Жодних присідань: як Сандра Буллок тренує сідниці та ноги

Сандра Буллок / © Getty Images

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Сильні сідниці — це не лише про естетику, вони відіграють важливу роль у повсякденних рухах, а саме, допомагають вставати зі стільця, підійматися сходами, ходити та підтримувати стабільність усього тіла. Тож тренування нижньої частини тіла зовсім не обов’язково має складатися лише з присідань і випадів, про це розповіло видання Woman&Home

Симон де ла Рю — сертифікована персональна тренерка, яка свого часу працювала із Сандрою Буллок. Ще у 2011 році вона розповідала, що акторка надзвичайно дисциплінована, адже тренується близько години шість разів на тиждень і дуже мотивована.

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Однією з її улюблених вправ є місток на одній нозі з обтяженням. Вона віддає йому перевагу перед звичайним сідничним містком, адже кожна сторона тіла працює окремо, а м’язи тулуба та таз допомагають утримувати тіло стабільним.

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Як виконувати місток на одній нозі

Ляжте на спину, зігніть обидва коліна та поставте стопи на підлогу приблизно на ширині стегон. Гантель покладіть на стегно ноги, яка залишатиметься опорною. Підніміть таз і нижню частину спини від підлоги, а руки залиште вздовж тіла. Потім випряміть вільну ногу вгору та повільно опускайте її до підлоги, не втрачайте положення таза. Виконайте 8–12 повторень, після чого поміняйте сторону.

Ключ до правильної техніки — тримати ребра опущеними, напружувати тулуб, не розгойдувати таз і відштовхуватися п’ятою опорної ноги. Під час підіймання думайте про те, щоб саме сідничний м’яз підіймав таз, а не поперек.

Чому варто спробувати цю вправу

Обтяжений місток дозволяє поступово нарощувати силу сідниць, а коли вправа стає надто легкою, можна збільшити вагу, кількість повторень або перейти на варіант з однією ногою.

Ще одна важлива перевага — стабільність таза та кора. Сильний центр тіла потрібен не лише під час тренувань, а й у звичайному житті. Крім того, така вправа може позитивно впливати на поставу.

Одноногий варіант також допомагає помітити та поступово вирівнювати дисбаланс між сторонами. У більшості людей одна нога сильніша за іншу, а коли кожна працює самостійно, слабшій стороні вже не вдається «сховатися» за сильнішою. Це дуже корисно для тих, хто багато ходить, бігає або їздить на велосипеді.

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Секрет цієї вправи у простоті, бо вам не потрібен складний тренажерний зал, достатньо підлоги, правильної техніки та, за бажання, гантелі. Водночас рух працює одразу над силою сідниць, стабільністю таза та балансом між сторонами тіла. Якщо у вас є проблеми з попереком або ви не впевнені у техніці, перед виконанням варто проконсультуватися з фізіотерапевтом чи персональним тренером.

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