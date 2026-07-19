Зірки, які використовують мікронідлінг, щоб мати "відретушовану" шкіри

Дженніфер Еністон / © Associated Press

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Світ краси поступово відходить від ідеї «ідеальної шкіри без зусиль». Сьогодні знаменитості відкрито розповідають не лише про креми та сироватки, а й про професійні процедури, які допомагають підтримувати здоровий стан і віигляд шкіри.

Один із головних фаворитів останніх років — мікронідлінг. Саме його все частіше обирають голлівудські зірки, які прагнуть гладшої, пружнішої та осяяної шкіри. За даними видання NewBeauty, популярність процедури продовжує зростати, особливо завдяки новим поєднанням із регенеративними компонентами — PRP (плазмою, збагаченою тромбоцитами), екзосомами та так званими «лососевими» процедурами.

Що таке мікронідлінг

Мікронідлінг — це косметологічна процедура, під час якої спеціальний пристрій із дуже маленькими голками створює контрольовані мікропошкодження шкіри. Це запускає природні процеси відновлення, організм активніше виробляє колаген та еластин — білки, які відповідають за пружність, гладкість і щільність шкіри. Саме тому після курсу процедур шкіра може мати рівніший, свіжіший та осяяніший вигляд.

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Сьогодні мікронідлінг часто комбінують із додатковими методиками:

PRP-терапією (плазмою з власної крові пацієнта), яку часто називають «вампірським доглядом»

екзосомами — компонентами, які використовують для підтримки процесів відновлення

PDRN із лососевої ДНК, який застосовують у деяких процедурах для підтримки регенерації шкіри

радіочастотною енергією, яка може посилювати ефект підтягнення шкіри

Гіларі Дафф

Гіларі Дафф / © Associated Press

Під час промо своєї кампанії для «Bath&Body Works» акторка та співачка розповіла про любов до косметологічних процедур. Гіларі зізналася, що буквально «одержима» мікронідлінгом, а також настільки стала прихильницею догляду з лососевою ДНК, що навіть зацікавила цим свого чоловіка.

Логан Браунінг

Логан Браунінг / © Associated Press

Зірка серіалу «Я тебе відшукаю» розповіла, що є процедури, які вона довіряє лише спеціалістам і серед них — фарбування волосся та мікронідлінг.

Гізер Грем

Гізер Грем / © Associated Press

Акторка розповіла, що підтримує свіжість шкіри завдяки поєднанню процедур. Серед її вибору — мікронідлінг, ботокс і лазерні процедури.

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Келсі Баллеріні

Келсі Баллеріні / © Associated Press

Кантрі-співачка поділилася в Instagram, що мікронідлінг став для неї справжнім «ігровим правилом». Вона показувала процедуру для шиї та зазначила, що кілька таких сеансів на рік стали одним із найкращих рішень для її шкіри.

Амая Еспіналь

Амая Еспіналь / © Associated Press

Зірка розповіла, що час від часу робить мікронідлінг для обличчя, щоб освіжити шкіру та підтримати її стан.

Кім Кардашян

Кім Кардашян / © Associated Press

Саме Кім багато у чому допомогла зробити «вампірський догляд» популярним. Її знамените фото після процедури, із нанесеною на обличчя плазмою, викликало величезний інтерес до мікронідлінгу з PRP.

Лала Кент

Лала Кент / © Associated Press

Зірка зізналася, що обожнює мікронідлінг із PRP. За її словами, після процедури шкіра стає пружнішою та «живою».

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Дженніфер Еністон

Дженніфер Еністон / © Associated Press

Акторка розповідала про свій досвід із так званим «лососевим доглядом» — процедурою, де мікронідлінг поєднують із PDRN, отриманим із лососевих компонентів. Мета такого догляду — підтримати відновлення шкіри та надати їй свіжого вигляду.

Гейлі Бібер

Гейлі Бібер / © Associated Press

Засновниця бренду Rhode розповіла, що любить поєднання мікронідлінгу з PRP. Вона пояснила, що їй подобаються регенеративні процедури, які використовують ресурси власного організму.

Голлі Медісон

Голлі Медісон / © Associated Press

Телеведуча розповіла, що робить мікронідлінг, у надії покращити стан шкіри, а також відкрито говорила про інші косметологічні процедури.

Гвінет Пелтроу

Гвінет Пелтроу / © Associated Press

Засновниця бренду Goop давно любить мікронідлінг. Вона навіть згадувала про процедуру під час знімання фільму «Марті Супрім», коли помилково подумала, що текстура шкіри актора Тімоті Шаламе була реальною, а не гримом.

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Моллі Сімс

Моллі Сімс / © Associated Press

Перед виходом на подіум модель обрає мікронідлінг із PRP та екзосомами. Вона назвала екзосоми «справжнім проривом», оскільки вони допомагають заспокоювати запалення та прискорювати відновлення.

Софія Вергара

Софія Вергара / © Associated Press

Акторка назвала професійний мікронідлінг однією зі своїх улюблених процедур. За її словами, він допомагає покращити текстуру шкіри, додати сяйва та підтримувати молодий вигляд.

Лілі Рейнгарт

Лілі Рейнгарт / © Associated Press

Зірка розповіла, що час від часу робить мікронідлінг. Вона зазначила, що не боїться старіння, але процедура допомагає зробити шкіру гладшою, перш ніж вона вирішить звертатися до інших методів.

Мікронідлінг став одним із символів нової ери краси — коли головна мета не приховати вік, а підтримати здоров’я та якість шкіри. Історії знаменитостей показують, сучасний догляд дедалі більше базується на персональному підході. Хтось обирає PRP, хтось — екзосоми, хтось просто довіряє класичному мікронідлінгу. Головний секрет зіркового сяйва — не магічна процедура, а грамотний догляд, професійна консультація та розуміння того, що саме потрібно вашій шкірі.

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