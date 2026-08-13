Камерон Діаз / © Associated Press

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Ще зовсім недавно логіка була простою: побачили зморшку — прибрали. Ще одну — теж прибрали. І так доти, доки чоло не ставало настільки гладким, що починало нагадувати ідеально відполіровану поверхню.

Ботокс роками працював саме за цим принципом: розслабити м’яз, зменшити зморшку, повторити процедуру через кілька місяців. Потім з’явився профілактичний Ботокс, який зробив саму ідею раннього втручання майже нормою.

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А тепер б’юті-індустрія несподівано повертає нас на крок назад, про це розповіло видання PureWow, не до повної відмови від ін’єкцій та не до гасла «старіти природно чи ніяк», а до значно цікавішого компромісу: прибрати лише те, що справді заважає, та залишити те, що робить обличчя живим.

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Гладке чоло — більше не мета

Наомі Воттс / © Associated Press

Тренд на «стратегічні зморшки» передбачає дуже точковий підхід до нейротоксинів. Замість того щоб максимально блокувати рух м’язів, пацієнти дедалі частіше просять лікарів використовувати менші дози чи працювати лише з конкретними зонами.

Наприклад, можна розслабити вертикальні зморшки між бровами, ті самі знамениті «11», які іноді створюють враження втомленого чи сердитого обличчя, але залишити горизонтальні лінії на чолі.

Хтось збільшує інтервали між процедурами, хтось просить менше одиниць препарату, а хтось просто хоче, щоб після ін’єкцій обличчя залишалося здатним дивуватися, сміятися та виражати емоції.

І це вже не поодинокі випадки. The Wall Street Journal звернув увагу на нову естетику, та назвав повністю гладке чоло трендом, який відходить у минуле.

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Кендалл Дженнер обирає рух

Кендалл Дженнер / © Associated Press

Мабуть, один із найпоказовіших прикладів нової філософії — Кендалл Дженнер. 30-річна модель розповіла, що двічі пробувала Ботокс у зоні чола, але результат їй не особливо сподобався.

І справа була не у тому, що процедура «не спрацювала», навпаки, вона спрацювала саме так, як мала. Її брови стали менш рухливими. Для Дженнер це виявилося мінусом. Вона пояснювала, що через досить прямі та низько посаджені брови їй подобається можливість ними рухати. Їй важлива міміка та те, як змінюється погляд і форма брів залежно від емоції.

І це дуже промовисто, іноді те, що ми намагаємося «виправити», насправді є частиною нашої індивідуальності.

Олівія Вайлд

Олівія Вайлд / © Associated Press

Акторка та режисерка Олівія Вайлд дивиться на цю проблему ще й з професійного погляду, з-за камери. Вона звернула увагу на те, що стає дедалі складніше знаходити акторок, чиї обличчя зберігають достатньо рухливості, щоб повноцінно передавати емоції на екрані.

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І тут виникає цікаве питання, якщо актор не може насупитися, здивуватися, ледь помітно підняти брову чи змінити вираз обличчя, чи не втрачає кіно частину своєї магії, адже обличчя — це не просто форма, а мова.

Камерон Діаз і Ніколь Кідман говорили про це ще десять років тому

Камерон Діаз / © Associated Press

Насправді ідея «залишити трохи зморшок» зовсім не нова. Ще у 2014 році Камерон Діаз відверто розповідала про власний досвід із Ботоксом і зізнавалася, що їй не сподобалося, як змінилося обличчя.

Вона говорила, що краще бачити, як старіє її власне обличчя, ніж дивитися на те, яке перестало бути схожим на неї. А зморшки біля рота для неї були своєрідним доказом того, що вона багато усміхалася.

Роком раніше Ніколь Кідман також розповіла, що припинила використовувати Ботокс, бо хотіла знову вільно рухати чолом. Тоді такі заяви сприймали переважно як позицію знаменитостей, які вирішили прийняти природне старіння. Сьогодні їх можна прочитати зовсім інакше.

Вибір між природнім та «штучним» старінням

Ніколь Кідман / © Associated Press

У б’юті-культурі довгий час панували крайнощі, або приймайте старіння таким, яким воно є, і не робіть нічого, або оголошуйте війну кожній складочці, лінії та заломові. Проте реальне життя набагато складніше.

Можна не любити зморшку між бровами, тому що вона створює враження, ніби ви постійно сердиті. І водночас обожнювати маленькі лінії біля очей, які з’являються щоразу, коли ви смієтеся. Можна трохи пом’якшити чоло, але залишити можливість підняти брову одним поглядом. Можна користуватися Ботоксом і при цьому не прагнути виглядати на 25 років

Саме у цьому й полягає нова естетика, не відмова від косметології, а відмова від ідеї, що косметологія має стирати всі сліди життя.

Мати природний вигляд вже недостатньо

Цікаво, що сучасна б’юті-культура поступово відходить навіть від поняття «натуральність». Адже нам не обов’язково хочеться мати абсолютно природний вигляд, ми хочемо мати вигляд, як у найкращій та хороший день життя.

Саме тому «стратегічні зморшки» можуть виявитися не короткочасною модою, а частиною більшого зсуву в естетиці. Після років культу бездоганної шкіри дедалі привабливішим стає обличчя, на якому видно характер, те саме, наше, обличчя, просто без зайвої втоми.

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