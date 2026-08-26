Зірки, які змінюють світ: знаменитості, що заснували власні фонди

Доллі Партон і Майлі Сайрус / © Associated Press

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За даними видання People, Доллі Партон, Леді Гага, Метт Деймон, Аріана Ґранде та інші відомі люди створили неприбуткові організації, щоб не просто привертати увагу до важливих проблем, а й спрямовувати кошти та ресурси туди, де вони справді потрібні.

Майкл Фокс — боротьба з хворобою Паркінсона

Майкл Фокс / © Associated Press

Після діагнозу хвороби Паркінсона Майкл Джей Фокс у 2000 році став співзасновником фонду, який займається пошуком методів лікування та підтримкою наукових досліджень. Організація об’єднала пацієнтів, учених і медичні установи, а одним із напрямів її роботи став пошук біомаркерів, які допомогли б виявляти хворобу ще до появи симптомів.

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Доллі Партон — мільйони книжок для дітей

Доллі Партон / © Associated Press

Благодійність була особливо важливою для Доллі Партон. У 1995 році вона запустила «Imagination Library» — програму, яка допомагає дітям розвивати навички читання. Ідея була натхненна її батьком, який не вмів читати та писати. Відтоді організація передала дітям у США, Канаді, Великій Британії, Австралії та Ірландії понад 300 мільйонів книжок.

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Її благодійна діяльність також охоплювала підтримку досліджень дитячих інфекційних захворювань, допомогу родинам, постраждалим від лісових пожеж, та інші проєкти.

Сінді Лопер — підтримка ЛГБТК+ молоді

Сінді Лопер / © Associated Press

У 2008 році Сінді Лопер стала співзасновницею"True Colors United», яка працює з проблемою бездомності серед молоді, особливу увагу організація приділяє потребам ЛГБТК+ людей. Фонд проводить навчання, надає ресурси та підтримує молодь, яка опинилася без житла.

Аліша Кіз — допомога людям із ВІЛ/СНІДом

Аліша Кіз / © Associated Press

Після поїздки до Південної Африки Аліша Кіз у 2003 році стала співзасновницею «Keep a Child Alive». Те, що вона там побачила, змусило співачку звернути особливу увагу на нерівний доступ до лікування ВІЛ/СНІДу. Організація допомагає із лікуванням і профілактикою, а також підтримує материнське та дитяче здоров’я.

Кобі Браянт — спорт як можливість

Кобі Браянт / © Associated Press

Кобі Браянт заснував «Mamba Sports Foundation», щоб діти з громад, які мають менше можливостей, могли займатися спортом і розвиватися фізично та емоційно. Після його смерті фонд отримав назву «Mamba & Mambacita Sports Foundation» — на честь Кобі та його доньки Джанни. Окремий напрям організації — створення рівних спортивних можливостей для дівчат.

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Леді Гага — ментальне здоров’я молоді

Леді Гага / © Associated Press

Разом із матір’ю Леді Гага створила «Born This Way Foundation». Організація працює над підтримкою ментального здоров’я молодих людей, розвитком інклюзивності та зменшенням стигми навколо психологічних проблем.

Метт Деймон — чиста вода для мільйонів

Метт Деймон / © Associated Press

У 2009 році Метт Деймон разом із Ґарі Вайтом заснував «Water.org», яка працює над тим, щоб люди у різних країнах отримували доступ до безпечної води та санітарних умов. Ідея дуже захопила актора після поїздки до Замбії, де він побачив, наскільки доступ до води може змінювати життя та майбутнє дітей.

Рейчел Рей — допомога тваринам

Рейчел Рей / © Associated Press

У 2016 році зірка Рейчел Рей заснувала «Rachael Ray Foundation», яка фінансується коштами від її бренду кормів для тварин. Фонд підтримує організації, які допомагають тваринам із притулків, а також долучається до екстреної допомоги під час катастроф. Окремий проєкт Рей — «Yum-O!», навчає дітей та родини здоровіше ставитися до їжі та готування.

Принц Гаррі та Меган Маркл — допомога громадам

Принц Гаррі та Меган Маркл / © Getty Images

Фонд «Archewell Foundation», заснований принцом Гаррі та Меган Маркл, спрямований на підтримку та об’єднання спільнот. Організація співпрацювала з різними партнерами у сферах гуманітарної допомоги, технологій, громадських ініціатив та підтримки суспільства.

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Chance the Rapper — інвестиції в молодь

Chance the Rapper / © Associated Press

Репер Chance the Rapper створив «SocialWorks» у рідному Чикаго. Організація допомагає молоді через мистецтво, освіту та громадську активність. Серед її напрямів — підтримка людей без житла, ментального здоров’я, літератури та мистецтва, а також освітні програми для школярів.

Майлі Сайрус — підтримка вразливої молоді

Майлі Сайрус / © Associated Press

«Happy Hippie Foundation», заснований Майлі Сайрус, допомагає бездомній та ЛГБТК+ молоді, а також іншим вразливим групам. Фонд надає підтримку, освітні та професійні можливості. Серед тих, кому допомагають програми організації, — молодь, яка виходить із системи приймальної опіки, люди з ВІЛ/СНІДом та постраждалі від криз.

Джон Меєр — підтримка ветеранів

Джон Меєр / © Associated Press

У 2019 році Джон Маєр заснував «Heart and Armor Foundation», присвячений підтримці військових ветеранів і розвитку досліджень у цій сфері. Ідея виникла після зустрічі музиканта з пораненими ветеранами. Відтоді організація спрямувала мільйони доларів на дослідження та створила програми підтримки ветеранів.

Аріана Ґранде — «світліші дні» попереду

Аріана Ґранде / © Associated Press

У червні 2026 року Аріана Ґранде оголосила про створення «Brighter Days Ahead Foundation». Фонд підтримує вразливі групи та охоплює чотири основні напрями: захист громадянських, репродуктивних і ЛГБТК+ прав, доступ до ментальної допомоги, підтримку ЛГБТК+ історій та екстрену допомогу під час криз.

Благодійність цих знаменитостей доводить просту річ, що популярність може бути не лише привілеєм, а й інструментом для змін. Хтось допомагає дітям читати, хтось фінансує медичні дослідження, хтось відкриває доступ до води, спорту чи психологічної підтримки. І саме така робота часто стає частиною найважливішої спадщини зірок — тієї, яка залишається далеко за межами сцени та софітів.

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