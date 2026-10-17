Зірки, які стали батьками після 50 років

Бриджіт Нільсен / © Associated Press

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У когось діти з’являються у двадцять, а хтось наважується на батьківство значно пізніше. Історії знаменитостей нагадують, що життєві обставини, готовність до змін і шлях до створення сім’ї в кожного свої. Видання HELLO! зібрало добірку зірок, які стали батьками після 50 років — завдяки вагітності, усиновленню чи сурогатному материнству.

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл / © Getty Images

Модель стала мамою доньки у 51 рік, а сина — у 53. Обидві дитини народилися за допомогою сурогатного материнства. Наомі не розкриває подробиць приватного життя дітей, але після народження сина написала в соцмережах, що ніколи не пізно стати мамою. Сьогодні вона називає дітей своїм пріоритет у житті.

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Джанет Джексон

Джанет Джексон / © Associated Press

У січні 2017 року, у 50 років, співачка народила сина Ейсу. Представник артистки повідомив, що пологи минули без ускладнень. Через кілька місяців вони розсталися з чоловіком, однак материнство стало новою важливою сторінкою у житті Джанет.

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Джордж Клуні

Джордж Клуні / © Associated Press

Актор став батьком двійнят Елли та Александра у 56 років. У 2025 році він розповів, що діти з’явилися в його житті у слушний момент, адже кар’єра вже була сформована, а він міг ретельніше обирати робочі проєкти та приділяти більше часу родині.

Камерон Діан

Камерон Діас / © Associated Press

Камерон Діаз і музикант Бенджі Медден виховують трьох дітей. Їхня донька Раддікс народилася у 2019 році, коли акторці було 47, син Кардинал — у 2024-му, коли їй виповнився 51 рік, а у травні 2026 року подружжя повідомило про народження третьої дитини — сина Наутаса. За повідомленнями медіа, усі троє дітей народилися за допомогою сурогатного материнства.

Даян Кітон

Даян Кітон / © Associated Press

Акторка, яка померла у жовтні 2025 року у віці 79 років, стала мамою завдяки усиновленню. Доньку Декстер вона всиновила у 50 років, а сина Дюка — у 55. Кітон зізнавалася, що материнство не було раптовим поривом, ця думка довго жила у ній, перш ніж вона наважилася зробити крок назустріч новому досвіду.

Крістін Девіс

Крістін Девіс / © Getty Images

Зірка «Сексу і міста» всиновила доньку Джемму Роуз у 46 років, а сина Вілсона — у 53. Акторка говорила, що не шкодує про свій шлях до материнства, адже раніше просто не була до нього готова ні емоційно, ні внутрішньо.

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Джон Стамос

Джон Стамос / © Associated Press

Актор серіалу «Повний будинок» уперше став батьком у 54 роки. У 2018 році у нього та його дружини Кейтлін Макг’ю народився син Біллі. Стамос жартував, що, можливо, просто чекав на ідеальну дружину, з якою йому захочеться створити сім’ю.

Бриджіт Нільсен

Бриджіт Нільсен / © Associated Press

У 54 роки акторка народила доньку Фріду — свою п’яту дитину — після 13 спроб екстракорпорального запліднення. У неї також є четверо синів від попередніх шлюбів. Попри критику через вік, Нільсен пояснювала, що тепер має більше терпіння та любові, якими може ділитися з дитиною.

Гіларі Свонк

Гіларі Свонк / © Getty Images

У 48 років дворазова лауреатка «Оскара» народила двійню — Аю та Ома. А у жовтні 2026 року, у 52 роки, акторка оголосила, що чекає на ще одну дитину від чоловіка Філіпа Шнайдера. Свонк зізналася, що намагається довіряти життю та пам’ятати, що події відбуваються у свій час, а не обов’язково тоді, коли ми їх плануємо.

Історії цих знаменитостей різні, хтось народив дитину, хтось усиновив, а хтось скористався допоміжними репродуктивними технологіями. Проте їх об’єднує одне — батьківство не має універсального календаря. Вік, звісно, має значення з погляду репродуктивного здоров’я, а рішення про народження дитини потребує індивідуальної оцінки медичних обставин, одначе чужі очікування не повинні визначати, коли людина готова створити сім’ю.

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