Знала, чого хоче: дивні вимоги Меган Маркл напередодні весілля з принцом Гаррі

На честь семиріччя цієї події ми вирішили згадати про примхи чи то вимоги дружини принца Гаррі, а саме чого хотіла майбутня на той момент герцогиня бачити на їхньому з принцом весіллі та де мріяла жити.

Заручини Меган і Гаррі 2017 року / Фото: Associated Press

Порушила традицію весільної сукні

Згідно з давньою традицією, наречені британської королівської родини віддають перевагу британським дизайнерам для розробки своєї весільної сукні. Але Меган вже від перших днів у сім'ї показала, що не збирається дотримуватися правил, а має намір чинити так, як їй заманеться. Весільну сукню для герцогині Сассекської розробила британська модельєрка Клер Вейт Келлер, яка на той момент працювала на французький Дім моди Givenchy.

Клер Вейт Келлер / Фото: Associated Press

Девід Емануель, дизайнер весільної сукні принцеси Діани 1981 року, в ексклюзивному інтерв'ю Express.co.uk заявив, що був "розчарований" сукнею Меган.

А пізніше з'ясувалося, що Меган повторила весільний образ першої європейської темношкірої принцеси Анжели з Ліхтенштейну, яка має афро-панамське походження і вийшла заміж за принца князівства Максиміліана 2000 року.

Весілля Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

Хотіла смарагдову тіару, а отримала діамантову

Повідомлялося, що покійна королева Єлизавета II надала Меган Маркл широкий вибір тіар для її особливого дня, і погляд Меган упав на розкішну тіару зі смарагдами й діамантами Greville Emerald Kokoshnik, але з невідомої причини саме в цій тіарі нареченій принца Гаррі відмовили.

Принцеса Євгенія (онука королеви Єлизавети II) виходила заміж у тіарі, яку хотіла Меган / Фото: Associated Press

"Надзвичайний ранок. Ми увійшли до особистої вбиральні бабусі, просто поряд з її спальнею, місця, в якому я ніколи не був. Разом з бабусею був експерт з ювелірних прикрас, видатний історик, який знав походження кожного каменя в королівській колекції. Також була присутня костюмерка бабусі Анджела Келлі", – описував той день у своїй книжці "Запасний" принц Гаррі.

Тіара Марії Текської / Фото: Associated Press

Зрештою для Меган вибрали тіару в стилі артдеко, яка датується 1932 роком і належала королеві Марії Текській. У центрі розташована знімна брошка у формі квітки. Королеві Марії брошка була подарована 1983 року як весільний подарунок графством Лінкольншир.

Трапився і неприємний інцидент з її примірюванням, оскільки, за словами принца, костюмерка королеви – Анджела Келлі – весь час знаходила приводи відмовити в супроводі пари на примірювання тіари, хоча мала ключі та контролювала доступ до неї. Гаррі навіть поскаржився бабусі.

Влаштувала скандал через колготки для дівчаток-квіткарок

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт на весіллі Меган і Гаррі / Фото: Associated Press

Через цю історію, кажуть, Меган і принцеса Кейт посварилися. Напередодні свого весілля майбутня герцогиня Сассекська довела до сліз тодішню герцогиню Кембриджську. Річ була в сукнях дівчаток-квіткарок, однією з яких була донька Кейт і Вільяма – принцеса Шарлотта. Меган і Кейт не змогли домовитися про довжину суконь, а також про те, чи варто "квіткаркам" одягати колготки. Кейт наполягала на тому, що згідно з протоколом, колготки необхідні, а Меган, кажуть, заперечувала. Багато королівських оглядачів описували цю ситуацію так: "Кейт занадто втомилася, щоб впоратися з розбіжностями з приводу того, чи повинні подружки нареченої мати колготки, а наполегливість Меган довела її до сліз". Багато років по тому в документальному фільмі Меган розповіла, що перепросила Кейт і надіслала їй букет квітів. А Шарлотта, як й інші "дівчатка-квіткарки", таки була без колготок.

Хотіла жити у Віндзорському замку

Віндзорський замок / Фото: Getty Images

Після весілля Гаррі та його новоспечена дружина хотіли, щоб королева Єлизавета II виділила їм апартаменти у Віндзорському замку. Її Величність не дала на це своєї згоди, але запропонувала молодятам затишний Фрогмор-котедж на території Віндзорського замку.

У Фрогморі пара жила від 2019-го до 2020 року, переїхавши зі свого двокімнатного котеджу Ноттінгем на території Кенсінгтонського палацу в Лондоні. В січні 2020 року Меган, Гаррі та їхній син Арчі залишили маєток і переїхали спочатку до Канади, а потім – до США.

Котедж у Віндзорі продовжував бути їхньою британською резиденцією, проте в березні 2023 року король Чарльз III зажадав, щоб Сассекські звільнили його.

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