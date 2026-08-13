Зірки, які сильно схудли, зізналися, навіщо приймають GLP-1

Вупі Голдберг / © Associated Press

Реклама

Ще кілька років тому розмови про ін’єкції для контролю ваги здебільшого точилися навколо чуток, хто з зірок «сидить на Оземпіку», хто різко змінився після 40 років, а хто просто вдався до суворої дієти. Сьогодні ситуація помітно змінилася, про це розповіло видання NewBeauty

Препарати класу GLP-1, зокрема Оземпік, Вегові та Мунджаро, стали частиною значно відкритішої розмови про здоров’я, метаболізм, менопаузу, післяпологове відновлення та довгострокове управління вагою. Для когось це була боротьба з діабетом, для когось — зміни організму після вагітності чи менопаузи, а для когось — спосіб нарешті перестати постійно думати про їжу.

Реклама

Водночас важливо пам’ятати, що досвід знаменитостей не є медичною рекомендацією. GLP-1-препарати мають показання, протипоказання та побічні дії, а рішення про їх застосування має ухвалювати лікар.

Реклама

Кріссі Метз

Кріссі Метз / © Associated Press

Зірка серіалу «Це- ми» близько шести років відмовлялася від GLP-1, перш ніж погодилася спробувати препарат. Вона пояснювала, що не любить робити щось лише тому, що це роблять друзі. Переломним моментом стала розмова з близькою людиною, яка пояснила їй потенційні переваги для здоров’я. Після цього Кріссі обговорила рішення з лікарями та почала терапію.

Її головна порада тим, хто розглядає GLP-1: не слідувати сліпо трендам, самостійно дослідити питання та обов’язково звернутися до компетентного лікаря.

Розі О’Доннелл

Розі О’Доннелл / © Associated Press

Для комедіантки приводом став не голлівудський стандарт краси, а діагноз цукрового діабету ІІ типу. Після початку лікування Мунджаро вона повідомила про втрату близько 27 кг, причому процес відбувався поступово. О’Доннелл також розповідала, що препарат суттєво зменшив її постійне бажання їсти, яке вона описувала як своєрідний «харчовий шум».

Після значної втрати ваги вона також наважилася на глибоку підтяжку нижньої третини обличчя, хоча раніше скептично ставилася до пластичної хірургії.

Реклама

Тріша Пейтас

Тріша Пейтас / © Associated Press

Подкастерка та акторка розповіла, що за шість тижнів втратила близько 12 кг. Однак найбільше її здивувала не цифра на вагах. За словами Пейтас, вона й далі любить їжу, просто їжа перестала постійно займати її думки. Для неї важливою частиною рішення став формат телемедицини, який допоміг почуватися комфортніше на старті лікування.

Емілі Сімпсон

Емілі Сімпсон / © Associated Press

Зірка «Справжніх домогосподарок округу Оріндж» не приховує, що GLP-1 був лише однією частиною її змін. Поштовхом стали фотографії зі знімання напередодні 50-річчя. Після цього вона почала практично щодня тренуватися до двох годин на день і паралельно використовувала GLP-1.

Сімпсон окремо наголошувала на чесності, вона не хоче створювати враження, ніби результат отримала виключно завдяки спорту.

Кендра Вілкінсон

Кендра Вілкінсон / © Associated Press

Досвід Кендри показує, що з GLP-1 не завжди все складається з першого разу. Спочатку колишня зірка «Сусідки» зробила лише одну ін’єкцію, після чого вирішила відмовитися від препарату. Проте згодом повернулася до нього вже з іншим підходом. Цього разу вона говорила про усвідомленість, енергію, прозорість процесу та відсутність поспіху, тобто не лише про цифру на вагах.

Реклама

Кріссі Тейген

Кріссі Тейген / © Associated Press

Для Кріссі рішення було пов’язане з дуже особистим періодом життя. Після втрати сина Джека на 20-му тижні вагітності вона розповідала, що її тіло ніби «застигло», за час вагітності вона набрала близько 18 кг і не могла позбутися цієї ваги.

Згодом вона спробувала Оземпік і за її словами, приблизно через рік побачила зміни. Тейген вирішила говорити про це публічно не для того, щоб створити ідеальну картинку, а навпаки, показати менш гламурний бік процесу.

Серена Вільямс

Серена Вільямс / © Associated Press

Здавалося б, якщо ти професійна спортсменка світового рівня, питання ваги має вирішуватися тренуваннями та харчуванням. Однак Серена Вільямс довела, що в організму після вагітності може бути власний сценарій.

Після народження дитини тенісистка довго не могла позбутися зайвої ваги, попри тренування та здорове харчування. За її словами, GLP-1 допоміг посилити вже наявні зусилля. Вона повідомила про втрату понад 14 кг і говорила не лише про фізичні зміни, а й про відчуття психологічної легкості.

Енді Коен

Енді Коен / © Associated Press

Телеведучий розповів, що влітку використовував невелику дозу GLP-1 і втратив близько 11 кг. За його словами, препарат допоміг впоратися з тягою до їжі та став додатковим стимулом дисциплінованіше харчуватися та тренуватися.

Долорес Катанія

Долорес Катанія / © Associated Press

Для зірки «Справжні домогосподарки Нью-Джерсі» GLP-1 став частиною складнішого періоду — менопаузи та проблем зі щитоподібною залозою. Вона розповідала, що використовувала спочатку Оземпік, а потім Мунджаро. При цьому Долорес наголошувала, що ін’єкції не скасовують фізичну активність. За її словами, тренуватися все одно потрібно.

Меган Трейнор

Меган Трейнор / © Associated Press

Співачка розповіла, що після другої вагітності спробувала Мунджаро, щоб повернути відчуття балансу та краще піклуватися про своє здоров’я. Вона підкреслювала, що прагнула стати здоровішою та сильнішою не лише заради зовнішності, а й заради себе та своїх дітей.

Емі Шумер

Емі Шумер / © Associated Press

Емі Шумер має складніший досвід. Раніше вона розповідала, що пробувала GLP-1, але погано переносила побічні ефекти. Згодом, коли працювала над симптомами перименопаузи, вона звернулася до спеціалізованої медичної допомоги та отримала гормональну терапію. Пізніше Шумер також розповідала про позитивний досвід із Мунджаро.

Для неї головним результатом стало не просто схуднення, вона говорила про покращення самопочуття, зменшення болю та загальне відновлення організму.

Вупі Голдберг

Вупі Голдберг / © Associated Press

Вупі розповіла, що під час знімання «Тілл» її вага наближалася до 136 кг. Пізніше вона використала Мунджаро для контролю ваги та заявила, що втратила стільки, що жартома порівняла це з вагою майже двох людей. Її історія ще раз підкреслює, наскільки різний можуть мати вигляд причини звернення до препаратів GLP-1.

Опра Вінфрі

Опра Вінфрі / © Associated Press

Опра Вінфрі, яка роками відкрито говорила про власні коливання ваги, також розповіла про використання медикаментів для контролю ваги. Вона назвала їх своєрідним подарунком і наголосила на важливій для себе думці, що ожиріння не варто зводити лише до сили волі.

Для Вінфрі препарат став інструментом, який вона використовує тоді, коли вважає це необхідним, щоб уникати постійного циклу «схудла — набрала».

Ванесса Вільямс

Ванесса Вільямс / © Associated Press

Ванесса розповіла, що використовує Мунджаро близько двох років. Для неї головним викликом стало збільшення ваги під час менопаузи. Після 60 років вона помітила, що тіло змінюється, хоча її звичний спосіб життя залишався приблизно таким самим.

Окрім Мунджаро, Вільямс також згадувала гормональну терапію та інші процедури та фактично сформулювала головну ідею нового ставлення до віку, що сучасна медицина дає нам значно більше інструментів для підтримки здоров’я.

Келлі Кларксон

Келлі Кларксон / © Associated Press

Келлі Кларксон окремо спростувала припущення, що її зміни пов’язані саме з Оземпік. За словами співачки, вона почала приймати інший рецептурний препарат після того, як результати аналізів крові погіршилися.

Її історія нагадує, що не кожна знаменитість, яка схудла, використовує GLP-1, навіть якщо соціальні мережі автоматично приписують їй саме цей препарат.

Ребел Вілсон

Ребел Вілсон / © Associated Press

Ребел розповіла, що свого часу ненадовго спробувала Оземпік після рекомендації лікаря, який займався питаннями її фертильності. Вона також відверто говорить про те, що після значної втрати ваги, близько 36 кг, вона може знову змінюватися. Особливо після народження дитини, під час напруженої роботи та великих життєвих змін. І саме це, можливо, одна з найреалістичніших частин її історії, організм не зобов’язаний постійно залишатися в одній точці.

Джонатан Ван Несс

Джонатан Ван Несс / © Associated Press

Зірка розповів про використання GLP-1 у контексті розладу переїдання. Він повідомив про втрату приблизно 30 кг і підкреслив, що результат пов’язує не лише з препаратом, а й зі змінами у харчуванні та заняттями пілатесом. За його словами, найбільше змінилося не дзеркало, а загальне відчуття себе та психічне самопочуття.

Що стоїть за «ефектом Оземпіка»

Популярність GLP-1 легко пояснити лише фотографіями «до» та «після». Проте історії знаменитостей показують значно складнішу картину. Для когось це контроль діабету, для когось — боротьба зі змінами після вагітності, для інших — менопауза, проблеми з апетитом, труднощі з підтриманням ваги чи певні розлади харчової поведінки.

І майже у кожній історії повторюється одна важлива деталь, що препарат повністю не замінює спосіб життя. Зірки продовжують говорити про тренування, харчування, медичний контроль та інші методи підтримки здоров’я.

Водночас GLP-1 — це рецептурні препарати, а не універсальна косметична процедура. Вони можуть мати побічні ефекти та підходять далеко не всім. Тому повторювати досвід улюбленої знаменитості без консультації лікаря — точно не найкраща ідея.

Новини партнерів