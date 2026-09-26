Зменшення грудей: чому на це зважилися Крістіна Річчі, Квін Латіфа та інші зірки

Крістіна Річчі / © Associated Press

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Редукційна мамопластика чи операція зі зменшення грудей, стає дедалі популярнішою. За даними American Society of Plastic Surgeons, у 2025 році у США, наприклад, провели 76 040 таких операцій — на 7% більше, ніж роком раніше. А порівняно з 2019–2022 роками кількість процедур зросла на 54%.

Причини бувають дуже різними. Великий бюст може спричиняти біль у спині, шиї та плечах, залишати глибокі сліди від бретелей, ускладнювати заняття спортом і створювати проблеми з тим, щоб знайти одяг, який добре сидить. Водночас деякі жінки просто хочуть менший розмір і це теж цілком самостійна причина.

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Крістіна Річчі

Крістіна Річчі / © Associated Press

Крістіна Річчі зробила операцію у 19 років, коли переходила від дитячих ролей до дорослих і дедалі сильніше відчувала небажану увагу до свого тіла. В інтерв’ю акторка відверто говорила, що їй було неприємно, коли люди обговорювали її груди та сексуалізували її зовнішність.

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Точного розміру «до» та «після» Річчі не називала. Для неї важливим було інше — перестати почуватися некомфортно через увагу до власного тіла.

Марі Осмонд

Марі Осмонд / © Associated Press

Марі Осмонд свого часу мала розмір E і з гумором згадувала, що під час виступів люди часто звертали увагу зовсім не на те, що вона хотіла показати на сцені. Проте за жартами стояла цілком практична причина: великий бюст завдавав їй болю у спині.

Саме поєднання фізичного дискомфорту та небажаної уваги зрештою підштовхнуло співачку до операції.

Джанін Гарофало

Джанін Гарофало / © Associated Press

Акторка Джанін Гарофало ще до Голлівуду знала, що хоче менші груди. За її словами, вона роками намагалася їх приховувати, а під час навчання у коледжі нарешті вирішила зробити операцію.

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Її історія показує ще одну важливу сторону редукційної мамопластики, що іноді жінка не має серйозних медичних проблем, але просто ніколи не почувалася комфортно зі своїми пропорціями.

Квін Латіфа

Квін Латіфа / © Associated Press

Після того як Квін Латіфа схудла приблизно на 11 кг, вона помітила, що груди практично не змінилися. При цьому великий бюст уже спричиняв біль у спині та плечах.

У 2003 році вона зробила операцію, зменшивши розмір приблизно з E/F до DD. Щоправда, згодом жартувала, що лікарі могли залишити трохи більше об’єму.

Ембер Роуз

Ембер Роуз / © Associated Press

Ембер Роуз майже три роки вагалася щодо операції. Її розмір 80H спричиняв біль у спині та заважав займатися спортом. Водночас модель боялася, що після зменшення грудей почуватиметься менш сексуальною.

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Зрештою біль переважив сумніви. Після операції 2018 року Роуз особливо тішилася дуже простим речам, як от можливості вдягнути топ на тонких бретелях і не думати постійно про бюстгальтер. Для неї це стало відчуттям свободи, якого раніше бракувало.

Стассі Шредер

Стассі Шредер / © Associated Press

Стассі Шредер зробила зменшення та підтяжку грудей у 2015 році. Вона неодноразово називала операцію одним із найкращих рішень у своєму житті.

Проте особливо показовим стало її ставлення до шрамів. Шредер не намагалася приховувати сліди операції на фотографіях, навіть просила не ретушувати їх. Згодом вона сама публікувала знімки шрамів і показувала, що після пластичної операції тіло не обов’язково має мати «ідеальний» вигляд без жодних слідів втручання.

Солейл Мун Фрай

Солейл Мун Фрай / © Associated Press

Зірка Солейл Мун Фрай зробила зменшення грудей у 16 років. Великий бюст уже спричиняв проблеми зі спиною та плечима, а бретелі залишали помітні заглиблення.

Проте справа була не лише у фізичному дискомфорті. Фрай розповідала, що через груди почувалася невпевнено та відчувала труднощі під час звичайних обіймів.

Аріель Вінтер

Аріель Вінтер / © Associated Press

Аріель у підлітковому віці мала розмір 70F при зрості близько 155 см. Через це вона стикалася з болем у спині та шиї й не могла довго стояти без дискомфорту. У 17 років акторка зробила операцію, після якої перейшла приблизно до 75D.

Вінтер наголошувала, що зробила це для себе. Після операції, за її словами, стало набагато простіше вибирати одяг і почуватися впевненою не лише зовні, а й фізично.

Що насправді відбувається під час операції

Редукційна мамопластика передбачає видалення надлишку жирової тканини, шкіри та частини тканини молочної залози з подальшим формуванням нової форми. Сосок і ареолу зазвичай переміщують вище, а тип розрізів залежить від анатомії пацієнтки та обсягу операції.

Пластичні хірурги наголошують, що операцію не варто планувати лише за принципом «хочу певну чашку». Розмір бюстгальтера не є точною медичною величиною, адже він відрізняється залежно від бренду та об’єму під грудьми. Лікар оцінює пропорції тіла, об’єм грудей, зріст, вагу та фізичні симптоми.

Полегшення після операції

Зменшення грудей може допомогти позбутися болю у спині, шиї та плечах, а також полегшити фізичну активність, сон і повсякденне життя. Водночас це все ж хірургічне втручання, тому на початку нормальними є набряки, синці та біль.

Терміни відновлення індивідуальні. Деякі пацієнтки можуть повернутися до офісної роботи приблизно через тиждень, але фізичні навантаження вводять поступово. Остаточна форма грудей також з’являється не одразу, набряк спадає, а рубці змінюються протягом наступних місяців.

І так, шрами залишаються. Залежно від техніки вони можуть проходити навколо ареоли, вертикально вниз і, за значного зменшення, вздовж складки під грудьми. З часом вони зазвичай стають не такими помітними, але повністю зникнути не можуть.

Історії знаменитостей добре показують, що не існує єдиної причини для зменшення грудей. Для когось це спосіб позбутися хронічного болю, для когось — можливість вільніше займатися спортом, носити бажаний одяг або просто почуватися комфортніше у власному тілі.

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