трагедії сестра Мадилін закликала людей не боятися говорити близьким про те, наскільки вони важливі.

Йому було 19 років.

Кевін Кларк

Кевін Кларк / © Getty Images

Кевін Кларк зіграв лише одну по-справжньому велику роль, але її виявилося достатньо, щоб його запам’ятали назавжди. У фільмі «Школа року» 2003 року він зіграв барабанника Фредді Джонса.

26 травня 2021 року Кларка збила машина, коли він їхав велосипедом у Чикаго. Після звістки про трагедію Джек Блек, який зіграв разом із ним у фільмі, назвав Кларка прекрасною людиною та написав, що він пішов «надто рано».

Йому було 32 роки.

Ці актори та музиканти залишилися молодими не лише у пам’яті своїх шанувальників, їхні найвідоміші образи назавжди пов’язані з юністю цілого покоління. За яскравими ролями, хітами та червоними хідниками були звичайні люди зі своїми труднощами, хворобами та особистими битвами.

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