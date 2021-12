Знахідка за 5 доларів: історія знаменитої білої пачки Керрі Бредшоу

Спідниця, яку Сара Джессіка Паркер носила під час вступних титрів серіалу, насправді з'явилася випадково.

Перше з чим ми знайомимося в серіалі "Секс і місто", - це, безумовно, мила і трохи дитяча біла пачка головної героїні Керрі Бредшоу, в якій вона дефілює в перших секундах серіальної заставки. Це вбрання щоразу на початку серій показує нам наскільки незвичайна й неординарна головна героїня.

Біла пачка з тюлю стала культовим образом цього шоу, нарівні зі знаменитими туфлями Manolo Blahnik, які так любила Керрі. Ми вирішили пригадати цей незвичайний образ і розповісти, звідки ж він з'явився, і хто його придумав.

"Секс у великому місті" / Giphy.com

Все в серіалі "Секс і місто" просто - за стиль відповідала геніальна Патриція Філд. Вона була головною дизайнеркою з костюмів протягом усіх сезонів серіалу і двох сиквелів. Саме вона придумала всі найнезвичайніші й культові образи Керрі, які ми стільки років спостерігали на екранах.

Звісно, є багато вбрань героїні, про які можна розповісти, але у балетної пачки з тюлю, мабуть, найбільш незвичайна історія. Виявляється, цей образ не був початковим задумом для знімань заставки, а спідниця з'явилася у Філд абсолютно випадково. Перед зніманнями вступних титрів команда серіалу кілька разів збиралися для того, щоб обговорити, як все повинно бути. Коли Філд йшла на одні з таких зборів, вона випадково проходила повз якусь барахолку з речами, де люди просто рилися, шукаючи свій "скарб". Несподівано для самої себе Патриція дістала з кошика речей милу спідницю з тюлю - і не повірите, її ціна була лише 5 доларів. Дизайнерка подумала і вирішила взяти спробувати, що з неї вийде.

Пізніше вона показала свою знахідку Сарі Джесіці й запропонувала одягнути спідницю з однотонною футболкою. Акторці ідея дуже сподобалася і вони вирішили переконати Даррена Стара, творця серіалу, що це образ, який повинен відкривати шоу. Завдання переконати Даррена взяла на себе Паркер і вмовити його зняти ще одну версію вступних титрів.

"Продюсерам було дуже важко зрозуміти пачку. Ми з Сарою Джесікою боролися за це, і Даррен сказав: "Добре, але я хочу й інші вбрання", - розповіла в одному з інтерв'ю дизайнерка.

Тому Філд придумала для вступної частини абсолютно інші образи, серед яких була червона сукня і блакитна. Перша мала відображати дух кінця 1990-х, а з другою навіть відзняли заставку, але в ній немає ані бризок, ані того смішного незадоволеного виразу обличчя героїні. У першій версії титрів Керрі йде вулицею, спіткається, коли бачить свою рекламу "Carrie Bradshaw knows good sex (and is not afraid to ask)" на автобусі, трохи фліртує з перехожим і проходить повз.

Філд була непохитна в своїй думці і вважала, що вбрання серіалу не повинно відображати жодну епоху, а його головне завдання - бути поза часом. І пачка була ідеальним рішенням. Більш того, вона показувала, що Керрі Бредшоу - дівчина в гардеробі якої не лише дизайнерські речі, а й випадкові знахідки, як у будь-якої іншої нью-йоркської модниці.

Врешті вибір припав таки на образ з повітряною спідницею і увійшов в історію, надихнувши безліч дизайнерів, задавши тренд на подібні спідниці й ставши одним з найулюбленіших вбрань серед шанувальників серіалу.

