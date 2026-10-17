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Зірки, які стали батьками після 50 років
Наомі Кемпбелл, Джанет Джексон і Джордж Клуні стали батьками після 50 років. Їхні історії доводять, що у батьківства немає єдиного сценарію, а сімейне щастя не завжди приходить за розкладом.
У когось діти з’являються у двадцять, а хтось наважується на батьківство значно пізніше. Історії знаменитостей нагадують, що життєві обставини, готовність до змін і шлях до створення сім’ї в кожного свої. Видання HELLO! зібрало добірку зірок, які стали батьками після 50 років — завдяки вагітності, усиновленню чи сурогатному материнству.
Наомі Кемпбелл
Модель стала мамою доньки у 51 рік, а сина — у 53. Обидві дитини народилися за допомогою сурогатного материнства. Наомі не розкриває подробиць приватного життя дітей, але після народження сина написала в соцмережах, що ніколи не пізно стати мамою. Сьогодні вона називає дітей своїм пріоритет у житті.
Джанет Джексон
У січні 2017 року, у 50 років, співачка народила сина Ейсу. Представник артистки повідомив, що пологи минули без ускладнень. Через кілька місяців вони розсталися з чоловіком, однак материнство стало новою важливою сторінкою у житті Джанет.
Джордж Клуні
Актор став батьком двійнят Елли та Александра у 56 років. У 2025 році він розповів, що діти з’явилися в його житті у слушний момент, адже кар’єра вже була сформована, а він міг ретельніше обирати робочі проєкти та приділяти більше часу родині.
Камерон Діан
Камерон Діаз і музикант Бенджі Медден виховують трьох дітей. Їхня донька Раддікс народилася у 2019 році, коли акторці було 47, син Кардинал — у 2024-му, коли їй виповнився 51 рік, а у травні 2026 року подружжя повідомило про народження третьої дитини — сина Наутаса. За повідомленнями медіа, усі троє дітей народилися за допомогою сурогатного материнства.
Даян Кітон
Акторка, яка померла у жовтні 2025 року у віці 79 років, стала мамою завдяки усиновленню. Доньку Декстер вона всиновила у 50 років, а сина Дюка — у 55. Кітон зізнавалася, що материнство не було раптовим поривом, ця думка довго жила у ній, перш ніж вона наважилася зробити крок назустріч новому досвіду.
Крістін Девіс
Зірка «Сексу і міста» всиновила доньку Джемму Роуз у 46 років, а сина Вілсона — у 53. Акторка говорила, що не шкодує про свій шлях до материнства, адже раніше просто не була до нього готова ні емоційно, ні внутрішньо.
Джон Стамос
Актор серіалу «Повний будинок» уперше став батьком у 54 роки. У 2018 році у нього та його дружини Кейтлін Макг’ю народився син Біллі. Стамос жартував, що, можливо, просто чекав на ідеальну дружину, з якою йому захочеться створити сім’ю.
Бриджіт Нільсен
У 54 роки акторка народила доньку Фріду — свою п’яту дитину — після 13 спроб екстракорпорального запліднення. У неї також є четверо синів від попередніх шлюбів. Попри критику через вік, Нільсен пояснювала, що тепер має більше терпіння та любові, якими може ділитися з дитиною.
Гіларі Свонк
У 48 років дворазова лауреатка «Оскара» народила двійню — Аю та Ома. А у жовтні 2026 року, у 52 роки, акторка оголосила, що чекає на ще одну дитину від чоловіка Філіпа Шнайдера. Свонк зізналася, що намагається довіряти життю та пам’ятати, що події відбуваються у свій час, а не обов’язково тоді, коли ми їх плануємо.
Історії цих знаменитостей різні, хтось народив дитину, хтось усиновив, а хтось скористався допоміжними репродуктивними технологіями. Проте їх об’єднує одне — батьківство не має універсального календаря. Вік, звісно, має значення з погляду репродуктивного здоров’я, а рішення про народження дитини потребує індивідуальної оцінки медичних обставин, одначе чужі очікування не повинні визначати, коли людина готова створити сім’ю.