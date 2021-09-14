Злочинець чи жертва: хто вбив "таємничого багатія" і розбещувача малолітніх Джеффрі Епштейна

Вручення документів про зґвалтування неповнолітньої принцу Ендрю, синові королеви Єлизавети II і герцога Йоркського, які він раніше відмовлявся приймати, знову дало привід світовим ЗМІ говорити про справу фінансиста Джеффрі Епштейна.

Він наклав на себе руки в американській в'язниці два роки тому, але світову громадськість його самогубство хвилює досі. Мало хто вірить в те, що такий заможний чоловік, яким був Епштейн, пішов з життя з власної волі, а тому нестачі в конспірологічних версіях щодо того, хто міг би йому в цьому допомогти, не спостерігається.

Так хто ж такий Джеффрі Епштейн і як він помер — була його смерть самогубством або вбивством?

Хто такий Джеффрі Епштейн?

Джеффрі Епштейн / Getty Images

Свій життєвий шлях Джеффрі Епштейн, що з'явився на світ в Нью-Йорку, почав з викладання математики і фізики в приватній школі Далтон на Мангеттені. Але вже 1976 року він вирішив зайнятися фінансами і, заснувавши власну фірму J Epstein & Co, неабияк у цьому досяг успіху, отримавши негласний титул "таємничого багатія" — ні про нього, ні про його клієнтів практично нічого не було відомо, хоча він обріс зв'язками у вищих шарах світової еліти.

Будинок Джеффрі Епштейна розташований на великій набережній в місті Палм-Біч, недалеко від Мар-а-Лаго президента Трампа. / Getty Images

Епштейна, який жив, як то кажуть, на широку ногу, називали "непристойно багатим": незважаючи на те, що точний розмір його стану невідомий, в тому, що він є мільярдером, ні у кого з економістів і журналістів сумнівів не було і немає. Епштейну належали особняк в Нью-Йорку, два будинки на Віргінських островах (один з них перебував у власності фінансиста), нерухомість у Парижі, Нью-Мексико і Флориді, 2 літаки та 15 автомобілів.

Однак прославився фінансист аж ніяк не розміром свого статку, а організацією будинку розпусти для високопоставлених осіб з усього світу. "Співробітницями" його борделю, як правило, були неповнолітні дівчата, а серед клієнтів називають — крім інших — Білла Клінтона, Дональда Трампа, який привселюдно називав його "прекрасним хлопцем", і принца Ендрю. Структура, яку він організував, була складною і розгалуженою, і була схожа на сексуальне рабство. Він запрошував дівчат для того, щоб вони робили йому, а потім його друзям і знайомим масаж в оголеному вигляді, після чого їх піддавали сексуальному насильству. За нього — як, втім, і за вербування нових учасниць оргій — малоліткам щедро платили.

Арешт і звинувачення

Джеффрі Епштейн / Getty Images

Загалом — за сукупністю скоєних злочинів (до організації сексуального рабства додалося звинувачення в підкупі свідків — він переказав на рахунок деяких з них 350 тисяч доларів) — Епштейну загрожувало до 45 років позбавлення волі, що з урахуванням його віку — а фінансисту на момент ув'язнення виповнилося 66 років — було рівнозначно довічному відбуванню покарання. Епштейна затримали 6 липня 2019 року в аеропорту Тетерборо в Нью-Джерсі, куди він прилетів на власному літаку. Сторона звинувачення наполягала на арешті, оскільки мільярдер володіє таким станом, що легко може сховатися від суду.

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До того ж один раз Епштейна вже намагалися засудити: 2005 року його звинувачували в організації підліткової проституції — свідчення проти нього тоді дали понад30 дівчат. Фінансист був на волосині від ув'язнення, але 2008-го він визнав себе винним і уклав угоду зі слідством. Провівши понад рік у в'язниці, Епштейн, проте, вийшов на свободу. Щоправда, він змушений був виплатити компенсацію постраждалим і був внесений до правильного списку осіб, які здійснювали злочини на сексуальному ґрунті, але звільнення з в'язниці було того варте. Адвокати жертв насильства протягом кількох років намагалися оскаржити покарання, але їм це так і не вдалося.

Дональд Трамп і його дівчина (і майбутня дружина), колишня модель Меланія Кнаусс, Джеффрі Епштейн і британська світська левиця Гіслен Максвелл разом позують в клубі Mar-a-Lago. Палм-Біч, Флорида, 12 лютого 2000 р / Getty Images

Як своє виправдання фінансист і мільярдер заявив, що зустрічі високопосадовців із дівчатами, багатьом з яких ледве виповнилося 14 років, відбувалися за обопільною згодою. До того ж, за його словами, він не знав, що вони є неповнолітніми — вони мали дорослий вигляд.

Конспірологія і ще раз конспірологія

Звістка про те, що Епштейн наклав на себе руки — повісився — в тюремній камері Metropolitan Correctional Center, облетіла світові ЗМІ 10 серпня 2019 року, викликавши цілий низку конспірологічних версій — журналісти і експерти відмовлялися вірити в те, що така людина пішла з життя добровільно. Так які ж причини смерті Джеффрі Епштейна?

Фотографія Джеффрі Епштейна і Тіли Девіс поширювалася під час пресконференції в 2019 році. У позові, поданому дівчиною, вона стверджує, що Епштейн зґвалтував і продав її, коли їй було 17 років / Getty Images

Кілери — охоронці в'язниці. Передусім підозра впала на тюремних охоронців, які, за словами офісу прокурора США по Південному округу Нью-Йорка, регулярно не виконували свої посадові обов'язки — не проводили перевірку укладених і фальсифікували офіційну звітність, щоб приховати це. Саме їх зобов'язали в ніч смерті Епштейна навідуватися в його камеру, щоб переконатися, що з її мешканцем все гаразд — їм нічого не заважало інсценувати самогубство. Були навіть офіційно названі їхні імена — Това Ноел і Майкл Томас. Від роботи їх усунули, завели кримінальну справу, звинувативши у злочинній недбалості, навіть пропонували угоду зі слідством, але довести провину в убивстві так і не змогли.

Вірджинія Робертс тримає фотографію себе в 16 років, вона стверджує, що мультимільйонер з Палм-Біч Джеффрі Епштейн вчинив над нею тоді сексуальне насильство / Getty Images

"Він занадто багато знав". Якщо повірити конспірологам — як професійним, так і доморослим — і охоронці дійсно вбили Епштейна, то найголовніше — з'ясувати, хто це вбивство замовив. Але назвати їхні імена дуже складно — знайомства фінансиста подібні айсбергу, де на вершині всього лише кілька відомих імен, а всі інші приховані під "темною водою". Не дивно, що ці люди і прибрали Епштейна, побоюючись, що на суді він може заговорити, розповівши про їхню участь в гучному сексуальному скандалі. Втім, тих знайомих фінансиста, імена яких названі — наприклад, ті ж Дональд Трамп і принц Ендрю — теж виключати не можна: ніхто не знає, які таємниці про них міг видати Епштейн, в той час як його смерть ховає якщо і не все, то багато чого — кінці в воду.

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Самогубство чистої води. Велика ймовірність того, що смерть Джеффрі Епштейна — дійсно самогубство. Охоронці повинні були чергувати біля його камери, оскільки незадовго до цього фінансист вже намагався звести рахунки з життям, але його встигли відкачати. Але цього разу вони проявили недбалість і не встигли вчасно — Епштейн встиг померти до їхнього приходу. Якщо це дійсно так, то як бути з висновками відомого судмедексперта — колишнього головного судмедексперта Нью-Йорка — Майкла Бадена, який на прохання брата Джеффрі був присутній на розтині. За його словами, численні перелами кісток шиї, скоріше, вказують на вбивство, а не на самогубство, так що, схоже, ставити в цій справі крапку поки що зарано.

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